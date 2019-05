William Faulkner conseguía el premio Pulitzer. Su novela The Fable contaba la vida en las trincheras durante 1914. España devolvió a sus dueños una gran cantidad de oro almacenada en Madrid por la Embajada de Alemania. Rusia justificó que el oro enviado por la República Española era pago por la ayuda rusa al comienzo de la Guerra Civil española; por tanto, no había que devolver nada. En las negociaciones de Potsdam (Alemania), al finalizar la II Guerra Mundial, con la anuencia de Estados Unidos e Inglaterra, la Unión Soviética logró que España no fuera aceptada por la Comunidad Internacional, mientras se preconizaba “la implantación en España de un sistema moderno de democracia como el que rige en el país soviético”. Desde Túnez se decía que 150.000 colonos franceses en esa nación se oponían a la autonomía interna del territorio. Desde Viena se contaba que 36.000 refugiados en Austria preferían la muerte antes que volver a sus países comunistas de origen. Las lluvias de los primeros días de mayo anunciaban una cosecha de cereal excelente en España. Podría repetirse la situación en nuestro año 2019.

La crisis de la industria del esparto en Cieza (Murcia), afectaba a unos 4.500 obreros, porque la actividad de las setenta y cinco empresas, que consumía el 70% de la producción nacional, no podía esperar a la cosecha del verano; reclamaban importar urgentemente materia prima. Más tarde, como en Hellín (Albacete), donde el monte daba trabajo a miles de personas, el plástico se encargaría de rematar al sector. El Conde de Vallellano, en esas fechas, era el Ministro de Obras Públicas. Hellín (Albacete), le puso su nombre a la Gran Vía. En Barcelona eran detenidos dos falsificadores que habían estafado más de medio millón de pesetas. En Tetuán (Marruecos español), una avispa ocasionaba un accidente de automóvil. Un pescador de San Sebastián, que resbaló en una zona escarpada, permaneció ocho días apresado entre dos rocas. En un recuadro, ABC anunciaba pisos de lujo, baratísimos, en la calle Ríos Rosas, 15 de Madrid. Con siete habitaciones, estaban valorados en 450.000 pesetas.

En Vietnam del Sur los enfrentamientos políticos agravaban la situación. En Brasil se hablaba de pronunciamiento. Alemania Occidental recuperaba su soberanía con todas las consecuencias. Lógicamente, en el otro lado, Alemania Oriental mantenía su lugar en el reducto soviético. De Austria se marchaban las tropas occidentales, que perdían rutas de abastecimiento entre Alemania y el Mediterráneo. Rusia quedaba en posición ventajosa. Aumentaba la tensión entre Afganistán y Paquistán. Se inauguraba el nuevo ferrocarril entre Ceuta y Tetuán. El cinco de mayo una noticia saltaba en la parte superior de la página 45 del ABC: “En Judes (Soria), faltan mujeres casaderas. La mayoría de sus jóvenes emigran”. En Madrid se pregonaba la festividad de San Isidro. Se desarrollaba con gran afluencia popular la Vuelta Ciclista a España. Ese mismo día, pero de 1282, en Escalona (Toledo), nacía el Infante Don Juan Manuel.

En 1808, el rey de España, Carlos IV, en Bayona (Francia), abdicó en favor de Napoleón. En 1818, nació Karl Marx, filósofo y revolucionario socialista alemán. En 1821, fallecía Napoleón Bonaparte. En 1860, Garibaldi salió con 1.000 camisas rojas hacia Sicilia; conquistaría el Reino de las Dos Sicilias y Nápoles. En 1862, el general Ignacio Zaragoza derrotaba a las tropas intervencionistas francesas en la batalla de Puebla (Méjico). En 1886, Jhon Pemberton patentó la coca-cola. En 1912, en Estocolmo (Suecia), se inauguraban las V Olimpiadas de la Era Moderna. En 1961, el astronauta Alan Shepard se convertía en el primer americano en viajar al espacio.

Al final de abril de 1955 se había exportado 400.000 toneladas de naranjas. La cosecha prevista imponía normas para estructurar y sacar el máximo provecho. Se prohibía cultivar arroz en fincas que no tuvieran carácter de coto arrocero. Era preciso controlar que no se produjeran excedentes que distorsionaran el mercado. Alemania Occidental ponía en marcha una vacuna propia contra la poliomielitis. Alemania Occidental ingresaba en la OTAN. Las tropas aliadas podían seguir estacionados en su territorio y mantener sus derechos en Berlín. En Saigón (Vietnam), el congreso revolucionario destituyó al emperador y nombró un jefe de gobierno provisional republicano. Otro episodio más de la tragedia que llevaría inexorablemente a una guerra que destruyó un país y cambió, en cierto modo, el mundo.

El Ministro de Educación español, en su discurso, con ocasión de la toma de posesión de Manuel Fraga Iribarne como Secretario Técnico, decía que había que luchar intensamente contra el analfabetismo. Es cierto, ha costado muchos años reducirlo hasta lo mínimo. Otra cosa es la formación, la capacidad analítica de los ciudadanos, a los que se trata de engañar sistemáticamente. Es curioso observar como los estrategas políticos diseñan campañas para desorientar, equivocar o, sencillamente, estafar al potencial electorado. Una vez consiguen el poder, o en las trincheras de la oposición, la dinámica engañosa continúa insistiendo en una población que, desgraciadamente, se deja embaucar con demasiada frecuencia. Se busca un gesto, el beso a un niño, la sonrisa forzada, la promesa imposible, el anuncio vacío, todo vale para vencer, y al precio que sea, por cierto, cuesta bastante la parafernalia. Mayo 2019.