Vaya par de días, no tienen desperdicio. Las derechas está en su salsa: andan de incendio en incendio. No paran de rociar gasolina por todas partes y de echarle cerillas a la convivencia del conjunto de la sociedad española. No paran. El asunto no solo es preocupante sino muy peligroso. Estas actitudes son las que realmente rompen España y la convivencia ciudadana.

Ayer fue con la figura del “relator o facilitador” ¿tan peligrosa y rupturista es esa figura que han saltado como fieras hambrientas? Sinceramente creo que no.

Por experiencia propia, como dirigente sindical que he sido, se que en el derecho laboral, y especialmente en la negociación colectiva, la autonomía de las partes es sagrada, pero eso no ha sido nunca óbice para que cuando se inicia la negociación de un convenio colectivo y más si es complicado, se nombre un Presidente, ajeno a las partes, que tiene como misión la de facilitar la negociación, convocar a las partes, levantar la actas de lo hablado y acordado, y nunca esa figura nos ha menoscabado la autonomía de cada una de las partes.

A nadie se le ocurre negar que en Cataluña hay un grave problema tanto social como político y especialmente de convivencia. Problema que por cierto creó Mas y su intransigencia, y que agrandó Rajoy desde España y Rivera desde Cataluña, y éste no se resuelve desde la imposición, la judicialización, ni mediante palabras fuertes y altisonantes, sino con dialogo, dialogo y mas diálogo. Con otras formas ya hemos visto el resultado, cada vez mas independentistas y más tensión. Y el que no lo quiera entender solo está contribuyendo a que el tema se enquiste cada vez más, y el conflicto sea más irresoluble.

(Nadie me podrá tachar de nacionalista o independentista, soy todo lo contrario, y he dejado constancia escrita de ello. Soy de los que piensan que los grandes males de la humanidad han venido siempre de la mano de los nacionalismos egoístas y de las religiones fanáticas).

Desde el inicio de la transición, salvo a Blas Piñar, no había escuchado palabras tan gruesas, insultantes, provocadoras e incendiarias por parte de un responsable político hacia un presidente del Gobierno como las que ayer y hoy ha dicho este bocachancla de Casado, sin que por cierto Rivera se le haya quedado a la zaga, que uno no puede por menos que sorprenderse e incluso asustarse. Calificativos de traidor, incapaz, ilegitimo, mediocre, desligitimado, irresponsable, responsable de alta traición, okupa, indigno y un largo etc. son términos que no pueden aceptarse en un sistema democrático, y menos aun hacia un Presidente legítimo del Gobierno. Quien los ha dicho no solo se descalifica a sí mismo sino que es un auténtico peligro para la sociedad al que esta en su conjunto debe darle la espalda.

Y además los tres: PP, Ciudadanos y Vox, como tres mosqueteros salvadores de no sé qué dignidad, han convocado a sus huestes a la Plaza de Oriente -bueno de Colón- como hacía Franco el próximo domingo día 10, en defensa de su España, que no la nuestra, la de todos.

Y ayer para seguir aumentando la atmósfera de presión, nos desayunamos con una nueva y provocadora propuesta de Casado quien ha afirmado que derogaría la Ley actual del aborto, afirmando que hay que pensar en tener más hijos, y no el aborto, para así poder financiar las pensiones. ¡Tiene bemoles la cosa! Me imagino que al igual que ya hicieron Aznar y Rajoy, junto con la Iglesia más rancia, esa de los abusos de menores, convocaran, como ya hicieron con Zapatero, a los ciudadanos a manifestarse en la Plaza de Oriente, bueno de Colon en defensa de la familia.

Y para terminar la mañana, nos llega la noticia de que en Andalucía un representante de VOX será el Presidente de la Comisión de Cultura, que llevará entre otros asuntos lo temas relacionados con la Ley de Memoria Histórica. Es decir que los herederos políticos de la dictadura franquista, la extrema derecha en definitiva, van a estar al frente de recuperar la memoria histórica en Andalucía. ¡Manda huevos! que diría Federico Trillo.

En fin, que estos dos días están dando para mucho, y ello sin entrar en la actitud de esos ¿barones? emboscados del PSOE que perdieron el Congreso frente a Pedro Sánchez, y que no aceptan su condición de perdedores.