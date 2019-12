Buenos días. Ya está aquí. Tras tres semanas de navegación, impulsada solo por Eolo, Greta se incorpora a la Cumbre del Clima. Con solo 16 años, esta joven sueca se ha jugado el tipo por el planeta y por todos. A bordo de un catamarán familiar de vela, ha cruzado el Atlántico norte en pleno mes de noviembre, con casi 6.000 km de travesía marítima.

Greta nos ha dado un ejemplo muy valiente a todos, especialmente a los “mandamases” que viajan en avión y se acomodan en los mejores hoteles. “Tamaña hazaña” nos anima a seguir adoptando hábitos de vida respetuosos con el medio ambiente. Con los pies en el suelo, sé que no van a dejar de navegar los 33.000 buques a motor en nuestros mares y océanos, ni de volar los 40.000.000 aviones que cada año surcan nuestros cielos, ni de circular los 1.220.000.000 vehículos a motor que hay en la tierra…

Sin embargo, hay motivos para la esperanza. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, nos decía en la inauguración de la cumbre mundial por el clima que, si bien el gobierno estadounidense no está convencido del cambio climático, gran parte de la población de Estados Unidos y de sus gobiernos locales sí que lo están, y trabajan activamente en la lucha contra el calentamiento global. Además, Rusia va a firmar el Acuerdo de París. En Informe Semanal escuchábamos que las compañías aéreas se están poniendo las pilas, nunca mejor dicho, y ya están investigando sobre nuevos combustibles no contaminantes para su empleo en los motores de reacción. Los coches terminarán siendo eléctricos o impulsados por motores de hidrógeno que no generen dióxido de carbono al funcionar. Ya hemos empezado a cambiar pero hay que pisar fuerte el acelerador si queremos llegar a la meta antes de que sea tarde. Lo vamos a hacer ¡Por nuestros nietos!

Greta Thunberg, esta chica de Suecia, país modélico en muchos aspectos a parte del medioambiental, ha logrado concienciar y movilizar (un ejemplo son las manifestaciones de “los viernes por el clima”) a los jóvenes para la defensa del medio ambiente y de un mundo más solidario. Desafiando los embates del mar ha generado una mentalidad colectiva de combate activo frente a este problema de calentamiento global, de pérdida de biodiversidad y de avance del desierto que nos empieza a atenazar. ¿Qué podemos hacer nosotros para solucionarlo en nuestro sitio y en nuestro día a día? Ahorremos agua y energía, seamos limpios con nuestro entorno, respetemos la naturaleza y eduquemos a nuestros hijos en estos valores. En este sentido, la Educación Ambiental mediante el Programa Agenda 21 Escolar- Horizonte 2020 -2030 persigue como meta la sostenibilidad de los centros docentes, lo cual se verifica a partir del seguimiento de tres líneas estratégicas:

La inclusión de criterios de sostenibilidad en la gestión del centro educativo, tanto en lo referido al consumo de materiales, recursos y energía, la ambientalización del escenario educativo, los hábitos de las personas y las relaciones que se establecen en su seno. La práctica de la participación activa como modelo de organización y toma de decisión en el seno del Programa en cada centro, lo que implica la apuesta por un sistema paidocentrista, que se basa en entender al estudiante como centro del proceso educativo, en que son las motivaciones, las ideas y la voz del alumnado los que marcan en avance de cada proyecto concreto. La innovación educativa, basada en la creación de soluciones inteligentes diseñadas desde la creatividad colectiva para investigar en el contexto real de los centros escolares y dar respuesta a la problemática socio-ambiental que lo deteriora.

Desde el año 2008 la incorporación de centros educativos al programa Agenda 21 Escolar no ha dejado de crecer, así como los objetivos anuales del mismo, que han profundizado paulatinamente en los umbrales de sostenibilidad de los centros docentes. Actualmente hay más de 45 centros educativos en nuestra provincia de Albacete inmersos en este programa que va creciendo y que está gestionado por tres instituciones trabajando de la mano, que son la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, la Diputación Provincial de Albacete y la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.

Ayudemos a salvar el mundo. Piensa globalmente y actúa localmente. Greta ha dado un ejemplo claro con su golpe certero de timón. Sigamos nosotros también avanzando para lograr un mundo habitable.