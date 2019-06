Se iniciaba la quinta etapa legislativa en las Cortes Españoles. El Jefe del Estado, en su discurso, que reproducía entero ABC, justificaba el alzamiento nacional resaltando la estabilización del comercio exterior y los precios, como el aumento de la producción. No se entendería otra forma de explicar su andadura política. Las oposiciones ideológicas, ubicadas en el extranjero, tenían otra versión de los hechos, como no podría ser de otro modo. España seguía caminando con tremendas carencias y dificultades, sin embargo, una incipiente clase media, peleando por serlo de verdad, no tenía más objetivo que trabajar callando. El Ministerio de Hacienda impartía nuevas normas tributarias. Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia firmaron el tratado de paz con Austria. Alemania Occidental consideraba muy urgente la reunificación de Alemania. Desde Rusia no era compartida la idea, menos la urgencia. El futuro confirmaría la tozudez comunista, que tantas muertes regalaron a una tierra, ya de por sí sangrada con generosidad. ABC, como todos los días, echaba una mirada a la hemeroteca para recordar acontecimientos en esa fecha, años atrás. Por ejemplo, en el año 1931 se clausuró la Facultad de Medicina en Valladolid por la agitación que existía; en 1932 fue detenida una chica en Madrid por llevar un crucifico al cuello. Medios franceses calificaban la lucha contra el terrorismo en Argelia como Guerra Santa. Algunos políticos occidentales opinaban sobre la aparente armonía exterior de las autoridades soviéticas. La coalición que formaba el gobierno de los Países Bajos entró en crisis después de perder una votación sobre alquileres.

Los accidentes de tráfico eran incesantes en todo el territorio nacional, y en especial, dentro de Madrid. Dos generales y un coronel eran detenidos en Chile, donde la estabilidad política se resentía. Austria, tras el tratado de paz, recibiría legados importantes de Estados Unidos, Inglaterra y Rusia para reflotar su economía. Se decía que España y Austria eran los países más baratos de Europa, lo que permitía ser optimistas en la recepción de turistas. ABC, que tiraba de hemeroteca, recordaba que el 24 de mayo de 1936, en Albacete, fueron detenidas por el Frente Popular numerosas personas al considerarlas de derechas. En Pontevedra sucedió algo similar. En 1955 el temporal afectada a varias provincias a finales de mayo. Desde Birmania saltaba una noticia especialmente macabra: La tribu Karen asesinó a un equipo de fútbol comunista, al que habían invitado a su aldea para celebrar un partido amistoso. Los comunistas y las tribus karen se había rebelado contra el gobierno birmano. En La Roda (Albacete), falleció Julián Pérez Yubero arrollado por el carro que conducía, al espantarse la caballería.

El Real Madrid se proclamaba campeón nacional de balonmano a once jugadores. ABC, buscando en su hemeroteca, recordaba una noticia del día 25 de mayo de 1931, donde se decía que el Jefe del Gobierno de España recibió un documento, firmado por 35.000 señoras católicas, protestando contra la campaña antirreligiosa que se venía haciendo desde el poder. En ese día del año 1933, el gobernador de Valencia ordenó el ingreso en prisión de una señorita que había cometido el delito de explicar a los niños la doctrina cristiana. En la misma fecha de 1936 se descubrió que dos guardias de Asalto, que habían entrado al servicio de la Generalidad, pertenecían a una banda de atracadores que actuaba en Barcelona. En Málaga, desde la CNT se tachaba de fascistas a los trabajadores de UGT. Desde Estados Unidos, en mayo de 1955 se manifestaba en contra de la neutralidad de Alemania. Italia ratificaba seguir siendo fiel a Occidente. Es curiosa la tremenda ofensiva comunista que se experimentaba en Francia e Italia, que provocaba situaciones paradójicas en dos potencias occidentales, aliadas de Estados Unidos e Inglaterra.

Las tormentas se generalizaban en España. Cuatro personas resultaban muertas en Daimiel (Ciudad Real), por descargas eléctricas. Seguían los timos tradicionales de La Estampita y El Tocomocho en Madrid. Eran cotidianas las noticias referidas a denuncias y detenciones por esas estafas de siempre. ABC se hacía eco de las sanciones impuestas por la Dirección General de Seguridad a matadores y picadores durante la Feria Taurina de San Isidro. Estados Unidos veía con buenos ojos el ingreso de España en la OTAN respaldando una propuesta clara del Estado Mayor norteamericano. Se ampliaba el convenio hispano-norteamericano para la defensa mutua. Los militares americanos condecoraban al Almirante Moreno, de visita en Estados Unidos. En Roma (Italia), era habitual regalar elogios a los vinos españoles. En Gran Bretaña se votaba. Se temía una mayoría excesiva de los conservadores. Las tropas francesas mostraban dificultades para vencer a los revolucionarios en Argelia y en el Marruecos francés se repetían los atentados. En Blanca (Murcia), caía un auténtico aguacero. Se importaban novillas y toros desde Suiza para mejorar la raza en el norte de España. Los conservadores vencieron en las elecciones de Gran Bretaña con una mayoría firme, aunque no arrolladora como se temía. Las estadísticas oficiales decían que dos millones de turistas habían visitado España durante el año 1954. Algunos, que simplemente veían casitas y barcas para pescar, imaginaron la Playa de Levante en Benidorm (Alicante), unos cuantos años después. Junio 2019