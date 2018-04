Cuando buscamos noticias de febrero en el año 1954 no podemos obviar las referencias que hacía nuestra Voz de Albacete; entonces era el Diario de la tarde. Era lunes, día uno, se vendía por setenta céntimos de peseta, el número 231 del año segundo. Era, por tanto, un diario joven, heredero de otros notarios de la actualidad, donde se acumulaban en muy pocas páginas reseñas del mundo, España, así como provincia y ciudad de Albacete. En el ámbito más extenso, reproducía noticias que las agencias distribuían con absoluto control del Estado. Abundaba en la tremenda ola de frío que asolaba Europa, con enormes nevadas en Inglaterra, Irlanda, Francia, Italia y Yugoslavia, por supuesto, también en gran parte de España. Entonces sí nevaba de verdad. Las temperaturas, como en Soria, ese día, bajaban a catorce grados negativos. Era la gélida realidad de una zona habitualmente azotada por el clima más severo. No debemos olvidar los condicionantes para que la naturaleza multiplicara sus penurias, como en nuestra tierra, donde las chimeneas o los braseros de carbón habrían de mantener el calor en esos reductos de paredes dispares, donde moverse por el resto de la casa suponía un auténtico problema, que se paliaba con más ropa y fuerza. Las madrugadas en esos años, en el peor de los inviernos, obligaban a esmerarse con el abrigo. También en Albacete se conocía de las dificultades para formar gobierno en Italia, como ha sido siempre. Se hacía eco de las conversaciones secretas para el planteamiento a fondo del problema alemán. Los ministros occidentales se mostraban preocupados por la guerra fría que estaba creciendo por el asunto de Alemania y buscaban el modo de aclarar pronto la situación de Austria. Se informaba sobre el gran éxito de Pedrés en Mérida (Méjico), y la cogida de Chicuelo II en ciudad de Méjico, que no tuvo consecuencias y le permitió matar a su toro arrancando una enorme ovación del público. Nuestros diestros locales hacían las Américas reforzando su liderazgo. Con ellos actuaban Cagancho, Pepe Luis Vázquez (mejicano), Armillita, Juan Silveti, Manuel Vázquez, Jumillano y Guillermo Carvajal, entre otros muchos.

El uno de febrero, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), constituyó la Junta Nacional de la Vieja Guardia. Un referente en la Guerra Civil y en la construcción del régimen posterior. La férrea maquinaria bélica, aderezada de una fuerte convicción política fueron diluyéndose hacia una forma de gobernar tecnócrata y disciplinada, que imponía la realidad de una sociedad buscando un futuro austero y complicado. Porque la vida era tremendamente dura. Sencillamente comer adecuadamente suponía un reto diario, donde los que tenían capacidad, no todos, procuraban contribuir con la solidaridad de sus posibilidades. En ese día uno de febrero aparece una comunicación del Gobierno Civil de Albacete relacionando la novena y última relación de donativos entregados por empresas y particulares durante la campaña de Navidad. En ese periodo se recaudó un total de 194.000 pesetas. Se hacía el balance final y aparecían algunos donantes: Las empresas locales de cine, Ángel Felipe Martínez (Posada del Rosario), Ambrosio García Expósito, Antonio Cuesta Martínez, Emilio López Galiacho (La Modernista), Alonso Chillerón Canales y Flora Arcos de Palomar. La cifra recaudada procedía de los ingresos líquidos del festival taurino (87.149 pesetas), suscripción total (102.427 pesetas), y la recaudación por venta de sellos benéficos (4.427 pesetas). El resumen de gastos, que cuadraba la cifra, indicaba: Material de imprenta pagado a la Voz de Albacete (797 pesetas), Gastos de transporte, estiva y desestiva de víveres donados por el Gobierno norteamericano (18.709 pesetas), Cabalgata de Reyes y juguetes repartidos (17.817 pesetas), Perona Escribano por el vino repartido con vales (14.588 pesetas), Ropas y medicinas repartidas a familias necesitadas (8.835 pesetas), Bufort Climent por turrón repartido en vales (33.308 pesetas), y repartido en metálico con los 3.998 vales (99.950 pesetas).

Francisco Del Campo Aguilar comenzaba su nueva serie de artículos en la Voz de Albacete sobre Las Fiestas de la ciudad, después de otros artículos que tituló: Las rejas de la ciudad. El periódico se hacía eco de la sesión celebrada por la Corporación Provincial, presidida por Don Herminio Picazo Bermejo, vicepresidente doctor Aguilar y diputados Flores Flores, Pérez Sánchez, de Teresa Rovira, Garví López, Nuño de la Rosa, Cuesta Giménez, García Carbonell, Gómez Gil y Almodóvar Guirado. Se hizo constar en el acta el sentimiento del Pleno por el fallecimiento del Deán de la Santa Iglesia Catedral, Don Francisco Gálvez Gómez, hijo predilecto de la provincia de Albacete. Entre otros asuntos relacionados con la plantilla de funcionarios, donde hubo ciertas discrepancias, se acordó continuar la percepción del impuesto de la prevención del paro. Se nombró a Don Higinio Guillamón profesor de la asignatura de Motores de explosión y Tractores en la Escuela de Capataces Agrícolas. Se cumplía el primer aniversario del fallecimiento de Don Aureliano Díaz-Marta Villajos, de la razón social Fontecha y Cano; aparecían en la esquela sus hijos Aureliano, Lucía, María de los Ángeles, Pilar y María de los Llanos. Hijos políticos, Cándida Ros y José Luis Alonso. Hermanos, Gregorio, Teresa y Milagros. El día uno de febrero precisa más atención y se la daremos.