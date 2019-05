QUINTA SEMANA DE ABRIL. 1955. ABC recordaba que, mientras en el resto de España seguía lloviendo, en Lorca (Murcia), se perdía la cosecha por la pertinaz sequía. Desde Hamburgo (Alemania), se publicaba que dos barcos, cargados de naranjas de Israel, iban con parásitos y no podían dejar en tierra su perverso contenido. Siempre hemos tenido la competencia israelita en cítricos, como de algunas zonas africanas. La garantía de calidad era el sello que respaldaba una producción española perfectamente contrastada. Se convocaban elecciones en Italia. Se reproducían más tiroteos en la frontera egipcio-israelí. Vietnam del Sur en guerra. En Casablanca (Marruecos francés), se producían más atentados. El gobierno proyectaba una extensa red de silos en La Mancha. Como es lógico imaginar, se hablaba de Ciudad Real, no de Albacete, que formaba parte de la Región de Murcia. En Albaida (Valencia), se producía un accidente de circulación. Un autobús de viajeros caía por un barranco. Doce muertos y más de veinte heridos fue el balance de tan lamentable suceso. Las Fiestas de San Isidro se anunciaban cuando tocaba a su fin la Feria de Abril en Sevilla. Una mujer de Madrid perdió 5.000 pesetas con el timo de La Estampita. Seguro que esperaba ganar mucho más dinero aprovechándose de una deficiencia psíquica fingida. En Angola se localizaba un yacimiento de petróleo muy importante. En Suecia, donde el alcohol estaba racionado, los fríos y la necesidad del mercado, se planteaba la posibilidad de liberalizar su comercio. Francia quería más patatas españolas. La tortilla la querían española, no francesa. La quiniela de fútbol seguía generando nuevos millonarios. En Estados Unidos se suspendía la vacunación de niños para prevenir la poliomielitis. Cuatro de ellos habían contraído la enfermedad a pesar de estar vacunados. Se producía una gran inquietud por las malas noticias, que frustraban unas expectativas desbordadas. A pesar de todo, las autoridades sanitarias norteamericanas insistían en que se debía seguir la vacunación general. El canciller austríaco pedía a las cuatro potencias extranjeras que retiraran su presencia militar, urgentemente, para cumplir el tratado que hacía de Austria un país neutral. El Ejército de Alá, muy activo en Argelia, requería un esfuerzo militar francés para neutralizarlo. Rusia pretendía celebrar el 350 aniversario de Don Quijote. En Barcelona, una muchacha, que dijo haber sido secuestrada, pudo escapar arrojándose del camión en marcha, donde la llevaban recluida. Más tarde se comprobó que había cometido una simulación de delito para esconder que se había gastado un dinero que no era suyo. Las reservas hidroeléctricas españolas eran suficientes. Como es habitual, las cuencas menos dotadas eran las del Júcar y Tajo. En Italia aparecían dos candidatos a la Presidencia de la República: Merzagora y Gronchi. La mayoría eligió a Giovanni Gronchi. Según decía el ex agregado naval en la embajada de Reino Unido en España, Alan Hillgarth: “Gibraltar solo puede actuar como base moderna con el consentimiento de España”. La batalla en Saigón era encarnizada. Algeciras (Cádiz), padecía una tremenda granizada. Un excombatiente de la guerra de Cuba era nombrado alcalde de Tuiteje (Gran Canaria). El Señor Fraga Iribarne era nombrado nuevo Secretario General Técnico de Educación. Rudolf Hess, peso en la cárcel para crímenes de guerra de Spandau, se declaraba en huelga de hambre, precisamente, el día de su sesenta y un cumpleaños. En el desencajonamiento en la plaza de Puertollano (Ciudad Real), un toro mató a otro de una embestida. El Mundo Obrero, órgano de expresión del Partido Comunista de España, el 30 de abril de 1955, contaba las noticias desde otra perspectiva: “Unidad en la lucha por el pan. Bajo el franquismo cada año es peor que el anterior, dice el pueblo”. “La situación material de los trabajadores españoles, en este Primero de Mayo, es más miseria, más aún que en los años anteriores, aunque parezca mentira”. ”En el 85 aniversario del nacimiento de Lenin. Enseñanzas imperecederas”. “El 22 de abril se ha cumplido el 85 aniversario del nacimiento de Lenin. La humanidad progresiva ha conmemorado el aniversario de Lenin pronunciando con veneración su nombre, recordando su obra inmortal como fundador del Partido Comunista de la Unión Soviética y del Estado Soviético”. “La doctrina de Lenin, por su solidez científica, por su fuerza vital y su acción organizadora es la doctrina que eleva a las cumbres más altas la dignidad, el bienestar y la libertad del hombre, la amistad entre los pueblos por la paz, y sirve de bandera a los que luchan por una vida mejor, sin miserias, sin explotación del hombre por el hombre sin guerras de exterminio”. Supongo que en estos días de abril de 2019, gente joven, no suficientemente formada, sería capaz de repetir esas frases sin el menor rubor. Algunos de sus líderes, paradigma de la congruencia, continúan enviando mensajes falaces tratando de hacer creer a muchos torpes, y algunos desesperados, que el futuro pasa por seguir los mandatos de Lenin. El comunismo, entre otras cosas, nos trajo el genocidio en varias zonas del mundo. Nos arrastró a la muerte en otros muchos lugares. Jamás otorgó bienestar y libertad. Es bueno contrastar mensajes de aquellos tiempos. Probablemente, quien escribió esos artículos, con el devenir de los tiempos, se arrepentiría de semejantes soflamas falsificadas en aras de una lucha cruenta e injusta. Abril de 2019.