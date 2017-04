Estimado Sr. Fernández Vaquero. Utilizo este medio para comunicarme con usted porque tras haberle escrito en varias ocasiones para interesarme por la situación de las afiliaciones bloqueadas por indicación suya a la Comisión Gestora, el silencio ha sido su respuesta hasta ahora.

Sin embargo, tras leer sus declaraciones realizadas la semana pasada a la agencia Europa Press y publicadas en varios medios de comunicación de la región, no he tenido más remedio que utilizar esta vía de comunicación. Algunos militantes del PSOE me comentan que no está bien visto que se realicen declaraciones públicas sobre aspectos de nuestro partido. Pero, tras sus declaraciones: ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Agachar la cabeza, someterme y callar mientras otros sí tienen derecho a realizar declaraciones públicas? Lo siento, pero atendiendo a mis principios socialistas y a mi condición de hombre de izquierdas la sumisión no entra en mis valores. Por eso utilizo este medio para comunicarme con usted. Como militante socialista que soy.

Como bien sabe usted y muchos militantes del PSOE también, las afiliaciones bloqueadas en la provincia de Albacete han sido presentadas en las distintas agrupaciones locales con todos los trámites establecidas en nuestros estatutos y en el Reglamento de Afiliados del que nos hemos dotado. Han sido presentadas por personas identificadas, con su fotocopia del DNI, su firma, sus datos personales, su cuenta corriente para el cobro de la cuota de afiliación y dentro del plazo establecido por la propio Gestora.

La causa esgrimida en todo momento por el Departamento Federal de Afiliación y Censo y la Gestora siempre ha sido que la causa del bloqueo de las afiliaciones era por el elevado número de solicitudes, NUNCA por considerar que había “afiliaciones ilegales”, como después ha dicho usted en los medios de comunicación.

Con fecha de 2 de marzo de 2017, un grupo de militantes de la Agrupación Local de Albacete, presentamos un escrito dirigido a los Secretarios Generales Local, Provincial, Regional y Presidente Federal pidiendo amparo, ante lo que calificamos como “una vulneración de un Derecho Fundamental, como es el derecho a la participación política”. Además, dichas solicitudes de afiliación fueron aceptadas y avaladas por la propia Comisión Ejecutiva Local celebrada el día 27 de diciembre de 2016 (tengamos en cuenta que el censo se cierra el día 1 de abril de 2017).

La propia Gestora reconoce que las solicitudes bloqueadas fueron presentadas durante los meses de enero y febrero de este año y, además, han llegado por el conducto de presentación en sus agrupaciones locales, ¿por qué siguen sin darse de alta a día de hoy?, ¿qué deficiencias se les imputa a estos solicitantes?, ¿por qué son castigados a no poder militar en el partido que consideran el suyo y por el que han puesto su cara como concejales, alcaldes, interventores, apoderados, etc…..?, ¿dónde está escrito que el solicitante número 700 se pueda afiliar y el 701 no?, ¿Dónde está escrito que unas agrupaciones no puedan exceder del 20% del crecimiento de su censo y a otras se les permita rebasar el 200%?

Usted, como máximo representante de las Cortes de Castilla-La Mancha, la asamblea legislativa de nuestra comunidad autónoma habla en sus declaraciones de situaciones “ilegales”, “fraude electoral” y otros calificativos que no son propias de un representante institucional para referirse al censo electoral que ha de decidir sobre el futuro de nuestro partido. Solo le pedimos imparcialidad en el ejercicio de su responsabilidad y cumplimiento de nuestras normas internas.

No hay ninguna causa legal para tener paralizada ninguna afiliación, la impresión que da es que hay una voluntad de no aceptar algunas afiliaciones porque no les cuadran las cuentas. Para elegir directamente por parte de la militancia a la persona que ha de ocupar la Secretaría General del PSOE NO TODO VALE. Respetemos las reglas del juego establecidas y no desvirtuemos la realidad.

Francisco Tierraseca Galdón

(Militante de la Agrupación Local del PSOE de Albacete)