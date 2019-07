ABC seguía recorriendo los cincuenta años anteriores al uno de junio de 1955. Una excursión retrospectiva de indudable valor. El día 8 de abril de 1939, decía que el infante Don Juan felicitaba a Franco. También se alardeaba de una gran falsedad: “El hambre se aleja de Madrid”. El 18 de febrero de 1941 daba la terrible noticia del pavoroso incendio en la ciudad de Santander. Un tercio de la ciudad era pasto de las llamas. El 15 de agosto de 1945 informaba que el Presidente Truman comunicaba al mundo la rendición de Japón. El especial finalizaba recopilando reseñas fotográficas. La mitad de sus páginas fueron dedicadas a los mensajes publicitarios.

El dos de junio ABC decía que la entrada de España en la NATO era cuestión de tiempo. En su repaso de la hemeroteca ABC recordaba algunas noticias fechadas en el mismo día de otros años puntuales, como en 1931, cuando la Secretaría del Obispado de Madrid comunicaba que ante gran cantidad de atentados a las iglesias de la capital, se suspendía la tradicional procesión del Corpus. Ochenta mil familias de Navarra enviaron una carta al Gobierno de la República protestando contra la expulsión de las órdenes religiosas solicitada por los extremistas. En esos días de 1955, las tormentas seguían causando muertes y daños en el campo español. En Barcelona era detenido un individuo que había cometido varis atracos. En Talavera de la Reina (Toledo), un niño perecía ahogado en el río Tajo. Cinco días de huelga ferroviaria estaba causando graves perjuicios a Gran Bretaña. Algunos clamaban soluciones expeditivas para interrumpirla. El tres de junio de 1933, recordaba ABC, el Presidente de la República, Alcalá Zamora, promulgó la llamada Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas encaminada a la perseguir a la Religión católica.

El tres de junio de 1955, ABC daba la noticia del apuñalamiento de una mujer, a manos de su marido, en el Paseo de las Delicias de Madrid. No era extraño leer informaciones sobre accidentes en las minas de España, donde fallecían trabajadores frecuentemente. En Tulsa (Oklahoma), era condenada una mujer a cadena perpetua por envenenar a cuatro de sus cinco maridos. Francia concedió la autonomía a Túnez. El BOE informaba sobre la creación de las delegaciones provinciales de información y turismo. ABC recordaba una noticia fechada el cuatro de junio de 1935: La Oficinal Central del Paro publicó una relación de obreros en paro por especialidades y regiones. En abril de 1934, España tenía 703.814 parados. En marzo de 1935: 704.482 parados. En abril de 1935: 732.034 parados. En junio de 1936, la región de Murcia tenía 21.350 obreros parados. El 4 de junio de 1955 se daba por desaparecida la plaga de langosta en Sidi Ifni.

El comercio entre España y Chile iba en aumento. Pío XII decía a los corresponsales de prensa que debían esforzarse en no tergiversar la verdad. Curioso consejo, que sigue vivo y con fuerza inusitada. La guerra mundial de la manipulación informativa está haciendo estragos. Y no es nada lo que vivimos en nuestra querida piel de toro, donde la mentira se ha tragado a la verdad. La sinceridad, honor y dignidad siempre fueron consideramos como lo cabal, ese término vetusto y exacto que nuestros antepasados, los buenos, procuraron ensalzar y practicar. Ya aparecían noticias sobre estafas ofertando viviendas pidiendo adelanto económico. En Singapur se decomisaba una gran cantidad de opio. En Munera (Albacete), un hombre falleció al ser arrollado por la galera que conducía cuando pretendía sujetar a las caballerías en una empinada cuesta. El cinco de junio de 1931, como informaba el ABC en 1955, reaparecía el periódico, que había sido suspendido por las autoridades republicanas. Había sido detenido y procesado su director, el marqués de Luca de Tena, utilizando una estratagema relacionada con un incidente en la calle. El cinco de junio de 1936, en Yeste (Albacete), la Guardia Civil fue agredida, resultando un guardia muerto y varios heridos.

Los embalses del Tajo y Segura estaba en situaciones alarmantes. La recolección en 1955 se planteaba complicada por las inclemencias climatológicas. En Burgos se arrastraba un grave problema de abastecimiento de agua potable y eran imprescindibles las obras para remediarlo. La final de copa de fútbol se iba a celebrar en Madrid –Chamartín-, entre Sevilla y Atlético de Bilbao. Era detenido en Barcelona un antiguo militante de la FAI, componente de una patrulla de control, conocido autor de numerosos asesinatos en la retaguardia durante la guerra civil. Era de Lérida y había perpetrado numerosos crímenes en Barcelona, Lérida y Tarragona. Los reyes de Jordania visitaban oficialmente España. La tensión egipcio-israelí seguía preocupando en Occidente. En su repaso del pasado, ABC recordaba noticias del seis de junio. En 1932, elementos catalanistas, que asistían a un acto en Valvidrera, exigieron que fuera retirada la bandera de España que ondeaba junto a la catalana. En Cartagena (Murcia), las fuerzas de Infantería de Marina custodiaban las iglesias y los bancos. En 1935, el Tribunal de Garantías condenó a treinta años de prisión al ex presidente de la Generalidad y a sus ex consejeros, responsables de los sucesos de carácter revolucionario y separatista de octubre de 1934. José Calvo Sotelo, en las Cortes, decía: “O España acaba con el marxismo o el marxismo acaba con España”. No era profeta, pero acertó de pleno.