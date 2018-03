Mucho se está hablando de pensiones estos días a lo largo y ancho de nuestro país, de nuestra región y de nuestros pueblos, un tema de capital importancia para nuestros ciudadanos.

Es lamentable que partidos políticos como el Partido Socialista quieran sembrar el miedo, la intranquilidad y el desasosiego entre los pensionistas, entre los hombres y mujeres que cobran su pensión gracias al esfuerzo que han realizado durante años para asegurarse una vida digna en su vejez.

El mismo partido que en 2011 incumplió la legislación sobre la revalorización de pensiones y provocó la mayor pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas en la historia reciente; el mismo partido que dejó el sistema de pensiones en quiebra y con el que se destruía empleo a un ritmo imparable; ese mismo partido congeló las pensiones ante el aplauso de políticos castellano-manchegos como Luis Carlos Sahuquillo, Guadalupe Martín, Alejandro Alonso o Manuel González Ramos y José Bono presidiendo ese bochornoso debate. Fue lamentable y los pensionistas no olvidan esa traición.

Como no podemos olvidar que el PSOE, el partido que quiere encabezar las manifestaciones en contra del gobierno de España, fue el que mandó al paro a tres millones y medio de españoles, el que aumentó las tasas de pobreza y desigualdad en nuestro país y llenó de tristeza y oscuridad el día a día de los españoles.

Es el partido que lleva gobernando más de 30 años Castilla-La Mancha, donde las pensiones no contributivas no se han incrementado en la misma cuantía que a nivel nacional, donde las pensiones son más bajas, donde los pensionistas son más pobres, donde se engaña y miente a los pensionistas, a los dependientes, porque el colmo de la demagogia es gastarse el dinero de estas personas en sueldos y privilegios para los que lo sostienen en el poder.

En contraposición al PSOE, que ha demostrado ser una amenaza para el desarrollo de la región, está el gobierno de España que garantiza su compromiso absoluto para garantizar las pensiones de hoy y de mañana con medidas reales y efectivas como son la creación de más de dos millones y medio de puestos de trabajo en solo dos años, ese es el mayor beneficio para las pensiones, más gente trabajando, más gente cotizando, lo que ha conseguido que haya más pensionistas que nunca y pensiones más altas.

Aun así no nos conformamos con eso y vamos a seguir aumentando las pensiones más bajas y las de las viudas, compromiso que será una realidad con la aprobación de los presupuestos nacionales en los que esperamos el apoyo de los partidos de la oposición. Si votan en contra estarán dando la espalda a los pensionistas de nuestro país, como también se la han dado al 80% de la población que pedimos que la Prisión Permanente Revisable no sea derogada.

El PSOE no es útil para España ni para Castilla-La Mancha, pero esperamos que en esta ocasión estén a la altura del sentir de la mayoría de españoles que no aceptamos populismos ni demagogia como forma de gobierno, esto no sirve para pagar pensiones. Las pensiones se garantizan con la creación de empleo y en eso, Sr. Page, no puede dar lecciones.

Rosa Romero Sánchez

Vicepresidenta del Congreso y Vicesecretaria del PP de CLM