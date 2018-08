La 32ª Feria de Artesanía de Cuenca, organizada por el Patronato de Desarrollo Provincial de la Diputación, cerraba este domingo sus puertas después de cuatro intensos días en el recinto ferial de la Hípica, en los que se ha mantenido tanto el nivel de afluencia de visitantes de otros años como el volumen de negocio, además de lograr un alto grado de satisfacción entre los artesanos participantes.

No es de extrañar, en consecuencia, que, desde el Patronato de Desarrollo Provincial, su presidenta, Paloma García Casado, no dude en realizar un positivo balance de esta edición, que, desde su punto de vista, ha vuelto a constatar el gran interés que despierta esta feria no solo entre el público conquense, sino también entre los artesanos de todo el país. De hecho, este año se han dado cita 86 expositores procedentes de una treintena de provincias de catorce comunidades autónomas, acudiendo por primera vez 18 de ellos.

Y es que en estos cuatro días han pasado por los pabellones del recinto ferial de la Hípica en torno a 24.000 personas, cifra similar a la registrada en 2017, destacando el jueves y el domingo como las jornadas con mayor flujo de visitas.

García Casado resalta, asimismo, algo muy importante, a su juicio, que no es otro que el grado de satisfacción de los artesanos y que, en esta ocasión, se ha elevado a casi el 85 por ciento de los expositores. Una satisfacción que responde, por un lado, a la organización de la feria (atención y dedicación a los artesanos, servicios de vigilancia, azafatas, limpieza, precio de los stands, etc.), que califican de buena a muy buena, y, por otro, a los horarios y la coincidencia con el Concurso Hípico Nacional de San Julián.

Pero la satisfacción no se reduce exclusivamente a los artesanos, puesto que, según se refleja en la encuesta del Patronato, el público se ha mostrado muy contento con la gran calidad de los artículos de artesanía expuestos en los distintos stands de la feria. Especial mención merece, a juicio de la presidenta del Patronato, la excelente aceptación y éxito de público logrado por los talleres en vivo, que esta vez se dedicaron a los bordados en oro, la artesanía del cuero, el encaje de bolillos y la artesanía textil.

En cuanto al volumen de negocio, indicar que, en esta ocasión, se han alcanzado niveles similares a los de la pasada edición, es decir, en torno a los 125.000 euros, destacando esta vez las ventas en el tramo comprendido entre los 501 y los 1.000 euros, con el 36,2 por ciento de las operaciones; seguidas de las de 1.001 a 1.500 euros, con el 27,5%; las de más de 1.500 euros, con el 21,2%; y las de hasta 500, con el 15%.

La Feria de Artesanía de Cuenca, en consecuencia, ha cosechado un nuevo éxito, lo que, en opinión de García Casado, es en gran parte fruto de la excelente labor desempeñada por los trabajadores del Patronato de Desarrollo Provincial; algo, que, sin duda, invita a la Diputación a continuar apostando por esta cita con el sector artesano, que tanto tiene que ofrecer en nuestra provincia y que este año ha tenido un especial protagonismo con la exposición permanente de artesanía tradicional conquense instalada en el hall y el pabellón 1 del recinto ferial.