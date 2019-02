ABC adelantaba datos sobre la producción nacional de cereales en la campaña de 1954, mucho mayor que el año precedente. El mercado español estaba saturado. La publicidad acentuaba sus ofertas esperando el día de San Valentín, referencia comercial donde las hubiera, como ahora. El incesante aumento en el consumo de carne de ternera en España estaba provocando una subida de precios, que para algunos superaba lo tolerable. En Valencia estaba prevista la instalación de 152 fallas. Méndes-France salió de la Asamblea francesa al perder la cuestión de confianza escuchando gritos de ¡fascista! Sesenta y cinco años no son nada, sobre todo para los que se llenan la boca con palabras rancias con menos sentido que una ranchera en arameo. No es posible seguir aguantando a tanto descerebrado, que tiene mucho que callar, gritando esa expresión, de la que no tiene la menor idea. Los intransigentes, muchos con la manos manchadas de sangre, atacan con violencia a todos los que no enarbolan su bandera. No hay mayor fascista que el que se enfrenta a la libertad para subyugarla. Méndes France, sencillamente, no era comunista. En Estados Unidos se encendió la luz de alarma. Francia, adormecida aún por la guerra, dejaba un protagonismo excesivo al partido comunista. La presidencia de la República francesa encargó a Pinay formar gobierno; hombre con prestigio y experiencia contrastada. Decían de él que mostraba un gran sentido común. En estas fechas de 2019, algunos de nuestros figurones políticos, a tenor de sus comportamientos y expresiones, están mostrando clamorosas carencias en esa cualidad. Considerar a Pinay un representante de la pequeña burguesía francesa no era más que un enorme elogio. En todo caso, las posibilidades de ser presidente eran mínimas.

El diario Línea recordaba la última victoria del Almansa sobre El Imperial de Murcia. El Soviet Supremo nombró al Mariscal Bulganin Jefe del Gobierno de la Unión Soviética. El mayor acontecimiento político desde la muerte de Stalin. Malenkov dejaba la responsabilidad y se propiciaba un endurecimiento de la política rusa frente a Occidente, que mostraba clara preocupación. Zukov tomaba la responsabilidad de Defensa. En Murcia se decía que durante la campaña del año precedente se había abastecido de lechugas a toda Europa; quedaba pendiente mejorar los embalajes. En Francia se estaba obstaculizando la compra de naranja española y aumentaba la importación de la norteafricana. No parece tan lejos, precisamente, en estos días se habla en España de la competencia atroz que los agricultores patrios deben soportar, lo que impide, incluso, la recolección, porque es imposible afrontar sus costes. La importación de naranja barata en España, no sólo en Europa, está arruinando la producción cítrica española. Las perspectivas del aceite en Jaén aparecían con optimismo. En el año 2019 ya no es el único referente productivo; en el resto de España, especialmente en la zona centro, surgió una competencia ejemplar.

Desde Murcia se pedía al Ministerio de Obras Públicas el trasvase a la cuenca del río Segura de todas las aguas sobrantes de los ríos Tajo, Guadiana, Júcar, Turia, Mijares y Ebro. Seguimos en el mismo punto de entonces. La utopía de quienes sabían, y saben, que los desbordamientos del Ebro no serían más que agua encauzada hacia dónde faltaba, y sigue faltando. En Italia, otro terremoto causaba muertos y destrozos. En el puerto de Valencia extraían un torpedo que procedía de la Primea Guerra Mundial. Madolell, brigada en Alcantarilla (Murcia), cumplía su heroico reto lanzándose desde los tres mil metros. Probó el invento del capitán Rosón manteniendo el paracaídas plegado treinta segundos hasta que el automatismo le permitió abrirlo. Un escocés decía haber conseguido el milagro para hacer crecer el pelo. El ronicol iba a ser un remedio definitivo para evitar la calvicie. Se pudo comprobar más tarde que no iba a ser así. El BOE anunciaba que los españoles con ingresos superiores a cien mil pesetas anuales debían pagar contribución sobre la renta. Un proyecto de ley anunciaba la supresión del monopolio de cerillas y encendedores, que tendrían un impuesto.

La Asamblea francesa continuaba buscando Presidente de la República. Una orden del Ministerio de Educación español terminaba con el escándalo de los libros de texto. Se pretendía controlar los abusivos precios y las condiciones cambiantes en la oferta didáctica. En la prensa española se publicaba una fotografía de la villa de recreo que había adquirido en la Costa Azul francesa, quien era Secretario General del Partido Comunista francés, cargo que mantuvo entre los años 1930 y 1964. La casa había costado veintiocho millones de francos. Comportamiento incongruente, pero imitado, porque hemos conocido actitudes similares en estos tiempos. En Línea de Murcia se reproducía un artículo sobre el concepto que una mujer española tenía del amor: “Uno y eterno”. Desde Chicago (EEUU), se hablaba de la intensa ola de frío que hacía peligrar las cosechas agrícolas de Florida. Era noticia el hecho de que un escritor madrileño, Eduardo Fontcuberta, había redactado El Quijote en verso. Seis años de trabajo fueron necesarios para completar la hazaña literaria. Se estaba preparando una película sobre los presos españoles de la División Azul. Algunos de esos combatientes serían sus protagonistas. Esta segunda semana de febrero merece más tiempo y espacio…. Febrero de 2019.