Según datos de la OCDE solo el 7% de las mujeres de 15 años piensa, en España, dedicarse a las profesiones técnicas. Una de las causas, de este escaso porcentaje, podría ser la baja visibilidad de las mujeres científicas, la insuficiente presencia de referentes femeninos en el mundo de las ciencias, la existencia de prejuicios sociales y otra amplia cantidad de factores que inciden para que las niñas presenten un bajo interés por apuntarse a carreras de ciencias, excepto, posiblemente las ramas sanitarias.

Desde 1999 desde la Unión Europea se han aprobado directivas y promulgado leyes con la intención de combatir la brecha de género en ciencia. Multitud de iniciativas se contemplan también en los programas educativos y de investigación europeos, que tratan de dar visibilidad a las científicas, de crear modelos en las mujeres jóvenes al objeto de que elijan profesiones de ciencias, matemáticas o ingenierías frente a otras carreras en las que la presencia de mujeres ha sido históricamente mayor.

Para seguir promoviendo su presencia en este ámbito, además de incrementar las acciones formativas a edades tempranas, dentro y fuera del sistema educativo, en la formación formal, no formal e informal de las niñas; la ONU declaró a finales de 2015, el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para visibilizar el trabajo de las investigadoras y de crear referentes para las futuras generaciones de científicas.

En coherencia con ambos requerimientos, y en el marco europeo del fomento de la igualdad de las mujeres en ciencia se publicó la Ley 14/2011 de la Ciencia la Tecnología y la Innovación, que instauró la perspectiva de género como una categoría transversal en la investigación científica y técnica. Esta perspectiva debe ser tenida en cuenta en todos los aspectos del proceso para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, estableciendo medidas concretas en este ámbito. Una de ellas es la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este equilibrio debe incluir la composición de los consejos y comités, así como de los órganos de evaluación y selección del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Contempla además que, tanto la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, como el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica promuevan la incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal en la investigación y la tecnología, de forma que su relevancia sea considerada en todos los aspectos del proceso, incluida la definición de las prioridades. Como una de las últimas medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, a favor de la mayor visibilidad y representación de las mujeres en ciencia, cabe destacar la aprobación por el Consejo de Ministros en noviembre del pasado año, la creación del Observatorio “Mujeres, Ciencia e Innovación”. Este órgano se prevé que este nuevo órgano será decisivo para combatir cualquier discriminación por razón de género y garantizar y aumentar la presencia equilibrada de ambos sexos en la vida científica y universitaria.

Además, este mismo viernes el consejo de ministros ha modificado la Ley de Ciencia de 2011 para que los investigadores en situaciones de maternidad y paternidad no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica.

Nuestra sociedad occidental, más que una evolución, está viviendo una revolución. Las mujeres están consiguiendo ocupar el puesto que les pertenece en el ejercicio de sus derechos, que aunque reconocidos por las leyes, muchas veces no se acaban de implantar en la realidad cotidiana. En el caso de la investigación la mayor participación y visibilidad de los varones, históricamente en posiciones de liderazgo hace ver que las perspectivas de las científicas sean menos importantes y refuerza la opinión de que las mujeres no están lo suficientemente preparadas para participar en este campo, dando lugar a un círculo vicioso en el que la inexistencia de modelos femeninos de autoridad, hace que las niñas no vean referentes en las carreras científicas. Sin embargo, es una opinión plenamente extendida en la comunidad investigadora que una composición equilibrada entre las mujeres y varones en los equipos de investigación, no es solo una cuestión de justicia, que también, sino que está ampliamente demostrado que también tiene mucho que ver con la mayor calidad de la ciencia que producen.

En este día internacional, se realizarán por parte de instituciones nacionales, regionales y locales múltiples actividades con el fin de dar a las mujeres la visibilidad y el protagonismo en la ciencia, que desde siempre han merecido. Os insto a que participéis en ellas, que lo hagáis con vuestras hijas, por parte de las administraciones nos comprometemos a seguir invirtiendo y gestionando para que a todas las mujeres y niñas se le ofrezcan las oportunidades necesarias para mejorar sus respectivas carreras y su desarrollo profesional. Sólo así la sociedad podrá beneficiarse de sus innovadoras contribuciones en el futuro.