Desde Estados Unidos, ya metidos en harina, se anunciaba la publicación de los documentos secretos de todas las conferencias vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. En algunos de estos papeles se podrían conocer las razones para haber permitido, según algunos, la partición de China. Egipto denunciaba la enésima agresión israelí. En Te Aviv se publicaba una noticia sobre el judío que empezaba su tercer día de huelga de hambre porque no le permitían casarse con una mujer que no profesaba su religión. Desde Almería, que pescaba gran cantidad de productos marinos, se reclamaba el aumento de jornales para los trabajadores del mar; no podían mantener dignamente a sus familias. Faltaban puertos, lonjas y muchas viviendas. Desde ABC se informaba sobre la inauguración en el año 1956 del mayor salto de agua de España. Estaba ubicado en el tramo internacional del río Duero, donde se construía el mayor embalse. Las tres cuartas partes de la energía producida darían servicio a Las Vascongadas. Se desmentía el hallazgo de petróleo en la provincia de Huesca. Una lancha española, de incógnito y sin documentación, con cuarenta y seis pasajeros, navegaba hacia Venezuela. Había partido de Las Palmas el día 28 de enero.

Desde Washington se estaba estudiando la ampliación del cupo de españoles que podrían emigrar a los Estados Unidos. Se estaban celebrando reuniones sobre la presencia internacional en la Antártida. La Iglesia católica argentina protestaba ante el General Perón. En la Conferencia de Potsdam (Alemania), según los documentos que se difundían en esas fechas, ya se hablaba de una nota oficial, propiciada por Stalin, atacando a España. Seguían insistiendo en foros occidentales sobre la necesidad del rearme alemán para garantizar el equilibro de poder militar en Europa. La lluvia, viento y granizo afectaban a parte de la península. Nos conformamos con lluvia en estos días de la primavera en pleno 2019. El Real Madrid tenía garantizado el triunfo en la liga. El Barcelona contemplaba como cinco puntos eran insalvables para alcanzarlo. El Atlétic de Bilbao, que iba segundo con los mismos puntos, tampoco abrigaba esperanzas. Gento seguía siendo resolutivo. Churchill anunciaba su retirada el cinco de abril. Los documentos de la Conferencia de Yalta eran la puntilla a su carrera política. El Almansa (Albacete), venció por 4-2 a La Cartagenera (Murcia). Sesenta y seis personas perecieron en un accidente de aviación de Honolulú –Hawai- (EEUU). En Brasil, cuando tomaba tierra, un avión chocó con una vaca. En la prisión de Valencia se ejecutaba al condenado por matar a una anciana de 65 años. En Brasil se descubrió que un propietario hundió su barco para cobrar el seguro. En Vitoria (Álava), quedaban sin cubrirse plazas de policía municipal por falta de aspirantes. La siembra, en general, iba bien en España. Suecia era nuestro mayor importador de plátanos. Disminuían los envíos de lechugas y naranjas hacia Alemania. En Alcantarilla (Murcia), se celebraba la entrega de títulos a la nueva promoción de paracaidistas del Ejército de Tierra.

El Diario de Albacete, en esos días de 1883, decía que el Ayuntamiento fijaba un real como impuesto de consumo por cada arroba de naranjas. También decidió que le pagaran al sepulturero seis reales diarios prescindiendo de ayudante. Se felicitaba a don Octavio Cuartero Cifuentes por haber sido nombrado diputado a Cortes por Alcazar. El marqués de la Esperanza, fallecido en Puerto Rico, en esas fechas de 1883, dejaba para los herederos noventa millones de reales. El día 28 de marzo de 1883 publicaba: “Nuestro preclaro paisano don Juan Roca de Togores, conde de Pinohermoso y de Villaleal, falleció el 25 del actual a las doce de la noche”. “El río Júcar ha tenido ayer una crecida tan considerable que se han adoptado algunas precauciones en los pueblos de la ribera para evitar posibles desgracias”. Hacía referencia a quejas sobre algunas tabernas de la capital que estaban abiertas hasta las dos y las tres de la madrugada, originando escándalos que molestaban al vecindario; y añadía: “Tome nota el alcalde”. El día 30 de marzo informaba sobre la enfermedad del “… respetable paisano, senador del Reino y fiscal del Tribunal de Cuentas don Francisco Javier Moya”. También añadía: “Nuestro colega “El Albacetense (otro diario de la ciudad) da a entender en un extenso artículo que en la administración de Consumo de Albacete hay una mano negra, hablando de paso de encubridores de latrocinios”. El día 31 se hacia eco del Diario de Murcia, diciendo: “En este mes se han impuesto casi tantas multas a los vendedores de la plaza por abusos como al año anterior. Eso honra a la policía y a los jefes de la misma. Aquí, como no hay abusos, no se corrigen”.

En las fallas de Valencia del año 1955, Chicuelo II resultó cogido menos grave; precisamente, era su reaparición en España. En el salón de actos de la Escuela de Trabajo, don Juan José García Carbonell impartía una conferencia sobre la dignidad del oficio. El Pleno Municipal ratificaba el nuevo reglamento de la Policía municipal de Albacete. Era aprobado el proyecto de abastecimiento de aguas potables de Elche de la Sierra (Albacete). Se decía que el estado sanitario de la provincia era francamente satisfactorio. El día 29 de marzo se conmemoraba el XVI aniversario de la liberación de Albacete. Decía La Voz de Albacete: “… de verdad, volvió a reír la primavera”. El mismo diario anunciaba la inauguración oficial de Radio Juventud en la capital para el día uno de abril. Abril de 2019.