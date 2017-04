Hasta ayer, nadie estaba preocupado en la Gestora, por si el PSOE necesita cambiar; ni por si existe falta de democracia interna; ni por si le sobran burócratas, mediocres o vividores; ni por si falta gente nueva; o gente que cumpla lo prometido en un programa y que no se venda por un sillón. Por el contrario, si parece preocupada, y de ello se habló ayer (y mucho), de las disputas internas, precisamente lo que menos le importa a los ciudadanos. Parece que está aceptada la idea, de aplazar esas cuestiones para que les dé respuesta, la persona que salga elegida Secretario General, para que a los ojos de los ciudadanos la respuesta sea creíble. Este comentario es porque como preludio a la presentación de Susana Díaz en Madrid, ayer hubo reunión sobre la ponencia política.

Todo hoy, parece venir a dar la razón al presidente de la Gestora, que en esa reunión afirmó que “El PSOE no puede ser una plataforma al servicio de un líder”, al parecer, visto el acto de hoy, si puede serlo de una lideresa. Y es que hoy, casi todo el que ostenta algún poder en el partido, no ha tenido inconveniente en posicionarse al lado de la candidata, en el que se ha sido el gran acto mediático pre primarias. Se buscaba una imagen que demostrase que Diaz tiene una gran “capacidad de convocatoria” y así se ha escenificado. Para hacerlo creíble, frases como “la militancia está con Díaz”, no podían faltar, aunque las imágenes muestren más a los jefes que a esa militancia.

Yo no he ido a Madrid, pero sí lo he seguido integro en directo. Más de cinco mil asistentes en el acto, según fuentes fiables La imagen más repetida en los medios, la de una candidata rodeada de González, Rubalcaba, Zapatero, García Page, Guerra, Fernández Vara, Madina, Puig, Micaela, Lamban. También los Bono, Tomás Gómez, Carmona, Chacón, Abel Caballero, Matilde Fernández y muchos alcaldes y alcaldesas, y cargos y ex cargos, han aparecido. Sin duda, también muchos militantes, pero tanta presencia de antiguos líderes y de los cargos públicos en el apoyo a Susana Díaz, no es la mejor prueba de voluntad de cambio para dar el protagonismo que los afiliados y afiliadas se merecen y reclaman. Javier Fernández, que no puede participar en actos de candidatos como presidente de la gestora. Tampoco ha estado Francina Armengol, que apoya a Patxi López, pero que si ha sido citada por Díaz.

Sonrisa permanente de la protagonista, independientemente del mayor o menor acierto del orador que le hacía de telonero. Buena elección de quienes intervinieron previos, visualizándose juventudes, municipalismo, partido de antes, y el partido reciente. Inició la joven Estela Goicoechea, miembro del gobierno cántabro y de Juventudes Socialistas, organización a la que ha defendido y atribuido un apoyo unánime a Díaz, que es cuestionable en las redes; luego el alcalde de Cornellá, defendiendo la Declaración de Granada como solución para el problema de Cataluña; Matilde Fernández, historia viva de socialismo, que estuvo brillante como es ella y aportando la emoción que tiene en su palabra, elegida por los organizadores para escenificar el apoyo de una referente del llamado guerrismo, y que ha apelado a un mensaje que muchos compartimos, pero que se ha utilizado como la gran diferencia entre Díaz y los otros dos aspirantes “Mujeres al poder”; y para finalizar, ha intervenido Madina, candidato en primarias frente a Sanchez y Perez Tapias, que afirmó que han sido muchos los que le han pedido que esté junto a Susana, y que ha finalizado diciendo que es momento de una “reconciliación”.

Después ha llegado la esperada intervención de Díaz. De inicio dos frases para captar la atención de un auditorio rendido: España nos necesita y somos el PSOE de siempre. Y antes de seguir el anuncio, que no por esperado podía aplazar “Tengo el orgullo, el honor, de anunciar mi candidatura a la secretaría general del PSOE”. A continuación recursos del manual de mensajes para la ocasión: sola no soy capaz de conseguirlo, necesito toda la ayuda del partido, el PSOE puede volver a ganar las elecciones y a gobernar, voy a ir agrupación por agrupación, hablar bien de todos los compañeros y compañeras, unas primarias limpias, no quiere una carrera de marketing y halagos.

