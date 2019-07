La carrera estuvo marcada por el recuerdo a la triatleta procedente de Castillo de Garcimuñoz, Clara Martínez, corredora asidua al circuito provincial que militaba en el Triatlón Diablillos de Rivas, tristemente fallecida a causa de un accidente mientras entrenaba. Así antes del comienzo de la prueba, el club Atletismo Quintanar del Rey quiso rendirle un pequeño homenaje, con la entrega de un ramo de flores a su padre, Jesús Martínez, también corredor del circuito provincial, guardando todos los corredores un emotivo minuto de silencio en su honor.

De esta forma, a las 20:00 horas, la Diputada Provincial, Fátima García y el Concejal de Deportes, Jesús García, daban la salida a una nueva edición de la Villa de Quintanar del Rey, que una vez más, estuvo marcada por la altas temperaturas, fruto de la ola de calor que está atravesando nuestro país en los últimos días, lo que no impidió que los más de 300 valientes corredores inscritos, desafiaran a la meteorología para disfrutar de una de las pruebas más bonitas del circuito. Para ello, además del aliento del numeroso público que siempre se da cita en la prueba quintanareña, contaban con los numerosos puntos de avituallamiento que la organización situó a lo largo del recorrido, así como duchas y aspersores que hicieron más llevadera la carrera, junto a la iniciativa de algún que otro vecino, que no dudó es sacar su manguera para refrescar a su paso a los corredores, algo que sin lugar a dudas éstos agradecieron. Además esta cita deportiva veraniega estuvo aderezada con un grupo de batucada que no dejó de animar durante toda la prueba.

Indicar que por tercer año, la organización preparó una prueba de promoción de 5,5 kilómetros para introducir en el mundo de las carreras populares a todos aquellos atletas que se estén iniciando en este maravilloso mundo del atletismo popular.

En el aspecto puramente deportivo, en categoría masculina, la carrera comenzó con Alfonso Expósito marcando un infernal ritmo, dejando claro desde el primer kilómetro que era el rival a batir, no en vano, el del Club Atletismo Villarta, se ha impuesto en 7 de las 9 pruebas que ha disputado en el circuito provincial, ritmo al que intentaban a duras penas seguir los dos líderes del circuito, Daniel García y Gabriel Lerma, junto a un pequeño grupo de atletas formado por Jesús Salvador, Javier López, Julián Mena o José Vicente Martinez entre otros. Poco a poco, Expósito comenzó a tomar distancia sobre sus perseguidores, con un ritmo promedio de 3:28 en el que parecía que el fuerte calor reinante no hacía mella en él.

Mientras en categoría femenina, Almudena de la Ossa hacía lo propio, con un espectacular ritmo de 4:23, que resultaba inalcanzable para el grupo perseguidor formado por Maria José Engra, Gema García, Ana Belén Rubio y María Rosa Navalón.

Tras los dos pasos por una meta abarrotada de público, y el bulevar de la calle larga, el pelotón iniciaba la salida del municipio en dirección hacia el bello paraje de San Isidro, con una exigente pendiente que anticipa la zona de bosque que sin lugar a dudas agradeció el corredor especialmente en estos días de intenso calor, para una vez atravesada, regresar nuevamente al municipio en busca de la ansiada meta. Para entonces, el ritmo impuesto por Alfonso Expósito se había hecho inalcanzable para sus perseguidores, llegando en solitario a la línea de meta con un tiempo de 34:45, casi un minuto de distancia sobre Daniel García, del Club Atletismo Iniesta, que aprovechaba esta segunda plaza para conseguir el liderato provisional del Circuito, seguido por el campillano Jesús Salvador González, a escasos 8 segundos de García.

En categoría femenina, ocurría algo parecido, Almudena de la Ossa imponía su frenético ritmo, llegando en solitario a meta con un tiempo de 43:56, seguida a más de minuto por María José Engra, quien lograba distanciarse unos metros de Gema García Ayllón que se hacía con la tercera posición de la general.

De esta forma Alfonso Expósito y Almudena de la Ossa conseguían la victoria en la Villa de Quintanar del Rey, apretando además la clasificación general del Circuito provincial que cada vez está poniendo más emocionante.

