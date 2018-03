Suele ser recurrente el volver al pasado, donde se pueden encontrar muchas claves de los siguientes y sucesivos presentes. Los que ahora cumplimos sesenta y cuatro años, sin ser demasiado mayores, para estos tiempos, buscamos en la memoria tratando de encontrar imágenes distorsionadas que nos puedan ubicar, quizás, en el año sesenta, es posible que algo más atrás. Esos fogonazos del recuerdo, que nuestros padres podrían explicar con detalle nos permiten apreciar composturas familiares o dinámicas sociales, que van focalizándose mejor conforme nos van alcanzando las fechas. Una jaula de conejos en la pequeña terraza, que parecía inmensa, un vaso de lejía que parecía agua, un barreño con calabaza transformándose en cabello de ángel, miles de paracaídas suspendidos en el aire buscando con lentitud el destino sobre la tierra, caballos en tropel camino de la estación para ser embarcados en el tren, un vaso extensible de plástico y un puñado de azúcar en papel de estraza para mezclar la leche en polvo sumergida en agua caliente, aquella latas alargadas que permitían sacar queso amarillo para desayunar en el patio del colegio, aquel fallecido, tendido en el centro de una habitación, sobre una sábana, con las cuatro velas en sus esquinas, los dátiles y caramelos de la romería de San Antón, que se celebraba en una ermita junto a la vía, las trampas para ratas, que sonaban en plena noche como un chasquido de muerte, el abuelo Pepe acostado en una cama mostrando estampas de fútbol con jugadores del Zaragoza, la enorme escalera que daba a la calle, peldaños que más tarde no fueron más de tres o cuatro metros, el sonido del tren surcando la parte trasera de las casas, el patio tapado con aroma a jazmín, el bar frente a la estación del tren, un brazo escayolado donde sus vecinos dibujaban cualquier cosa, el azufre quemado sobre una piedra del recodo de la calle; en fin todo lo que se puede recordar cuando no superas seis años. Algunos disgustos tremendos se grabaron con fuego en una diminuta memoria selectiva. Eran los tiempos del estraperlo de aceite, como de tantos productos básicos para vivir, cuando muchas de las fortunas actuales se fueron labrando con la permisividad de los que tenían obligación de impedirlo y castigarlo. Algunos de esos niños fueron domados convenientemente, porque el castigo físico era la retribución prevista para las insignificantes travesuras. Un trago equivocado de lejía precisó la ingesta urgente de aceite de oliva. No hubo secuelas graves. Un billete pequeño de pesetas, escondido, recibió la recompensa del recuerdo infinito. El tren, un autobús, fonda y otro vehículo que parecía cartón, era suficiente para llevarnos hasta una recóndita ladera de la Sierra de Segura, eso si, los últimos tres kilómetros se hacían sobre una burra surcando el carril sinuoso que enmarcaban los pinos aguardando el calor efusivo de una familia cariñosa. El candil de aceite, las mantas, el agua del botijo, las hoyas pegadas al fuego, la luz, las golondrinas…., el pasado, la nostalgia, una melancolía incontenible, que nos hace recuperar la memoria de lo mejor.

Nadie, puede ser complicado encontrarlo, será capaz de recordar nada que sucediera en el tiempo de su nacimiento, en el año 1954. Un regalo puntual ha permitido tocar y leer las hojas amarillentas de un diario de esa fecha. Delicadas y quebradizas, suponen el testimonio inerte de una época que algunos vivieron sin tener conciencia de ello. Otros, más veteranos, padecieron o disfrutaron las consecuencias de un mundo convulso, cargado de muerte, que trataba de restañar las heridas imposibles de tanta injusta realidad. El titular era: Terrible ola de frío en toda Europa. Seguía diciendo: En Francia han perecido congelados varios niños de barrios pobres. Los ríos alemanes están inutilizados para la navegación y se ha helado el agua del golfo de Finlandia. La Cibeles congelada. En Italia: De Gasperi será encargado de formar Gobierno. Los cristiano-demócratas tendrán que aceptar el refuerzo de otros partidos. No se vislumbra un Gabinete estable. Revés francés en Indochina. El Alto Mando declara: La traición ha ganado bases para los comunistas. Continúa el avance rojo. Berlín: Se espera que Molotof revele hoy el plan ruso para unificar Alemania. Por ahora no se tratará de la cuestión austríaca. La conferencia de los cuatro ministros comienza hoy a las tres de la tarde en el edificio de la Embajada soviética, en la avenida Unter den Linden. El vicepresidente Nixon dice que el mundo libre ganará la lucha mundial contra el comunismo. El Kominform invita a Tito a volver al redil moscovita. El dictador yugoslavo no piensa, por ahora, hacerlo. Becas y cursos de verano en las universidades de Perussa y Dublín. Los ilusionistas celebraron ayer la festividad de San Juan Bosco. Noticiario taurino, por Alardi: En la jornada taurina de ayer en América triunfaron espléndidamente Pedrés y César Girón. Joselito Torres, herido de gravedad. Chicuelo II reapareció en la Monumental mejicana. El Ministro de Trabajo, Girón, inauguró el oratorio y escuelas Beato Domingo Savio de Pueblo Nuevo. Se trata de una obra de formación del hijo trabajador del suburbio madrileño. Monseñor Antoniutti ofició, ayer, la santa misa en la Institución Virgen de la Paloma. El Obispo de Portalegre clausura el centenario de la instauración del Día de la Infancia. Música: La Orquesta Nacional: Sonata para orquesta de cámara, de Gombau. Concierto para viola y orquesta de Bela Bartok. Un orangután se apodera del arma de un cazador y lo hiere. El Diablo de Papini está prohibido por la Iglesia. L’Osservatore explica los errores contenidos en él. Tres viajeros muertos al descarrilar un tren en Portugal. Un siglo de historia de Marruecos y España. Francia no hace más que demostrar en todo instante que los territorios norteafricanos son para ella fruto sabroso. Queremos hablar de Marruecos. Hacerlo es también hablar de Argelia y Túnez. Sólo de pasada hemos de hacer constar que la expansión que en tiempo de los Reyes Católicos pedía, tenía su cauce natural en el norte de África. Nuestra raza idéntica, la misma vecindad, el deseo mismo de la Casa de Aragón de extender sus posesiones por todo el Mediterráneo, en fin, todo, absolutamente todo, pedía con urgencia la prosecución de la lucha que había terminado en Granada, que había de seguir más. Un peatón atropellado y muerto por un coche en la Castellana. El conductor ha sido absuelto. Los concursos-subastas del plan de modernización de carreteras. Más de cincuenta coreanos muertos al chocar un tres de viajeros contra un camión… Se trata de un resumen superficial de lo que era noticia un primero de febrero de hace sesenta y cuatro años. Algunas cosas parecen repetirse, problemas parecidos… Merece la pena seguir el relato más adelante.