Los socialistas andamos preocupados por cómo se abordan las cuestiones en el Comité Federal, porque su acierto o error condicionará el futuro del PSOE. Pero nos olvidamos que este partido se hace en sus Agrupaciones Locales por muy pequeñas que estas sean. Los verdaderos militantes de base son los grandes olvidados en esta disputa por el poder interno, que se vive en la cúpula (federal, regionales y provinciales). Lo triste es que estas agrupaciones no solo están sumidas en el olvido, sino que las pocas que aún funcionan como tales, tienen más sombras que luces en su día a día. Todo alimenta los malos augurios de los militantes sobre el futuro, y ven la unidad muy lejana.

El hecho de que la búsqueda de un pacto distinto al alcanzado con el PP, se viese como una meta inalcanzable por la gestora, hoy, visto el curso de los acontecimientos, solo se le puede encontrar una justificación desde la demagogia. Afirmar que ese acuerdo era imposible, forma parte de un discurso populista, pronunciado por quien no tiene reparos (si con ello se asegura su estatus personal) en romper ese contrato firmado entre él, como representante del partido que oferta un programa, y sus representados, que lo refrendaron en las urnas. Cuando un grupo de barones socialistas (baronesa incluida), decidieron que era mejor que gobernase Rajoy (o dicho de otra forma) que era preferible vivir en la oposición antes de dejar que lo intentase su propio candidato, se estaba induciendo con ello al suicidio de un partido centenario, aun sabiendo que el camino que debería recorrerse para lograrlo sería, como poco, tortuoso.

Algunos andan empeñados en convencernos, de que ni lo que acontece ante nuestros propios ojos, ni está ocurriendo, ni ha ocurrido nunca. Y si tú insistes en afirmar que lo has visto, siempre se creen con derecho a decirte que no estás preparado para entender lo que realmente ocurre. Todos sabemos quién no actuó correctamente, conocemos los hechos y quien organizó la trama, pero nadie le nombrará porque los militantes nunca estamos preparados para entender el gran objetivo perseguido con esa actuación.

¿Para qué servimos los militantes? ¿Cuál es nuestro papel cuando hay elecciones? ¿Y cuando no las hay? Seguro que lo fácil es responder con lo obvio, con afirmaciones como: “Nosotros hacemos primarias”, o “oímos a todas las compañeras y compañeros”. A eso no se puede limitar la tarea de los militantes de este Partido. Si ese es su único papel ¿Cómo vamos a convencer a los ciudadanos de que ellos son nuestros protagonistas, si no se sienten protagonistas ni nuestros militantes? Si la democracia interna y la consulta a la militancia no se asumen de una vez como instrumentos de decisión en este partido, sino que al contrario son cuestionados, los únicos que tendrán visibilidad ante el electorado seguirán siendo aquellos que se creen legitimados para mover los hilos en nombre del partido, pero nunca lo será el militante de a pie que convenció a su vecino para depositar su voto.

Solo los militantes pueden levantar este partido. El o la SG debe ser un instrumento de la militancia para conseguir resucitarlo, pero nunca un fin. Si se quiere recuperar la calle, este partido no puede continuar teniendo miedo de que el militante decida y elija todo, porque al hacerlo, le transmitimos a los ciudadanos que ellos tampoco tienen ninguna capacidad de decidir nada después de habernos votado.

Nos conformamos con saber que las primarias y el congreso tienen fecha. Pero la recuperación del PSOE no solo precisa de la elección en primarias de un o una nueva SG (que también) y ratificarlo en un Congreso, sino que pasa fundamentalmente por acometer de una vez, un proceso de regeneración interna, que ponga por delante las ideas a los nombres, los propósitos a los sillones, y a los ciudadanos por encima de los intereses de partido. Y eso solo será posible y visible desde fuera, si en primer lugar asumimos que las grandes decisiones se han de tomar consultando a toda la militancia, y en segundo lugar que ejercer como responsable político socialista, es un tránsito temporal con retorno a la profesión de la que se procede, y no una profesión de la que vivir contra viento y marea.

Pero para abordar esa regeneración interna, antes hay que dejarse de gastar las energías en la lucha interna en que nos hemos enconado en estos meses, y emplearlas en elaborar y poner sobre la mesa alternativas a las propuestas del adversario político, ese al que hemos entregado el gobierno sin nada a cambio. Queremos mostrarnos como oposición, pero eso no es posible con nuestro apoyo o la abstención que permiten al PP aplicar sus políticas. El lugar donde esta deriva interna nos ha llevado, ya no permite más aplazamientos. Hay que responder de una vez a la pregunta de ¿por qué millones de votantes se han cansado y han buscado otras opciones tan dispares como puedan ser Ciudadanos o Podemos?

Algunos creemos que la respuesta está en que el votante socialista es una persona que quiere avanzar, que se siente progresista, que quiere transformar la sociedad, y que si se ha planteado no volver a darnos su voto, es porque nos ve como un partido anquilosado, incapaz de abrir las puertas ni tan siquiera a su propia militancia. Toca cambiar o el final se acercará de manera acelerada.