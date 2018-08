Tanto la presidenta, Milagros Puerta, como la portavoz, Amada García, han asegurado, en declaraciones a Europa Press, que las fiestas se han organizado a sus espaldas “y de tapadillo” a instancias de la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos, Conchi Blanco, y a la presidenta de la Asociación Cultural del barrio, María Encarnación Núñez, quienes trasladaron al primer edil en un reciente encuentro su petición de que sea el pregonero de las fiestas que comienzan este viernes.

Puerta ha señalado que no han preparado ninguna fiesta porque no tienen presupuesto, al tiempo que ha añadido que consideran que el alcalde “no es la persona apropiada para pregonarlas” porque el barrio “está en un estado lamentable y no nos ha hecho caso en lo que va de legislatura”.

Asimismo, ha asegurado que no tuvo conocimiento de esta reunión hasta que se enteró por la prensa.

INDIGNADA POR LAS DECLARACIONES DEL ALCALDE

Puerta se ha mostrado además indignada por las declaraciones que hacía el primer edil esta mañana al ser preguntado por esta polémica. Mariscal ha tachado de “impostora” a la portavoz vecinal, Amada García, y ha declarado: “Aquí vino a verme la vicepresidenta y una presidenta de la Asociación Cultural y yo encantado de que este barrio recupere unas fiestas que llevan mucho tiempo sin organizarse. Yo he tratado de hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos y no lo he conseguido”.

El alcalde de Cuenca ha recalcado que “está bien que los vecinos quieran recuperar sus fiestas, aquí está el programa que han realizado y el viernes estaré allí con ellos”. “Polémica ninguna, estoy encantado de participar en esto, si alguien quiere hacer una polémica, que lo intente”, ha añadido.

Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento han afirmado que el alcalde se limitó a recibir a estas dos mujeres que habían solicitado la reunión como organizadoras de las fiestas y a aceptar el ofrecimiento que le hicieron, pero no quieren ir más allá.

En este sentido, la presidenta vecinal ha asegurado que si un alcalde la quiere localizar, lo hace “igual que habéis hecho los medios”. Sobre la portavoz, ha considerado que “Amada está perfectamente legitimada para hablar y representar a la Asociación, porque es vocal”. “Yo delego en ella cuando no puedo hacerme cargo”.

VICEPRESIDENTA

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos, Conchi Blanco, ha señalado que habían comunicado a la presidenta que se harían cargo de las fiestas del barrio de este año “y de hecho se nos facilitaron las llaves del Centro Social para su preparación”.

Blanco reconoce que a partir de ahí, no consideró necesario tener que dar cuenta de las reuniones y de las gestiones que se han hecho para recabar ayudas y que el ofrecimiento a Mariscal para ser pregonero “se hizo de buena fe y mirando por el barrio. “Y también porque queremos que sea pregonero y lo va a ser”, ha concluido.