El diario ABC recogía en su información internacional los acontecimientos que no cesaban, especialmente la guerra de Indochina, donde Estados Unidos se veía en la obligación de intervenir, como la unificación alemana, una quimera que presumía la separación física de sus calles y gentes, pues la revuelta se anunciaba con insistencia. Las potencias occidentales no querían guerrear de nuevo. El mundo comunista no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro la influencia conquistada, que fue sumando terror y muerte en toda esa zona oriental europea, ya masacrada en semejante contienda. Los que parecían libertadores, vitoreados por plazas y calles, se tornaron en crueles sanguinarios, en algunos casos, solapando la barbarie nazi. En Tortosa (Tarragona), se recompensaba a un vecino que había salvado a un niño. En el Senado norteamericano se informaba sobre la evolución del tratado con España. En Cádiz estaba previsto construir un puerto profundo y una estación aeronaval. España era considerada un lazo que conectaba a tres mundos y Cádiz un baluarte atlántico. El senador americano, McCarthy, en plena caza de brujas, dudaba sobre la lealtad de determinados militares, a los que tachaba de comunistas. El Secretario de Estado, Stevens, trataba de aclarar ese grave enfrentamiento institucional. Pakistán pedía ayuda militar a Estados Unidos para mantener la paz en la zona, afectada por el comportamiento de La Unión Soviética y La India. El primer ministro indio, Nehru, pedía a las potencias occidentales que lograran un alto el fuego en Indochina. En el Pacífico, los americanos seguían realizando pruebas atómicas, cada vez más poderosas y destructivas, modo de advertir sobre su poder al comunismo, reconocido enemigo de occidente. En España se iniciaban las elecciones para los jurados de empresa. Destacaba la gran cantidad de electores en Barcelona. Se anunciaba la inminente inauguración del aeropuerto de Peinador en Vigo (Pontevedra). En Navarra, como era tradición, y sigue ocurriendo 64 años después, se desbordaba el río Arga. La nieve comenzaba su ciclo natural para alimentar con fuerza y prisa los ríos pirenaicos. En Málaga aparecía un debate nuevo y complicado porque se enfrentaban los intereses de las industrias conserveras con el aumento de un turismo prometedor. En Algeciras (Cádiz), el Ayuntamiento recuperaba el control sobre el servicio de aguas, en poder durante cincuenta años de una compañía inglesa. Esta noticia nos permite considerar que aún siguen estos vaivenes del suministro o gestión de las aguas municipales, que pueden estar en manos de empresas públicas, privadas o participadas por los propios municipios, negocio o descalabro económico según se desarrolle la explotación, control y competencia. La actividad pública se protege desde dentro, trabajando más y mejor que nadie. Si no es de ese modo, al final, con todas las connotaciones ideológicas que se interpongan, la gestión suele entregarse a empresas privadas, que lo hacen igual, mejor o peor, según los casos. La demagogia de los iluminados de siempre permite que la gestión pública de los recursos de la misma condición resulte ruinosa, porque estamos más pendientes de los ombligos propios que de intereses colectivos. Diversas reuniones, tomando como referencia Luarca, estaba diseñando la futura conexión entre las dos Asturias, un reto para mejorar las comunicaciones ferroviarias, tan demandadas y necesarias para el desarrollo de aquella próspera tierra. Los niños del colegio San Ildefonso, que extrajeron y cantaron el gordo en la Lotería de Navidad, recibieron cinco mil pesetas cada uno. Los tornados azotan Estados Unidos y Australia. El ABC publicaba un anuncio a toda página de la ginebra Larios, título asentado en la Dehesa de los Llanos. El torero Juan Posada era anunciado para la feria de Sevilla. Llegaba a Madrid el embajador de la China nacionalista. En el barrio de Legazpi, Madrid, una mujer moría atropellada por un carro. Ese mismo día, en Puerta de Hierro, un automóvil, que se dio a la fuga, atropelló a un padre y su hija, que no resultaron heridos. En el sorteo de los ciegos, día veintitrés de febrero, resultó premiado el número 970. Por funcionarios de la Policía, afectos a la División Social, fue detenido en Sevilla un hombre, que fue capitán rojo en la guerra civil, por haber matado a un soldado, falangista, centinela, de su propia unidad, en el mes de octubre de 1937. Su cadáver estuvo expuesto a la vista del resto de soldados para evitar que trataran de pasarse al enemigo. Al terminar la contienda estuvo viviendo en distintas ciudades. Un antiguo falangista, compañero del soldado asesinado, que había llegado a Sevilla, lo encontró en un bar y avisó a las autoridades. No es complicado imaginarse que, según algunos modernos historiadores, ese criminal podría haber sido represaliado. Antonio Machín se presentaba en el Teatro Maravillas de Madrid con su nuevo espectáculo. La Telefónica buscaba auxiliares administrativos masculinos y femeninos. Se decía en el Diario Línea que el 53% de la españolas no tenían novio. En Suiza se había prohibido la carne de perro y gato. El Capitán General de la región presidió un ejercicio de paracaidismo en la base de Alcantarilla (Murcia). Entre los supervivientes de Hiroshima había un gran número de enfermos del corazón. Los laboristas ingleses se mostraban partidarios del rearme alemán. El nuevo embajador soviético en Roma, Bogomolov, recibido con suspicacias, era considerado un experto en el arte de apuñalar con guante blanco. 07-10-2018.