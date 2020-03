Se entregaban los premios nacionales de natalidad a dos familias canarias. Una con veinte hijos y otra con dieciocho. Todos recordamos aquellas películas, protagonizadas por Alberto Closas, Amparo Soler Leal, José Isbert, José Luis López Vázquez…: La Gran Familia (1962), y La Familia y uno más (1965). Más tarde, Pedro Masó dirigió la tercera entrega: La familia bien, gracias (1979), donde Alberto Closas aparecía como viudo y faltaba nuestro paisano Pepe Isbert. En las noticias deportivas, Línea de Murcia informaba sobre las victorias en casa de los equipos de fútbol Almansa y Hellín, que jugaban en la Tercera División.

Chicuelo II triunfaba en Lima (Perú), cortando en el primer toro dos orejas y rabo, aunque en el segundo resultó seriamente corneado. Ciento cuarenta y una fallas ardían el día diecinueve de marzo en Valencia. Presenciaron la cremá en la Plaza del Caudillo los embajadores de Estados Unidos, Panamá, Argentina, Egipto y Paraguay. En Alcantarilla (Murcia), era noticia un periquito que hablaba. Su dueña no quiso venderlo, a pesar de las ofertas que recibió desde toda España, la mejor de todas: 5.000 pesetas.

Allal El Fassi, responsable político de Marruecos bajo la autoridad del rey, salía al paso de las veladas acusaciones francesas negando que España estuviera detrás de los últimos episodios sangrientos cometidos en la zona francesa. En el Rif se respiraba cierta calma. Las tropas francesas habían suspendidos sus operaciones de limpieza en la zona mientras los rebeldes, obedeciendo al sultán, cesaban sus ataques, aunque no se había decretado el alto el fuego. En Fez, Mequinez y Casablanca seguía la inseguridad y los atentados. La nueva administración marroquí garantizaba la seguridad de los ciudadanos franceses. Las autoridades marroquíes decían que España no pondría objeciones a la independencia de su Protectorado. El Sultán Ben Yussef, Mohamed V, aceptando la invitación del gobierno español, anunciaba su próxima visita a España. El Líder egipcio, Nasser, viajaría a Rabat aceptando el ofrecimiento del rey. En unas conversaciones con mandatarios occidentales, el dirigente egipcio daba su palabra de honor sobre que no atacaría a Israel. Jordania estaba dispuesta a recibir ayuda económica del mundo árabe. En Libia, su primer ministro, Mustafá Ben Helim, decía que no autorizaría a Estados Unidos o Inglaterra el uso de sus bases para atacar a cualquier país árabe.

Durante su estancia Londres, Malenkov, líder soviético, visitó al Primer Ministro Inglés, Anthony Eden, en secreto. Se decía que, probablemente, Malenkov no volvería a la Unión Soviética porque el ambiente no era propicio para sus intereses. Desde Birmingham (Inglaterra), Harry Pollit, secretario general del partido comunista británico, terciando sobre la gran discusión en Rusia relacionada con la obra de Stalin, decía que, efectivamente, cometió errores porque los que no hacen nada nunca se equivocan, pero respaldaba su contribución inestimable al desarrollo industrial, construcción del socialismo y derrota de Hitler. Verdadero blanqueamiento del llamado Zar rojo, cuya memoria, en esos días, los propios rusos estaban erradicando de la esfera pública y oficial. Krustchev había pronunciado un violento discurso antiestalinista. En Alemania Oriental se producían enfrentamientos entre comunistas estalinistas y antiestalinistas. La prensa de Yugoslavia aplaudía el fin del mito Stalin. Ese estallido repudiando la figura de Stalin, en Occidente, suponía una sospechosa artimaña para acercarse a países confiados. Desde Estados Unidos se avisaba de la posible maniobra propagandística promovida por los nuevos dirigentes soviéticos.

Los medios internacionales sacaban a la luz el lugar donde el canciller alemán, Adenauer, pensaba pasar sus vacaciones en Suiza. La finca Rezzonico, situada en Porza, cerca de Lugano, era propiedad de Nino Rezzonico, conocido seguidor del fascismo. El periódico socialdemócrata, Das Volksrecht, lamentaba que no cambiara sus planes después de conocerse la noticia. Cinco lanchas torpederas de la China comunista fueron rechazadas por las baterías de costa en Formosa cuando trataban de desembarcar en la isla de Matsu. En La Habana (Cuba), eran detenidos 25 enemigos del régimen acusados de conspirar contra el presidente Batista. Dimitía todo el gobierno boliviano del presidente Paz Estensoro. Algunos ministros deseaban presentarse a las próximas elecciones generales de mayo. El día 20 de marzo se firmaba en París el protocolo que ponía fin a la dominación francesa de Túnez, país convertido en República. Los Estados Unidos ofrecían su ayuda militar a Francia para luchar contra la rebelión en Argelia. Francia anunciaba la entrega de dos aviones Mystere IV a Israel. La minoría turca de Chipre se quejaba de los ataques cometidos contra su comunidad por parte de los chipriotas griegos.

La Cruz Roja de Hungría pedía ayuda desesperadamente para ayudar a más de 30.000 personas afectadas por las inundaciones. En el dormitorio del gobernador general británico de Chipre, John Harding, se localizó una bomba antes de que estallara. Los artificieros informaron que hubiera volado medio edificio. El 21 de marzo, en Barcelona, un inspector de policía era asesinado por dos conocidos atracadores. Los delincuentes solían escapar a Francia después de cometer sus atracos. Francia no colaboraba en su detención y entrega. Luego, años más tarde, con ETA sufrimos esa misma colaboración. Marzo 2.020.