Siguieron apelaciones a un Psoe unido y fuerte (pero dejando claro que hay un enemigo dentro); a la España plural; al respeto a la inteligencia y a la verdad; un partido que debate pero que respeta el debate; a la fraternidad; a reconocer de dónde venimos; defensa de la igualdad; de la utilidad de la política socialista. Dio paso a los mensajes sectoriales: sanidad, educación, inmigración, sin aportar soluciones concretas a los problemas de los mismos. Considera que los tres grandes desafíos del PSOE son la pobreza, la desigualdad y los populismos europeos que nos traen racismo y xenofobia. Todo aderezado con múltiples menciones a los asistentes con cargo de responsabilidad, que se mostraban cómodos y halagados. Y tampoco desaprovecho la ocasión para arremeter contra los nacionalismos.

Luego vino una parte más tensa, en la que realizó un ataque frontal a Sánchez, sin nombrarle, pero acusándole de romper el partido, y con el acaloramiento in crescendo llegó a casi sonar a rencor. Y vuelta al tono mitinero, con un batiburrillo de referencias a muchos temas sin concretar propuestas para ninguno. Y como no, de colofón algo que conocemos bien en los políticos manchegos, la apelación a los orígenes, declarándose andaluza y de la casta de los fontaneros. Salida en olor de multitud y convencida de portar en sus manos las orejas y el rabo del morlaco. Y hasta aquí mi descripción de lo visto.

Destaco cinco elementos del acto y su contenido:

No es criticable que Díaz quiera mostrarse en su presentación, como la única capaz de unir al PSOE, pero si pongo en duda, que con cómo se ha organizado la presentación de su candidatura lo haya conseguido. Si ese era su objetivo, faltó un mensaje de afecto a esa otra militancia que estaba en Burjassot (eso sí, con menos cargos y ex cargos), que es otra forma de sentir el PSOE, pero que también es el PSOE. En ningún momento hizo alusión a asuntos como el modelo de partido, la limitación de mandatos, listas abiertas, consultas a la militancia, etc, que están detrás de la situación que hoy vive el partido. No pueden valorarse nuevas propuestas o ideas, porque más que aportarlas, su intervención ha sido una relación de mensajes destinados un auditorio entregado ya antes de iniciarse el acto. He echado de menos un mensaje político de cambio que es lo que demanda un electorado antes socialista y hoy escéptico con el PSOE. No es de extrañar que los asistentes se confiesen en las redes, emocionados e ilusionados con esta visión del PSOE, porque no sería justo afirmar que quien respalda a Díaz no es gente que quiere a su partido y le desea lo mejor. A modo de resumen diría, que si populismo es como se le denomina a la estrategia de buscar el apoyo de las clases populares, hoy esto ha sido un acto populista, aunque a los socialistas no nos guste ese término, un acto más propio de una campaña electoral, que de unas primarias internas de un partido.

Pero dicho eso, pocos de quienes ven en Díaz la futura secretaria general socialista, se cuestionan aspectos, que si deberían haberse cuestionado sus asesores, y que no me parecen menores:

Si con la exhibición hecha en IFEMA, no han reforzado la opinión de quienes cada vez más se cuestionan ¿Por qué las televisiones y medios de comunicación, que quiere un gobierno de Rajoy, se han convertido en defensores de la candidatura de Díaz? ¿Para qué se exhibe tanto el apoyo de los generales, de los mandos intermedios y hasta de la vieja guardia, si luego el discurso es que los importantes son los soldados? Visto así, es una invitación a la insumisión de esa tropa. Díaz hubiese ganado credibilidad, si hubiese aprovechado su presentación, para explicar su papel, y su opinión sobre porque el partido que pretende dirigir, ha hecho concesiones que han permitido gobernar a una derecha que sigue sin creer en la justicia social.

Reitero tras el acto de Díaz, lo ya expuesto tras el acto de Sánchez. En las primarias no solo se valorará al candidato/a a Secretario General, sino también a sus representantes en cada provincia o localidad, gente que tiene a sus espaldas, errores por acción u omisión, y excesos en su ejercicio como cargo. Ello, hace difícil para el militante de a pie, asumir, que esas personas sean capaces de cambiar de la noche a la mañana, y eso puede llevarnos a la paradoja de que el considerado mejor para ejercer la secretaría federal, no obtenga el apoyo del militante por esa cara visible que le represente aquí. Y como ya señale, también puede darse lo contrario.

No me parece, que Susana Díaz haya entendido el mensaje de muchos militantes y votantes de este partido que se sienten con ideología de izquierda. De haberlo hecho, no se hubiese presentado hoy rodeada de un pasado al que las bases no asocian con la solución para el partido, sino más bien con su principal problema.

Y dejo una pregunta que hoy me parece necesario hacerse, desde el respeto a todos los compañeros que se sientan sus seguidores ¿Qué papel tiene López en estas primarias? Lo analizaremos.

Artículo de opinión de Antonio González Cabrera, médico de Familia