El Consejo Local de la Juventud de Ciudad Real, organiza el “9º Encuentro Joven 2018, en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real, la Diputación de Ciudad Real, la Dirección General de Juventud de Castilla La Mancha y todas las asociaciones que participan en el mismo. El encuentro tendrá lugar el próximo viernes 29 de junio, en el Parque de Gasset, desde las 20:00 hasta las 02:00 horas.

Desde el Consejoven se pretende fomentar un espacio de reflexión y sensibilización en el que los y las jóvenes de la provincia visibilicen su trabajo, esfuerzo y motivación. Además de ser un día para estrechar lazos, unir fuerzas y coordinar recursos para mejorar resultados comunes que giran en torno a la participación juvenil, crítica y sensibilizadora. También se pretende pasar un rato divertido a la vez que educativo. El Parque de Gasset se llenará de luz y alegría, música y baile, de risas e ilusiones.

Las entidades que participan son de toda la provincia con objetivos muy diversos como animación infantil y juvenil, sensibilización, educación, danza, música, deporte, etc. Éstas llevarán a cabo su stand informativo y talleres desde las 20:00 hasta las 23:00 horas, en el encuentro además de dar difusión y visibilidad de su asociación al público joven pudiendo captar nuevos y nuevas voluntarias, realizarán multitud de talleres como talleres de henna, manualidades, bolera solidaria, taller lengua de signos, de cultura del pueblo saharaui, de comic, de escritura, de feminismo, de filosofía, exposiciones, además de talleres y juegos de Europa, de diversidad, de Erasmus +.

De manera simultánea a los stands informativos y talleres por parte de las entidades, se llevarán a cabo una serie de espectáculos a las 20:00 Exhibición de Softcombat (Laguna Estigia), 20:30 Exhibición Aérea de Telas (Marta Martín y alumnas), 21:00 Break dance (Ritmo Urbano), 21:30 Cuentacuentos por la igualdad (Margarita Blurk), 22:00 Danza Contemporánea (WADO LGBTI+ CLM), 22:30 Recital de poema (Apazlabrando) y 22:45 Batucada CR A partir de las 23:00 horas se realizarán una serie de conciertos y espectáculos, para ofrecer una parte más lúdica y distendida en la que los y las jóvenes asociados y no asociados puedan disfrutar y participar. Desde las 23:00 y hasta las 23:45 la Asociación Swing CR llevará a cabo un espectáculo de swing e invitará a todos y todas a sumarse y dar unos pasos de baile junto a ellos y ellas. Una vez acabado el baile se disfrutará de la actuación del grupo The Gagarins hasta las 00:30. Por último y como novedad este año se concluye con un concurso de música bajo el título “5 minutos de gloria” en el que los y las jóvenes disponen de 5 minutos para cantar, poner música, etc. con el objetivo de hacer bailar y animar al público pudiendo ganar un viaje como premio.

Desde el Consejo Local de la Juventud se invita a todas las personas sin distinción de edad, ya que existe multitud de actividades para todo tipo de perfil de público. No dejes escapar esta oportunidad, acércate al Parque de Gasset, solo o sola, con amigos o con familia, y disfruta de toda la información que las entidades nos traen y sus talleres como de todos los espectáculos y conciertos.