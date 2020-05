Señor Presidente del PP:

Desde hace seis semanas hemos podido escuchar por los medios de comunicación que Usted ha elaborado 100 medidas para luchar contra el coronavirus -ayer lo aumentaron a 200-. Lo mismo afirmó el pasado sábado en las Cortes Regionales. Lo que nos parece llamativo es que después de casi dos meses nadie las conozca.

Repetir cien veces “más test” -test masivos que no hacen los gobiernos autonómicos de su partido- no lo convierten en 100 propuestas. Le reconozco tener cinco eslóganes “menos impuestos”, “más test” o “más EPIs” pero aún nos faltan otros 95 eslóganes o 100 medidas, lo que Usted prefiera según su grado de responsabilidad.

Afirmar tener 100 o 200 medidas por escrito durante dos meses y no remitirlas -ni siquiera a los medios de comunicación- sólo pues significar o que no las tiene o su irresponsabilidad ¿Cómo alguien puede afirmar tener 100 maneras de solucionar la crisis y no darlas a conocer? En esto deberían aprender de Ciudadanos que, como partido, está ejerciendo una crítica exigente: hace 20 días que ya entregaron sus propuestas.

El líder de la oposición debería ser riguroso y exigirse, al menos, el mismo nivel de compromiso que otros partidos o que los sindicatos y los empresarios a la hora de presentar sus propuestas. Cada medida pactada con ellos lleva un respaldo económico y un desarrollo. Es decir no sólo decir el “qué” sino el “cómo”. Por ejemplo ¿Cómo puede Usted proponer destinar 21.000 millones de euros (más del doble del total del presupuesto anual de toda Castilla-La Mancha) al mismo tiempo que proponer bajar impuestos?.

Debería, por lo menos, explicar qué impuestos hay que bajar y a quiénes, cuántos ingresos menos supondría esa medida y qué cosas hay que dejar de apoyar presupuestariamente. Al menos, podría explicar cómo y dónde ha encontrado Usted la fórmula de soplar y sorber al mismo tiempo: multiplicar por dos el dinero anual para gastar en una única línea, recortando -no sabemos cuánto- los ingresos provenientes de los impuestos.

En seis semanas no se le conocen sus 100 medidas, pero sí le conocemos cinco versiones sobre el pacto: a la a primera convocatoria del Presidente Page con los partidos respondió convocando, en un día, veinte ruedas de prensa pidiendo su dimisión. Luego afirmó tender la mano para a la semana siguiente salirse del pacto (no voy a limpiar la imagen de Page afirmó). A los diez días pidió una comisión parlamentaria para buscar un acuerdo (imitando a Pablo Casado) pero sin embargo nombra a tres interlocutores que no son diputados regionales, y a los tres días pone condiciones para sentarse a hablar en reuniones extra parlametarias ¿nos lo explica?. ¿No será señor Núñez que Usted no tiene 100 propuestas sino 100 excusas para no pactar? Sean serios, la situación lo requiere. Si quiere Usted pactar mande sus propuestas al resto de partidos y al gobierno regional para discutir a fondo sobre ellas. Lo mismo espera a que pactemos los demás para pedir, como hasta ahora, simplemente “más”.

Si no lo hace, al menos, tenga el valor de decirlo para que el resto podamos avanzar sin esperarle. Si no aporta, no estorbe,

Sergio Gutiérrez Prieto - Secretario de Organización PSCM-PSOE