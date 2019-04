Día uno de abril. Se cumplía el XVI aniversario del final de la Guerra Civil. Como es lógico, se celebró el Desfile de la Victoria en el Paseo de la Castellana de Madrid. En todas las ciudades se realizaban actos de exaltación para los vencedores. También es comprensible entender que los perdedores, guardando silencio, debieron tragar sapos viendo semejantes agasajos y fiestas. El exilio, vigilante y desmoralizado, lamentaba el respaldo internacional a una España que no era la suya. La exultante demostración de prosperidad suponía el esfuerzo más decidido del régimen franquista, orgulloso de su obra y transformación social. El día 02 de abril, el senado americano aprobaba por mayoría los Acuerdos de París. El gobierno francés recibía poderes extraordinarios para luchar contra el terrorismo en Argelia. Violentos terremotos causaban muertos en la isla filipina de Mindanao. Murcia, como también Albacete, según publicaba el Diario Línea, había experimentado una transformación extraordinaria. La reconstrucción seguía a buen ritmo y las viviendas de protección oficial se reproducían. Vistabella, la nueva zona de expansión en capital murciana, se veía impulsaba por el Ayuntamiento, que mostraba con orgullo calificándola como ciudad-jardín.

Un terremoto sacudía Calasparra (Murcia), y Minas, pedanía de Hellín (Albacete). No se produjeron daños. En Chipre se desarrollaban violentas manifestaciones antibritánicas exigiendo su devolución a Grecia. Desde la prensa nacional se repetían las noticias sobre lo que se denominaba desbandada del paraíso comunista. Numerosos ciudadanos de los países orientales escapaban aprovechando cualquier oportunidad. Diario Línea decía que Pedrés no iba a torear en Murcia el día 11 de abril, después de haber sido anunciada su participación. Se iba a casar con una colombiana y dejaba el toreo temporalmente. Cole Porter, el famoso compositor norteamericano de música moderna, llegaba en esas fechas a España para inspirarse. Sus quinientas canciones volaban por el mundo. Desde Londres se descubría un acuerdo secreto: Pekín no atacaría Formosa sin permiso de Moscú. Los rusos no deseaban una guerra en la zona. Sin embargo, en Estados Unidos surgían informaciones periodísticas anunciando el ataque chino para el día quince de abril. El terremoto de Filipinas causó más muertes de las que se reportaron en las primeras noticias desde Mindanao.

El día tres de abril, Domingo de Ramos, comenzaba la Semana Santa. Desde Nueva York se decía que cada día el trabajo automático electrónico era más eficaz. Los obreros se quejaban diciendo que produciría más paro, mientras los industriales entendían que se elevaría el nivel de vida. Sesenta y cuatro años más tarde ya se considera amortizado el asunto, asumido por una sociedad que ha ido avanzando en tecnología y bienestar. El ejército de Yemen deponía al rey para entronizar al hermano, Abdullah. Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), cumplía 534 años desde que don Enrique de Aragón, maestre de la Orden de Santiago, le otorgó el reconocimiento de villa. La cosecha de arroz en España estuvo a punto de alcanzar cantidades record, si no hubiera sido por la climatología. El principal importador era Japón. En un pueblo de Ávila, dos lobos mataron a treinta y seis ovejas. El aumento de caudal en los embalses propició un impulso importante a la oferta de energía eléctrica. A final de marzo, Madrid tenía 1.777.025 habitantes. En Uclés (Cuenca), era detenida una mujer que abandonó a su hija en un camino.

Una amenaza de guerra civil se cernía sobre Yemen, la “Arabia feliz”, país de cuatro millones de habitantes, enfrentados por la lucha de dos hermanos para ocupar el trono de su padre. En Vietnam del Sur se producía un levantamiento militar que rodeaba Saigón. Una tregua estaba retrasando el ataque sobre la capital. Pakistán se uniría al pacto defensivo turco-iraquí. En Bonn (Alemania Occidental), creían posible un acuerdo con Rusia. Mindanao (Filipinas), seguía sumando muertos como consecuencia del terremoto. En España se fletaban trenes especiales para llevar a los visitantes de la Feria de Sevilla. ABC daba cuenta de una corrida en la plaza de toros de Orán (Marruecos francés). Juan Montero cortó dos orejas y Chicuelo II tres. El Madrid revalidaba su título de campeón de la Liga. El Barcelona quedaba segundo en esa temporada. El Lorca (Murcia), venció al Hellín (Albacete), por 3-1. En Sevilla, el torero Juan Belmonte se llevó una desagradable sorpresa. De la baca del coche que llevaba a la familia hasta Utrera (Sevilla), desaparecieron maletines donde guardaban, entre otras cosas, joyas por valor de 150.000 pesetas.

En Alcantarilla (Murcia), se inauguraba una exposición de pintura del pintor local Pascual Ayala. Se cumplía el XVI aniversario de la muerte, en accidente, del militar aviador Joaquín García Morato, que dio nombre a una urbanización al final de la calle Rosario de Albacete. Combatió en numerosas batallas aéreas y fue a morir en Madrid, con un cielo espléndido, cuando ya no había guerra, en un sencillo vuelo de prueba. Proclamado el estado de alarma en Argelia, las tropas francesas iban a iniciar una gran operación de limpieza para derrotar a los grupos rebeldes. La insurgencia africana, a pesar de las bajas que habría de sufrir, tenía puesta su independencia en el horizonte. La última página del ABC, día cinco de abril, se dedicaba a un reloj de moda, cuya marca mantiene su éxito hasta estos días, Duward: precisión, elegancia, solidez y buen precio. Abril 2019.