Queridos amigos, aprovechando que el día 15 del corriente se cumple el cincuentenario de la muerte de mi admirado Walt Disney, le rindo mi sencillo homenaje a través de estos renglones con dibujos incluidos basados en parte de la obra del “Mago de Burbank”, el genial e irrepetible conductor de películas que hicieron época y siguen todavía de rabiosa actualidad.

Tengo que explicaros que él forma parte de los tebeos españoles ya que la revista “Mickey” de 1935, fue uno de los semanarios más importantes de la etapa y muchos de sus personajes lograron serie propia en la Editorial Bruguera, por ejemplo “Blancanieves”. Walt Disney es el poeta de la infancia, el hombre que representó y abanderó la animación mundial, el artista que se creó a sí mismo, el que surgió de la nada y consiguió montar un imperio sin precedentes que sigue moviendo miles de millones de dólares y el que a pesar de su desaparición, está vivo gracias a que cada año continúan estrenándose las películas que llevan su nombre.

Walt no fue el inventor de los dibujos animados, pero sí el mejor, el innovador, el que los perfeccionó y elevó hasta el punto más alto, el que creó una escuela realmente maravillosa.

Si Disney no hubiera nacido, la animación no habría llegado al nivel que tiene ahora. Creador, narrador de cuentos, actor y el que hechizaba no sólo a los espectadores, sino a los alumnos y colaboradores de su estudio, el que entretenía y era capaz de llegar al alma y al corazón humano con sus ideas, propuestas… y su exigencias, que de todo tenía la complicada y arriesgada “ Viña del Señor”, algo natural en un luchador infatigable que deseaba ofrecerle al respetable lo selecto, lo que merecía por acudir en masa a las salas cinematográficas a disfrutar con sus cortos y largometrajes únicos y fascinantes. Fue envidiado por unos, criticado por otros y ensalzado por casi todos. Se habló de su posible origen hispano.

Ilustración de Valeriano Belmonte

Durante mucho tiempo se dijo que había nacido en Almería, en Mojácar y que era hijo de una señora llamada Isabel Zamora, algo que el propio Walt desmintió en repetidas ocasiones porque Walter Elías Disney nació en Chicago el domingo 5 de diciembre de 1905 en una casa de la Avenida Tripp construida por sus padres Elías Disney y Flora Call, descendientes de emigrantes irlandeses y alemanes.

Ilustración de Valeriano Belmonte

Walt era el cuarto de cinco hermanos, tres varones y una hembra: Herbert Arthur, Raymond Arnold, Roy Oliver (el predilecto de Disney) y Ruth Flora. Papá Walt , con una voluntad férrea y una capacidad increíble para los negocios tocó todos los palillos habidos y por haber: regentó un hotel, ejerció de cartero rural, compró y cultivó un huerto de naranjos y manzanos, tuvo granja y una pequeña agencia de distribución de periódicos que repartía el pequeño Walt por las mañanas y por las tardes, asistiendo por las noches al cole decidido a aprender y brillar en dibujo logrando matrículas de honor en anatomía, caricatura y trabajos a plumilla, algo que bordaba (Bert Hakson, el dueño de una peluquería –barbería, lo pelaba gratis porque Walt dibujaba a los clientes que abarrotaban la estancia al saber que obtendrían un sensacional retrato sin pagar un céntimo).

Ilustración de Valeriano Belmonte

La triunfal carrera de don Walt Disney se acercaba a pasos agigantados cuando nuestro protagonista se trocaba en adolescente de lujo y conducía ambulancias al término de la I Guerra Mundial. De eso y de infinidad de cosas relacionadas con el irrepetible Disney os hablaré en mis escritos las próximas semanillas, ya en el esplendor de la navidad que tanto le gustaba al mítico e inolvidable papá adoptivo de “Mickey”, “Donald”, “Pluto” y “Gooffy”. ¡Chao, queridísimos!

Valeriano Belmonte