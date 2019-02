Son muchas las ocasiones en las que he tenido la oportunidad y la suerte de poder acompañar a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer (AFANION), con sede en Albacete, en actos, visitas, reuniones de trabajo y otros momentos en los que he comprobado el gran trabajo que realizan y llevan a cabo con sus usuarios. Y digo suerte porque cada una de estas ocasiones me ha aportado una auténtica lección de vida.

Las miradas, gestos y risas de los pequeños usuarios de AFANION me han llegado siempre hasta lo más profundo, haciéndome ver que, cualquier gesto o esfuerzo que pudiera llevar a cabo en un momento dado por ellos y por sus familias, merecería realmente la pena.

Hoy, en este Día Internacional contra el Cáncer Infantil, quiero hacer de nuevo patente mi compromiso con los niños que padecen esta enfermedad, un compromiso que va más allá de lo político y que irá siempre conmigo allá donde vaya porque el servicio y la labor de esta asociación tiene una justificación que sobrepasa cualquier ámbito en el que nos podamos mover, ya que hablamos de niños.

Con ese compromiso, me sumo al de los cientos de voluntarios y familiares que les acompañáis cada día obsequiándoles con vuestra mejor sonrisa, con una dulce palabra de ánimo o con un beso de los de verdad, de los que se dan con el corazón. Esos pequeños gestos son capaces de aportar el aliento suficiente a una persona que flaquea en sus fuerzas, cuentan con un valor incalculable.

A los padres de estos niños, sé lo que sufrís en silencio, las largas noches que pasáis en vela, los llantos amargos a escondidas, siempre evitando que os vea vuestro pequeño, la pena que lleváis por dentro y la incertidumbre con que os despertáis cada mañana al no saber qué pasará en la próxima visita al médico especialista.

Por eso, hoy os digo que no estáis solos, que somos muchos los que, como yo, os sentimos cerca y os tenemos presentes. Os admiramos y aplaudimos por vuestra fortaleza y entrega y quiero que sepáis que estamos y estaremos siempre dispuestos a ayudar y colaborar con vosotros en todo aquello que podáis necesitar.

Ninguno estamos libres de pasar por una situación como la vuestra, una situación que, con mayor o menor dureza y mayor o menor cercanía, hemos sufrido todos en alguna ocasión. Por eso la lucha por vuestros hijos merece la pena, porque con vuestra entereza y ejemplo hacéis de éste un mundo mejor.

Vuelvo al principio, a las ganas de vivir y a las sonrisas de los pequeños. Dijo Séneca que “el deseo de sanarse siempre ha sido la mitad de la sanación”, pues bien, en sus caras felices he podido comprobar que esa mitad ya la tienen, que son auténticos guerreros del día a día y que ahora somos los demás, cada uno desde nuestras responsabilidades, obligaciones o conocimientos, quienes estamos obligados a poner todo nuestro esfuerzo y recursos para alcanzar la otra mitad.

No voy a repetir aquí los compromisos que he adquirido con AFANION, ellos ya los saben, pero ojalá pueda hacerlos realidad, todos y cada uno de ellos y muchos otros más, por el bien de estos pequeños e invencibles guerreros.

Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha