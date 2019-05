CUARTA SEMANA DE ABRIL. 1955. Albert Einstein fallecía el 18 de abril de 1955, en Nueva York (EEUU). Su cadáver fue incinerado. ABC recordaba que el Premio Nobel de Física vino a España en 1923 y dio conferencias en Madrid, Barcelona y Zaragoza. El 19 de abril, en la inauguración de un monumento en Vinaroz (Castellón), Fernández Cuesta, Ministro Secretario General del Movimiento, dijo varias frases que siguen vivas:”El Ejército no es defensor de lo transitorio u opinable, sino expresión de lo permanente”. “La Falange no es un fin en sí mismo”. “La juventud no está identificada con las inmoralidades”. Podríamos quedarnos con esas reflexiones. Ningún partido político es un fin en sí mismo, debe orientar su existencia al bienestar y progreso de la sociedad a la que debe servir. Tan sencilla de expresar, tan complicada de seguir, al menos por lo que estamos escuchando y comprobando últimamente. Se nos llena el cuerpo de egoísmo irrefrenable y mostramos un desprecio absoluto hacia lo que debería ser. Manoseamos aspectos esenciales de la convivencia en beneficio de apetencias por poder y ventajas. La política, con muchas y honrosas excepciones, se ha convertido en una profesión, a la que acuden descerebrados, que no tienen sentido de la vergüenza y el ridículo, para conseguir un sueldo o el modo de llegar hasta la caja donde está el dinero y la prebenda. Las organizaciones deben ser rigurosas a la hora de seleccionar a sus miembros y depurar comportamientos inmorales, como mínimo, porque los ilegales deben, además, sustanciarse ante el juez. No pueden defender a sinvergüenza porque sean afiliados; es comportarse como una banda organizada sin sentido del honor o la justicia. Todos conocemos casos de defensas numantinas para proteger a un caradura o infecto moral. El Ministro de Agricultura español, Rafael Cavestany, en una reunión con autoridades norteamericanas y rueda de prensa en Washington, decía: “El riego es problema esencial del campo español”. No hay duda sobre la evolución de una situación que, aunque haya cambiado y mejorado, sigue siendo una preocupación absolutamente actual. Mantenía una teoría que sigue en vigor: Equilibrio entre el esfuerzo dedicado al agro y a la industria. Se anunciaba la ubicación del nuevo edificio en Madrid de la Embajada de EEUU, calle Serrano, 75. En Cartagena (Murcia), se celebraba una ceremonia oficial, presidida por el Ministro de Marina, para la restitución de la corona a la patrona de la ciudad, La Virgen de la Caridad. Fue robaba durante la trágica etapa política vivida en la ciudad entre 1936 y 1939. Los dos príncipes yemeníes, que pugnaron por el poder tras el derrocamiento temporal de su padre, fueron ejecutados. Sus cadáveres estuvieron expuestos al público veinticuatro horas. Se estrenaba en Madrid la película Candilejas, escrita, producida, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin. Desde Estados Unidos se informaba de la vacunación masiva de jóvenes contra la poliomielitis. El inventor de la vacuna, Salk, invitado de honor en la Casa Blanca, donde el Presidente le concedió honores y una pensión vitalicia. Desde París se informaba sobre la derrota del comunismo en las elecciones cantonales. Desde Nueva York se hablaba del aprovechamiento eléctrico de la energía solar. Una batería, inventada en 1954, permitía almacenar la energía para darle usos en las líneas telefónicas rurales. Se anunciaba su utilización para numerosos fines, como en los vehículos. ABC se hacía eco del temporal de lluvia que había caído en Madrid la madrugada del día 20, como en Aragón, Galicia y Castilla la Vieja. Un hombre era detenido en Valencia por la muerte de un matrimonio y su hija en Alcudia de Carlet (Valencia), seis meses antes. Torrevieja (Alicante), preparaba la temporada de verano. En la copa, el Murcia lograba la hazaña venciendo al Atlético de Bilbao en San Mamés. El mejor modelista de París era español y se llamaba José de Zamora. Decía que la moda española debía depender de ella misma, sin imitar a nadie. Una conjura descubierta en Bolivia, que preparaba el asesinato de su presidente, Paz Estensoro. Setenta y cinco conjurados detenido; un muerto después de asesinar a dos policías. El 21 de abril se celebraba el primer centenario del Cuerpo de Telégrafos en España. En Egipto preocupaba la actitud del Líbano. En Saigón se luchaba en las calles. Si la cosecha de trigo mantenía las expectativas en el año 1955, añadida a las cantidades almacenadas, aconsejaría importar pequeñas partidas desde Estados Unidos. El arroz almacenado en España permitiría exportar una gran cantidad de arroz. Carballino (Orense), sufría importantes daños por un temporal. En Estados Unidos, voces autorizadas, seguían insistiendo sobre el necesario aumento de la ayuda a España. Una conferencia de ocho potencias, reunidas en Bandung (Indonesia), pretendía conseguir la paz en Formosa. El mes de abril, como ordenado el refranero, igual que en el 2019, regó con aguas mil. Los agricultores han reiterado la idea de que este mes ha sido como en aquellos años cincuenta. Y esa generosa lluvia adelantaba una cosecha espléndida de cereal. También se avisaba, si todo se desarrollaba del modo contrastado hasta ese momento, que el olivar tenía previsto regalar una producción de aceite muy generosa. El campo, bien regado, en sus plazos, con la complicidad cotidiana del sol hispano, se muestra confiado siempre y asegura riqueza. Mayo 2.019.