No era una inocentada de ABC el 28 de diciembre. La Asamblea francesa aprobó, por poco, la entrada de Alemania a la NATO. La incertidumbre francesa y la presión comunista provocaban pánico en Europa. Estados Unidos y Gran Bretaña habían preparado una cumbre urgente en caso de que no hubiera sido respaldada la iniciativa. El parlamento francés, temiendo incidentes durante la votación, fue custodiado por la policía. Francia siempre en el centro de la paz mundial; sigue considerándose ese eslabón imprescindible para todas las decisiones transcendentales. Y ahí está, tensando las cuerdas de la Unión Europea y la libertad. Una dinámica eterna, que amenaza los futuros ajenos, como siempre hizo. Las tensiones alargan una maroma gastada a punto de romperse. Parece mentira; tanto esfuerzo para conseguir un equilibrio está en peligro. Olvidamos en dos generaciones, otras veces fue antes, los enormes sacrificios exigidos a unos pueblos castigados inmerecidamente. En las manos de unos cuantos malabaristas sociales suele ponerse el destino de tanta buena gente.

El lunes, 27 de diciembre, comenzaba la III Asamblea General de la Hermandad de Inspectores de Enseñanza Primaria. Simultáneamente, se iniciaba la XXIII Semana de la Educación. El martes comenzó la Asamblea de la Federación Católica de Maestros. El domingo había fallecido en la finca Dehesa de los Llanos (Albacete), el marqués de Larios, en cuya capilla sería sepultado. En la presidencia del duelo figuraba el marqués de Pau y otros familiares, entre ellos su sobrino político, Don Torcuato Luca de Tena. Ese mismo día, repentinamente, falleció el capellán del Pazo de Meirás, Don Jesús Castro Maceda. Se anunciaba en ABC que el próximo día 8 de enero estaba prevista la llegada a Barcelona de varios buques de la VI flota americana. Buena noticia por el impacto económico que estas visitas suponían para la ciudad elegida en cada caso.

El gobierno español había detectado un alza injustificada en el precio de los huevos frescos, lo que motivaba la autorización para efectuar importaciones. Mejoraba el comercio hispano-italiano. El Real Madrid, después de vencer en Valencia, se distanciaba en el primer puesto de la liga de fútbol. Línea de Murcia informaba de la visita, procedente de Alicante, camino de Granada, de la actriz Ava Gardner. El Jumilla vencía al equipo Maestranza de Albacete por 3-2. La película 1984, basada en la obra de George Orwell, escandalizaba a los espectadores británicos. Se informaba que unos 11.000 policías habían escapado de la Alemania Oriental hasta diciembre. El consumo de cerveza se disparaba en España. Los alemanes mostraban sus dudas sobre la lealtad de Francia con la causa occidental. En Valladolid, con ocasión del día 28, desde una emisora de radio se lanzó una enorme novatada que llevó a muchas personas al Teatro Calderón para ser testigos de unas falsas pruebas de televisión en la ciudad. Después de esperar en la puerta se desveló en engaño.

El estado de sitio en Chile, decretado por el gobierno en el pasado mes de septiembre, era rechazado en una votación del Senado. El Presidente Ibáñez puso en manos de la Justicia la última decisión. En Murcia se agotaban los juguetes. Los platillos volantes y los rifles de rayos radiactivos los más demandados. En Inglaterra se celebraba la Navidad sin restricciones. Italia luchaba contra una grave crisis económica. Las manifestaciones de protesta se multiplicaban por toda la nación. En Torrevieja (Alicante), un vecino fingió una agresión para no casarse. ABC seguía dando cuenta de los incesantes asesinatos en el Marruecos francés. Se constituían los Comités ejecutivo y técnico de la Asociación española contra el cáncer. Don Camilo Alonso Vega era uno de los miembros del ejecutivo. Gran cosecha de aceituna en Granada. En Orense, un cazador, sorprendido por su acecho, mató a un lobo que pesaba ochenta kilos. Se anunciaban las obras en el puerto de Sidi Ifni (África occidental española). Una absurda y estéril dominación en un territorio hostil que no producía más que muertes en las tropas españolas, acuarteladas y protegiéndose de una deriva que determinó un final anunciado. En un pueblo de León aparecía asesinado un pastor, al que estuvieron buscando intensamente. En el metro de Madrid era detenido un conocido carterista. La respuesta penal, como es lógico imaginar, debió ser bastante distinta a la de nuestros días, que no pasa de ser poco más que una falta de educación. Un inspector de Policía de la Comisaría de Chamberí (Madrid), logró detener a un ladrón que había robado 4.000 pesetas en un taller de ebanistería. Probablemente, la pena impuesta debió ser superior a las actuales. En el Atlético de Madrid surgían problemas graves en la directiva. El marqués de la Florida estaba buscando nuevos directivos.

Estados Unidos ganó la Copa Davis de tenis al equipo de Australia. En las páginas de publicidad del ABC se anunciaban las obras completas de los Hermanos Machado. En esos tiempos no se hacía distinción entre ambos. Las ideologías dejaron a un lado a Manuel, del que no se sabe nada. Nadie discutirá jamás la categoría literaria de su hermano Antonio, fallecido demasiado pronto porque las circunstancias de una tragedia lo arrastraron con prisa al otro lado de los Pirineos. No se puede entender que las intransigencias políticas etiqueten la categoría del arte, que debería ser universal e incuestionable. Diciembre 2018.