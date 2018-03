La motivación de los profesionales sanitarios es fundamental para recuperar la calidad del sistema público de salud que se ha perdido con el Gobierno de Page.

Recientemente se ha publicado el resultado de una encuesta que se ha llevado a cabo entre el personal de Atención Primaria y en la que una vez más se pone de manifiesto los problemas que aquejan a la sanidad pública de Castilla la Mancha. Se demuestra así como la falta de recursos, de personas, de pruebas y de tiempo, están creando una situación insostenible donde las diferencias con otras comunidades autónomas son muy significativas.

En esta encuesta se concluye que el grado de insatisfacción de nuestros profesionales sanitarios es notablemente superior a la del resto de comunidades autónomas.

El Gobierno de Page no hace nada para solucionar los problemas y la desmotivación se traduce en un éxodo continuo de estos profesionales a otras comunidades donde les traten mejor.

A más desmotivación menos profesionales, más masificación, menor calidad y en definitiva deterioro progresivo del sistema sanitario público.

En Atención Hospitalaria somos la comunidad con peores indicadores en cuanto a listas de espera se refiere, donde los pacientes tienen que esperar más tiempo para ser intervenidos y además somos la comunidad donde la Atención Primaria habla también de importantes problemas y donde los profesionales están más desmotivados y esto no lo salva nadie.

Hasta aquí se ha llegado por la incapacidad de los gestores actuales y la falta de sensibilidad de un gobierno sin programa, sin objetivos, sin sentido y sin rumbo. Un gobierno que ha llegado por la unión de los dos partidos menos votados. Un gobierno que nos ha traído problemas de gestión, en todos los sectores tanto económicos, como sociales, que están llevando a la comunidad por un camino de ineficiencia y de desastre sin precedentes.

En el caso de la Sanidad el problema es de tal magnitud que se necesitan soluciones urgentes. Soluciones todas ellas que han de tener en cuenta a los profesionales. Soluciones que recuperen la motivación de los profesionales. Los profesionales son el activo principal y la base fundamental en la que apoyar el sistema sanitario. Son los que saben, los que intervienen, los que deciden.

De ellos depende la asistencia sanitaria y en parte la salud de los ciudadanos y el bienestar de la sociedad. No tenerlos en cuenta es no saber nada del sistema sanitario, ni de gestión, ni de pacientes. No tenerles en cuenta es no querer solucionar los problemas. No tenerles en cuenta es señal de desidia y de desprecio.

Si Page no tiene en cuenta a los profesionales es porque no le importa los pacientes. El Gobierno de Page es la única empresa de la región que no tiene en cuenta a sus profesionales. El Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta con 1.012 millones de euros más que en el último presupuesto del Gobierno del PP, sin embargo, de ellos nada dedica a la sanidad. Hasta ahora podía pensarse que el presidente no se enteraba, pero la realidad actual, demuestra que sí se entera y además es consentidor y responsable.

Los pacientes ya no caben en los cajones. Las listas de espera son las mayores del país. Nuestros profesionales son los más desmotivados y los más machacados, ¿Para cuándo dejar las soluciones? ¿Hasta dónde aguantará el sistema? ¿Cuánto más soportarán los profesionales?

El Grupo Popular de las Cortes en Castilla la Mancha ha presentado una proposición no de ley para que se recupere la carrera profesional para todos los trabajadores del Sescam, con la seguridad de que con ello se contribuiría a iniciar ese camino de motivación imprescindible. Sería un gesto de responsabilidad con los profesionales, con el sistema sanitario y con toda la sociedad.

Pero Page y Podemos han decidido que no, que prefieren dedicar el presupuesto a más cargos y mayor acomodo para ellos, pero los profesionales y los pacientes que se busquen la vida. Los profesionales se la buscarán en otras comunidades, pero los pacientes solo encontrarán el sufrimiento de la enfermedad no resuelta, porque así lo ha decidido el Gobierno de Page.

Carlos Velázquez Romo

Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha y portavoz de Sanidad del GPP en el Parlamento Autonómico