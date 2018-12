Toda mi vida he vivido en Democracia, y no lo digo porque me faltasen cuatro años para nacer cuando se firmó en España la Carta Magna sino porque la Democracia para mí es, en sí misma, una forma de vida.

“Todos somos iguales, tenemos derecho a la educación y a la sanidad, la justicia es igual para todos”, son expresiones que van más allá de simples palabras, son la materializa-ción de los derechos y libertades en los que creo y que se encuentran consagrados en nuestra Constitución.

“Monarquía, Parlamento, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, no son meros es-tamentos que enuncia nuestra Ley de Leyes, son instituciones que merecen el mayor respeto y por las que siempre he sentido orgullo y admiración. “Unidad de España, ordenación territorial, división de poderes”, son logros de la sociedad española que he defendido, defiendo y defenderé, logros que ha costado mucho conse-guir y que no debemos dejar perder.

Por todo ello, en este 40º aniversario de la Constitución que ahora celebramos, quiero que todos los españoles, y especialmente los castellanomanchegos, seamos iguales sin depender el lugar donde hemos nacido; que tengamos poder de decisión en la educa-ción de nuestros hijos, que sea libre; que la justicia sea para todos por igual y todo esto defendiendo a su vez la legitimidad de la monarquía parlamentaria y la soberanía nacio-nal que reside en el pueblo.

Pero ante todo, quiero centrarme en un asunto que nuestra Constitución lleva por bande-ra y que se está olvidando en los últimos tiempos. Quiero mostrar mi más rotunda defensa a la unidad de los territorios que conforman nuestro país.

No podemos consentir que se quiera someter al Estado a los dictados de unos pocos que quieren romper España. Por eso, los partidos políticos que nos sentimos amparados por la Constitución, todos, debemos apelar a la responsabilidad y no permitir que eso ocurra, y no permitirlo implica dejar fuera de nuestros gobiernos a esos partidos que están del lado del separatismo y en contra de la unidad de nuestro país, porque es una tremenda irresponsabilidad ampararlos e introducirlos en nuestras instituciones por el daño que pueden hacerles y que puede llegar a ser irreparable.

En este punto quiero afirmar sin ningún tipo de duda que el Partido Popular de Castilla-La Mancha está del lado de los españoles que así se sienten, que a su vez también se sien-ten castellanomanchegos, y también albaceteños, ciudadrealeños, conquenses, guadala-jareños o toledanos pero que, sobre todo, se sienten protegidos por una serie de normas y principios que son los que ordenan nuestra sociedad. Como dije al principio, la Democracia, para mí, es una forma de vida y como tal, considero que hay que vivirla, disfrutarla, defenderla y apreciarla. Por suerte, en España contamos y contaremos por muchos años con su mejor garantía de continuidad que no es otra que la plena vigencia de la Constitución Española de 1978.

Feliz aniversario.

Por Paco Núñez

Presidente del Partido Popular de Castilla La Mancha