Albacete, 26 de abril de 2019 ( viernes )… Vestido de mosquetero de la corte del “Rey Sol” me presenté en la concurrida Plaza del Altozano a las once de una mañana radiante de sol y color. Se celebraba, con tres días de retraso, la “Fiesta del Libro” y en seguida me reuní con Ángel, Enrique, Rocío y demás componentes de la “Librería Popular” decidido a firmar los últimos ejemplares de mi libro – cómic “Los Cincuenta años del Rey Felipe VI” y a rendirles homenajes a don Alejandro Dumas padre, a sus “Tres Mosqueteros” y a mi entrañable “Espadachín Enmascarado”, la cuarta , larga y magna serie de Manuel Gago García y Pedro Quesada, una colección que me trae recuerdos inolvidables de niñez, adolescencia y madurez.

Artículo ilustrado de Valeriano Belmonte

La antaño Plaza del Caudillo ,como así se llamaba en tiempos de la dictadura, repleta de actos de todo tipo, era un hervidero de gente que observaba y compraba obras de autores del pasado y del presente a la vez que peques y adultos disfrutaban con teatrillos improvisados, cuentacuentos, lectura de poemas, charlas, conferencias y coloquios, por cierto que en la Filmoteca se proyectó “Superlópez”, la película de Javier Ruiz Caldera interpretada por el carismático Daniel Rovira, o sea que la jornada se hallaba al completo. Medios de comunicación en acción ( prensa, televisión, radio, etc… y una foto impagable que me hizo mi buen amigo, poeta y periodista, Víctor Toledo ).

Artículo ilustrado de Valeriano Belmonte

Y mientras le daba al boli me trasladé al lejano añito de 1953 y volví a abrazar al “primo Fernando” que llegaba a nuestro hogar, a Tetuán IO, hoy Colegio Parque Sur, procedente de Barcelona y cargado de regalos , cariño y pasteles que tanto agradecí trocado en goloso oficial y a perpetuidad… y además ,para rematar la fabulosa faena, Fernando nos llevó a mi hermano Manolín y a un servidor a la Papelería Sanz, regentada entonces por la deliciosa Consuelo Sanz y nos compró dos ejemplares del citado “Espadachín”, los números 23 y 27 titulados “Jugando con fuego” y “El castigo de un traidor”. Me gustaron tanto que rápidamente me afilié a las aventuras y desventuras de “Pierre de Drumont”, el cual seguirá con vosotros a lo largo de varios episodios…

Y sin nada más os despido con el abrazo de todas las semanas, ¡Adios, queridísimos!

Valeriano Belmonte