De muy satisfactorio viene a calificar la diputada de Asistencia Técnica al Municipio (ATM), Paloma García Casado, este ejercicio 2017 en el Albergue Provincial de Animales. Y no es para menos, puesto que, según ha remarcado, no solo se ha normalizado la situación en este servicio a los Ayuntamientos de la provincia con la adjudicación a mediados de año de su gestión a Alosan, tras la rescisión del contrato con la anterior adjudicataria por diversas irregularidades, sino que, además, se ha llegado hasta la fecha a la adopción de un total de 61 perros y se han acometido diversas obras de mejora y ampliación en las instalaciones por valor de unos 55.000 euros.

Obras que, por cierto, están a punto de concluir, a falta de pequeños detalles, tal y como ha podido comprobar en persona la diputada de ATM este mismo martes durante una visita a las instalaciones ubicadas en el paraje de El Terminillo. En concreto, a lo largo de los últimos doce meses se ha ejecutado el vallado perimetral del Albergue con una malla de 3 metros de altura, la mejora de la sala del veterinario y del almacén y la desinsectación y desinfección periódica de las instalaciones hasta los trabajos ejecutados en el edificio principal consistentes en la revisión y arreglo del sistema eléctrico, la sustitución de los cristales rotos de las ventanas de los boxes, la revisión y sustitución de bebederos y comederos, la colocación de dos calentadores en el interior y la reparación y regulación del sistema de apertura y cierre de las compuertas de los boxes.

A todas estas intervenciones hay que añadir, además, la instalación de alumbrado exterior, la colocación de una sirena en la entrada principal, la reparación del sistema de riego y la ampliación de las instalaciones. Esta última actuación ha contemplado dos fases: por un lado, en la parte trasera con la habilitación de cuatro nuevos boxes de casi 40 metros cuadrados cada uno (bastante más grandes que los 39 actuales) y el acondicionamiento del arenero como zona de recreo y, por otro, en la parte delantera, junto a la entrada, con la adecuación de una zona de recepción de perros para sus primeros días de estancia en este recurso, además de un dos boxes más junto al edificio principal.

Unas mejoras que han venido acompañadas con la colocación en las instalaciones, por parte de la nueva adjudicataria, de una sistema de alarma, que viene a garantizar la seguridad en este recurso de la institución provincial.

Adopciones

En este excelente balance del año también ha influido, sin duda, no solo la normalización del servicio de recogida de animales con la nueva adjudicataria, Alosan, atendiendo desde julio un total de 68 avisos de los Ayuntamientos, sino también por el alto nivel de adopciones registrado, que se ha elevado hasta este martes a los 61 perros, destacando, sobre todo, el mes de julio, con 11; seguido de abril, mayo y agosto, con 6.

Unas cifras que, aunque buenas, siempre son insuficientes, puesto que, en opinión de García Casado, lo ideal sería que no se produjeran abandonos y no hubiera perros que acoger en el Albergue Provincial de Animales. Pero como sí los hay, no ha dudado en insistir a los conquenses en sensibilizarse contra el abandono, a la vez que les ha invitado a aprovechar estas fechas tan señaladas para adoptar un perro en vez de comprarlo y, de esta manera, darle una segunda oportunidad en un nuevo hogar.

Para hacer efectiva dichas adopciones, desde hace unos meses se encuentra en marcha en la página web oficial de la Diputación conquense ( www.dipucuenca.es ) un apartado dedicado exclusivamente al Albergue ( https://www.dipucuenca.es/albergue-de-animales ), en el que se puede encontrar toda la información no solo sobre este recurso, sino también de los pasos a dar para hacerse voluntario o tramitar la adopción de un perro a través del correo alberguedeanimales@dipucuenca.es , además de tener la oportunidad de conocer a los “inquilinos” del Albergue mediante fotografías y una ficha propia de cada uno.

Voluntarios

Pero la acción de la Diputación en este último año no se ha reducido exclusivamente a esto y también se ha trabajado intensamente en la regulación de las visitas de los voluntarios al Albergue con el fin de facilitar de una manera ordenada su colaboración altruista por el bienestar de los perros acogidos en este recurso, además de ampliar ese horario de visitas, que ha pasado de 2 a 5 horas semanales. En concreto, la decena de voluntarios registrados pueden visitar las instalaciones para ayudar en las tareas de cuidado de los animales todos los miércoles, de 15 a 17 horas, y los sábados, de 9 a 12 horas.

En estas tareas ha sido primordial, tal y como ha destacado la diputada, la constante colaboración de la nueva adjudicataria del servicio, que desde un principio colabora activamente no solo con el voluntariado, sino también con las adopciones, lo que está permitiendo que el servicio esté funcionando adecuadamente.