La comitiva de los reyes Magos ha llegado, un año más a Cuenca, repartiendo caramelos y juguetes entre todos los niños, amén de caras de ilusión entre los que han podido disfrutar de la cabalgata. Miles de conquenses han saludado a su Rey Mago favorito y han gritado pidiendo caramelos.

Las carrozas han iniciado su camino a las 18:30 horas desde la zona del recinto ferial. De ahí siguieron por C/ Escultor Jamete, Avenida de Castilla-La Mancha, Hurtado de Mendoza, C/ Cervantes, Plaza de la Hispanidad y C/ Carretería finalizando en Plaza de la Constitución, donde ha tenido lugar la recepción de todos los niños.

Siete han sido las carrozas de la comitiva, que han sido acompañadas por las de Melchor, Gaspar y Baltasar. Además, los tres Reyes Magos han estado escoltados por una guardia de honor a caballo. La apertura de la cabalgata ha correspondido a la Banda de Música Municipal. En grupo de música Tiruriana y la Asociación de Teatro Palanka también han tenido su espacio en la comitiva.

La principal novedad de este año ha sido la presencia de un centenar de ocas y del aumento en 50 kilos de los caramelos repartidos, alcanzando los 1.500 kilos.

Desde el inicio de la cabalgata, la afluencia de público ha sido notable, por lo que la Policía Local ha montado un dispositivo de seguridad y control de tráfico para evitar en lo posible el malestar entre los conductores y vecinos de las zonas circundantes al recorrido de la comitiva.