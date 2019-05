El Ayuntamiento de Cuenca ha publicado las bases del XI Premio de Poesía ‘Federico Muelas’ que estarán abiertas hasta el 1 de septiembre y al que podrán concurrir todos los participantes que remitan su poemario en lengua castellana, unos trabajos que deberán ser originales e inéditos, no habiendo sido publicados ni divulgados anteriormente en cualquier medio.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, los trabajos tendrán como mínimo una extensión de 300 versos y el tema será libre. Se admitirá un sólo original por autor y no se aceptarán libros premiados en otros certámenes.

Los originales, bajo lema o seudónimo, se remitirán sólo por correo electrónico. Se enviarán dos archivos en un mismo correo a la dirección premiopoesiafedericomuelas@cuenca.es con la mención en el asunto de XI Premio de Poesía ‘Federico Muelas’.

Uno de los archivos se corresponderá con la obra y se deberá nominar con el lema o seudónimo elegido; y el otro con la plica que se llamará “plica de [indicar el lema o seudónimo elegido]” en el que deberán figurar exclusivamente nombre y apellidos, nacionalidad, dirección, teléfono, cuenta de correo electrónico, una pequeña biografía del autor con relación de los premios recibidos y una declaración jurada asegurando que el poemario no está premiado en ningún otro certamen y el carácter inédito del mismo. Si resultase premiado en otro concurso antes de la resolución de éste, deberán comunicarlo a la Concejalía de Cultura para que la obra sea retirada de este premio.

El premio está dotado con 2.000 euros (a los que se aplicará la correspondiente retención fiscal). El jurado podrá declarar desierto el premio si considera que no hay ningún trabajo con la suficiente calidad literaria, o concederlo ex aequo si así lo estima oportuno y el premiado no devengará derechos de autor.

El trabajo ganador quedará en propiedad del Ayuntamiento de Cuenca, que se reserva los derechos de la primera edición de la obra galardonada, dentro del año siguiente al fallo.