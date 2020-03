Eisenhower anunciaba que se presentaría a la reelección. Las bolsas se disparaban ante la dosis de estabilidad que semejante decisión reportaba al mundo. En la ONU se escuchaba ese anuncio con satisfacción. Desde Francia se enviaban más tropas a Argelia, donde nadie creía al jefe de gobierno francés y la guerra era abierta, aunque nadie lo reconocía con claridad. Era muchos miles de muertos ya. El general Ely era nombrado nuevo Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Francesas. En la Asamblea Francesa, un líder del partido moderado, durante su intervención, felicitaba al Partido Socialista por estar haciendo todo lo contrario de lo que había prometido en la campaña electoral. No es, por tanto, extraño en Europa ese contumaz comportamiento de mentir prometiendo lo que no se está dispuesto a cumplir una vez alcanzado el poder. Nadie debería quedar impune ante semejante delito electoral. Lo que ocurre, como es lógico imaginar, es que, como en España ahora, nadie tratará de tipificar ese comportamiento delictivo en las normas legales. La impunidad de los políticos de antes, como ahora, es insultante. No puede valer todo para conseguir sus objetivos. Ese comportamiento falsificado no hace más que apartar a los votantes de su derecho a elegir. Y en esa abstención galopante se fundamenta la ascensión de partidos intransigentes, enemigos de la democracia, que la usan para tirarla después.

Desde Nueva York se hablaba de la purga comunista sobre veinte millones de chinos, y otros veintitrés millones más se encontraban confinados en campos de concentración. En ese informe se identificaba al general Lo Jui-Ching, Jefe de la Policía, como el gran asesino al servicio de Mao Tse Tung. En Argentina los sabotajes eran diarios. Perón había sido autorizado a residir en Panamá. En Brasil seguían persiguiendo a los militares rebeldes. Velhoso era capturado. En Bolivia, trescientos mineros asaltaban un cuartel militar. En Nicosia (Chipre), explotaban veinte bombas en treinta minutos. El Etna (Sicilia), entraba otra vez en erupción. No lo hacía desde 1.949. Desde Nueva Dehli (India), el Presidente Nehru informaba sobre la invitación que le habían hecho para visitar Estados Unidos, que ofertaba del igual modo al Presidente Eisenhower. Londres aumentaba el salario semanal de sus soldados hasta las novecientas pesetas. El Papa cumplía ochenta años.

El órgano comunista L’Unitá, en Roma, sobre los ataques a falangistas en Madrid el 8 y 9 de febrero, publicaba un mensaje dirigido a los estudiantes españoles, firmado por Pietro Nenni, Luigi Longo, Fausto Nitti y otros dirigentes comunistas diciendo: “…cuantos hemos probado juntos la amargura de la derrota en las batallas de España, se sienten solidarizados con aquellos grupos que han intervenido en los recientes incidentes acaecidos en Madrid”. El Gobierno de España anunciaba una subida general de salarios en dos etapas para no afectar negativamente a la estabilidad económica. El día uno de marzo se celebraba el Santo Ángel de la Guarda, patrón de la Policía Armada y de Tráfico, como del Cuerpo General de Policía. En Murcia se oficiaba la misa en la iglesia de San Bartolomé. El día dos, primer viernes de marzo, se celebraba el Besapié a Nuestro Padre Jesús del Rescate. También, era tradicional la bendición de la simiente de gusanos de seda en el Monasterio de Santa Catalina del Monte. El diario Línea de Murcia dedicaba una columna a los bulos malintencionados. Algo que ahora, cuando en las redes sociales impera sin control, es considerado una pandemia informativa perversa. Hablaba de la importación de aceite para completar el consumo interno, y se aclaraba que, como era tradicional, esos aceites se mezclaban con los autóctonos en igualdad de condiciones en calidad. No era cierto que el aceite importado fuera de inferior clase.

Se informaba sobre la importación de 1.750 toneladas de café brasileño, cubano y colombiano. Se iba dejando atrás, muy poco a poco, el consumo de achicoria y malta como productos para mezclar con la leche. Desde Denia, dos mil seiscientas toneladas de pasas eran exportadas, como patatas hacia Alemania y judías verdes a Bélgica. En esas fechas, los pantanos españoles atesoraban más de 121 millones de metros cúbicos de agua. El mercado del vino y sus precios estaban paralizados. Desde Pozoblanco (Córdoba), decían haber encontrado un filón de oro que había sido explotado por los romanos. Las obras de ampliación en Escombreras (Murcia), iban a suponer el refinado de tres millones y medio de toneladas de petróleo. Desde Alemania seguía llegando a España el fertilizante nitrosultafo amónico, tan importante para los cultivos de secano y regadío.

Se estrenaba en los cines españoles La Fierecilla Domada, protagonizada por Carmen Sevilla y Alberto Closas. De sus actores decía el anuncio: “Una bellísima mujer frente a un extraordinario actor”. En estos días no estaría bien calificado ese comentario, que dejaba en segunda plano el trabajo de Carmen de España. Wenceslao Fernández-Florez, columnista habitual del periódico Línea de Murcia, decía que en los diarios extranjeros era habitual leer calumnias contra España. Los perdedores en nuestra guerra civil eran incapaces de reconocer avances económicos donde prosperaba buena gente, a los que esos infundios no hacían más que daño mientras trabajaban cada día por seguir aumentando su prosperidad, ajenos a la actividad política de sus gobernantes. Marzo 2.020.