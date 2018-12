El día siete de diciembre, martes, ABC informaba sobre las elecciones en Berlín occidental; lógicamente no era posible algo similar en la parte oriental, sometida al férreo control comunista. Los socialdemócratas, vencedores, gobernarían en coalición con los cristianodemócratas. No quedaba lejos la tremenda tragedia europea, los alemanes, como ahora, dan clases de congruencia social y política. Cuando el objetivo es el bien colectivo se olvidan pendencias ideológicas, que no sirven más que para rellenar egos y bolsillos, sin importar las desgracias que puedan quedar en el camino. En este diciembre de 2018, desgraciadamente, estamos contemplando ejercicios de egoísmo manteniendo graves niveles de intransigencia para agarrar cuotas de poder. Esos olvidos o perniciosos anhelos podrían ser irreparables. Cuando se estira desde el centro hacia los extremos, donde se rompe una cuerda es, precisamente, en el término medio. Esa zona de la sociedad debe fortalecerse para impedir rupturas. En Egipto se anunciaba la ejecución de varios responsables de Los Hermanos Musulmanes. Nasser entendía que el mejor modo de controlar movimientos revolucionarios de ideologías excluyentes era erradicándolos expeditivamente.

Las guerrillas seguían activas en Túnez y Marruecos provocando muertos y arrestos diarios. Los fuertes vientos habían propiciado terribles consecuencias en los incendios de Estados Unidos. Agentes de la Brigada de Investigación Criminal detenían en Madrid a dos hombres que habían asaltado a una joven simulando ser policías. Trece personas fueron detenidas en Madrid por revender lotería para el sorteo de Navidad. Se anunciaba la puesta en funcionamiento de un tramo electrificado en el recorrido ferroviario asturiano. El Madrid había vencido al Deportivo de La Coruña y estaba en el primer puesto de la clasificación. Como era habitual, Alfredo Di Stéfano marcó varios goles. El lunes, día seis, se había celebrado en Madrid un banquete-homenaje al diestro Antonio Bienvenida, organizado por el semanario Domingo. El diario Línea anunciaba para el día ocho la inauguración del monumento a la Inmaculada en la plaza de Santa Catalina, Murcia. Dentro del partido laborista inglés era cuestionado Churchill por un telegrama que envió al General Montgomery en 1945, relacionado con la entrega del armamento alemán. El conde de Espoz y Mina era nombrado gobernador civil de Toledo.

En Honduras se suspendían las garantías constitucionales. Lorenzo Díaz asumía plenos poderes dictatoriales. El corresponsal de ABC en Londres se hacía eco de una problemática inglesa sobre la subida de las pensiones, lo que hacía preciso aumentar la edad de jubilación. Se hablaba de aumentar la edad (65 años), hasta los 68 para los hombres y los 65 para las mujeres (63 años). El nuevo presupuesto argentino aspiraba a la capitalización para garantizar el progreso. Se afrontaba un presupuesto para la total reconstrucción del Alcázar de Toledo, como otros que emprendía la Dirección General de Regiones Devastadas. Los padres de familia pedían la creación de la Universidad Libre de la Iglesia. Un hombre era condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por homicidio frustrado. Había tratado de matar a su novia. El tribunal le aplicó una atenuante por ser un psicópata. Un joven de la capital era detenido por herir a una vecina con arma blanca.

España era elegida miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. En ABC se informaba sobre el huracán que había alcanzado la costa vizcaína. Los vientos superaron ciento diez kilómetros por hora. La ola de frío afectaba especialmente a Lugo y las lluvias eran generalizadas en toda la península. En Córdoba se anunciaba una enorme repoblación forestal. Estaba disminuyendo la emigración de campesinos gallegos. La peste aviar estaba afectando, también, a las palomas. La serpiente del lago Ness era detectada por el radar de un barco. Varios enfrentamientos armados en islas limítrofes con las dos chinas aumentaban el riesgo de guerra abierta. Los marqueses de Villaverde padres de un hijo, al que llamarían Francisco. El Jefe del Estado español exigía la liberación del sultán de Marruecos, Mohamed V, además de su repatriación y restitución en su trono. El diario Línea informaba sobre el precio de la docena de huevos en esa semana: 29 pesetas. En Murcia se publicaba el cartel taurino para un festejo precampaña de Navidad: Pepe Bienvenida, Pepe Barrera, Niño de de La Palma, Juan Montero, Manolo Cascales y Antonio Ordóñez. Se estrenaba la película Salome.

La ONU debatía el problema del Norte de África, especialmente el Marruecos francés. Osos y lobos mataban ganado en Lérida y Burgos. En esos días se inauguraba el hospital anglo-americano en la Ciudad Universitaria. En Madrid eran detenidos dos hombres por tráfico de estupefacientes. La Policía les ocupó 1.600 gramos de grifa. En un pueblo de Badajoz, un hombre mató y quemó a su esposa, luego se ahorcó. Años atrás, asesinó a una anciana y fue ingresado en el manicomio, de donde había salido hacía poco más de un año. El Consejo de Ministro de esa semana denegaba a Tiriez, término de Lezuza (Albacete), la constitución de entidad local menor. En Alcantarilla (Murcia), 400 alumnos paracaidistas se lanzaron para batir un record de la Escuela. Tanto la Academia General del Aire como la Escuela de Paracaidistas honraron a su patrona. En Londres se decía que para garantizar la paz, el mejor y único instrumento es el equilibrio de fuerzas. En estos tiempos de 2018 esa frase cobra protagonismo. Lo que debería ser, sobre todo cuando de buenas intenciones se trata, queda en segundo término porque hay que centrarse en lo que puede ser, más aún, en lo que es, aunque no guste. Bien está soñar pero, mientras tanto, otros pueden estar intentando que no lo consigamos. Diciembre 2018.