En cuanto al resto de clasificaciones del Circuito, en categoría Senior masculina, la victoria fue para el actual líder, Daniel García Ponce del C.A. Iniesta, seguido por Javier López Caballero del C.A. Villamayor, ocupando la tercera posición Gabriel Lerma Gómez, del C.A. Villarta. Mientras, en categoría Senior Femenina, la victoria fue para Gema García Ayllón del C.A. Cuenca, seguida de su compañera de equipo, Patricia Peral Moya, ocupando la tercera plaza la atleta del Runfaster, Raquel Zafra Panadero.

En Veteranos A la primera posición fue para el ganador de la prueba, Alfonso Expósito Giménez, del C.A. Villarta, seguido de Jesús Salvador González, del C.A. Campillo, y de Julián Mena Montoya del C.A. Tarancón. En Veteranas A féminas, el triunfo fue para la también vencedora de la general, Almudena De la Ossa Yunta, del Runfaster, seguida por la atleta del Gamo Motilla, María José Engra Orden, ocupando la tercera posición la conquense Cristina Belmar Moreno, del Sunne Racing.

En Veteranos B el primer puesto fue para Juan Panadero, del C.A. Villarta, completando el pódium su compañero de equipo José Luis Delgado Pérez y Juan Carlos López Palacios, del C.A. Iniesta. En Veteranas B, el primer puesto fue para Ana Belén Rubio García de San Lorenzo de la Parrilla, seguida por María Rosa Navalón García del Running Jara, clasificando en tercer lugar la atleta del Gamo Motilla, Ascensión Leal Rodríguez.

En la categoría Veteranos C, subía a lo más alto del pódium el corredor del Jorge Manrique, Jesús Martínez Rubio, seguido del Running Jara, Joaquín Saiz Pérez y del corredor del C.A. Cuenca, Miguel Ortega Olivares. En Veteranas C, conseguía la victoria María del Pilar Niño, del Running Casa del Agua, seguida de la atleta del Gamo Motilla, María Fe Moral Coso, y de Liber Garrido González del C.A. Villarta.

En cuanto a los más jóvenes del circuito, en la categoría Junior Masculino, el triunfo fue para Oussama El Idrissi, del Somarunning Belmonte, seguido del corredor del C.A. Honrubia, Oscar Laserna, completando pódium Javier Martinez del Running Jara.

Por su parte en la clasificación local, en categoría masculina, la victoria fue para Tomás Cuartero, seguido de David Ruiz Pérez, ocupando la tercera posición Rafael García Martínez. En la categoría femenina local, el triunfo fue para Isabel Escribano Prieto, seguida de Alfonsa Martínez Arribas y de Carmen López Carrasco que se hacía con el tercer puesto del pódium.

Por último en cuanto a la clasificación por equipos se refiere, ésta se calcó tanto para la categoría masculina como femenina, consiguiendo la victoria en ambas categorías el Club Atletismo Villarta, seguido del Running Jara, logrando la tercera posición el Club Atletismo Cuenca.

El acto de entrega de trofeos estuvo presidido por el Alcalde de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, acompañado de la Diputada Regional, Joaquina Saiz, de la Diputada Provincial, Fátima García, así como de los Concejales del Ayuntamiento de Quintanar del Rey, Jesús García y Pilar García.

De esta forma, una vez finalizada la prueba, llegaba la hora de confraternizar, reponer fuerzas y cambiar experiencias, y para ello, nada mejor en una tarde tan calurosa, que relajarse en la piscina con agua helada y disfrutar del magnífico pic-nic que un año más con tanto esmero había preparado la organización, para de esta manera poner el broche de oro a una nueva edición de la Villa Quintanareña, en la que nuevamente volvió a destacar la gran organización del Club Atletismo Quintanar, que junto con los miembros de Protección Civil, Trabajadores Municipales, y numerosos voluntarios hicieron de ésta una gran tarde de atletismo popular. Por ese motivo, el Alcalde de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, una vez finalizada la prueba, quiso entregar al Club Atletismo Quintanar una placa conmemorativa con la que agradecer el esfuerzo llevado a cabo durante estos meses por todos sus componentes, que desde ya comenzarán a trabajar en una nueva edición para 2020.

Una vez concluida esta cita, el XVII Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Cuenca, se traslada a la vecina localidad de Villanueva de la Jara, donde el próximo sábado 27 de julio a las 20:00 h., tendrá lugar la XIV Carrera Popular Villa de la Jara.