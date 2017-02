Históricamente, siempre acabó demostrándose como un error, que una resolución política camine sobre la delgada línea que separa la libertad de expresión de la censura. Por eso, solo puede calificarse como de ERROR (con mayúsculas) la resolución adoptada ayer por la Ejecutiva Provincial del PSOE de Albacete. En ella, no se pretende prohibir la participación de José Bono en el programa de Bertin Osborne, donde quizás nos enseñe a hacer Atascaburras (algo que algunos seguro que consideran de importancia para el momento que hoy vive el PSOE), no. El objetivo es prohibir “la presencia de militantes y cargos” y anunciar que no convocarán a una televisión local “a ningún acto del partido”.

Para colmar ese desvarío, nadie levanta su mano y emite un voto particular contrario, ni osa decir esta boca es mía. Todos y todas callan, y la aprueban por “unanimidad”, como si en el PSOE (en cuyo nombre se emite la resolución,) existiese un pensamiento único. Al parecer, para lo único que no existe división interna es para identificar adversarios comunes, aunque en lo realmente importante, ya se sabe que el ambiente anda hecho unos zorros.

Pero que nadie se llame a engaño, porque estos lodos son consecuencia de aquellos polvos. No hace tanto tiempo de que en Pedro Coca se bebiesen los vientos por aparecer en el medio hoy censurado, entonces considerado afín. Eran los días de miel y rosas, aquellos en que Junta, Diputación y Ayuntamiento, premiaban a los medios con mayor o menor publicidad institucional, no por la calidad de su trabajo periodístico, sino por las audiencias, el efecto sensacionalista, y como no, la afinidad con la línea editorial. Ahora, simplemente se les veta por aquellos mismos criterios por los que antes se les apoyo, por falta de afinidad, audiencias y efecto sensacionalista.

En el PSOE deberían reflexionar sobre porque se ha llegado a esta situación, que seguro que tiene un porqué. Pero a muchos socialistas lo que nos duele, no es que existan desavenencias con los contenidos de un medio, que cualquier formación política las tiene, sino ver como toda una Ejecutiva provincial se rebaja hasta el punto de prohibir a sus militantes acudir al medio que sea, y para colmo que se utilice como argumento, que algún miembro de ese partido se siente maltratado. Precisamente lo inteligente es todo lo contrario, acudir a ese medio y defender la ideología, algo muy diferente a lo que entiende como obligación esta Ejecutiva con su resolución, que es defender a algunos de sus miembros, sobre todo porque al hacerlo así las califica de incapaces para defenderse solos.

Son muchos los medios de ámbito nacional, donde a diario vemos mensajes de acritud entre compañeros de un partido, e incluso llegando a las descalificación en ocasiones, pero a nadie se le pasa por la cabeza que la solución sea prohibir que otros compañeros acudan a esos medios. Ayer en la Ejecutiva provincial se olvidaron, que cuando un socialista acude a un medio de comunicación, lo hace como portador de unas ideas y unos proyectos de su partido, y no para hablar en defensa de su persona, por muy injustas que puedan resultar las valoraciones que de ella puedan hacerse, y lo muy criticables por injustas que puedan resultar algunas actitudes periodísticas.

Se mire por donde se mire, la resolución de ayer, aparte de increíble resulta disparatada, y lo único que logran sus promotores es dar una pésima imagen de un partido centenario. Pero ya se sabe que es inevitable que en cualquier partido, exista gente con ideas rancias y viejas, pero eso es impropio de un partido de izquierda. Lo peor es que quien puede impedirlo, en este caso el Secretario General, se encuentre en una posición de extrema debilidad. Lo que parece fuera de discusión es que no resulta admisible que toda una Ejecutiva provincial, se convierta en el camarote de los hermanos Marx, donde se pueda confundir lo personal con la ideología.

Si uno se lee detenidamente la resolución, la única pregunta que se me ocurre es que si tan grave es como dicen, ¿cómo no van al juzgado? Lo demás no deja de ser parte de un discurso vacío, que raya la estupidez, y que perjudica a todo el socialismo.