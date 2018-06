El presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, que ha asistido a la presentación de esta prueba, ha querido resaltar el gran atractivo no solo deportivo de esta carrera de MTB sino también turístico, puesto que discurrirá el próximo 9 de junio por los términos de Beteta, El Tobar, Santa María del Val, Lagunaseca, Masegosa, Valsalobre, Cueva del Hierro y Carrascosa de la Sierra

Todo está listo para celebrar el próximo sábado 9 de junio la IV Beteta Marathon BikeXtreme, que organizan el Ayuntamiento de la localidad serrana y el Club Beteta MTB, con el apoyo de la Diputación Provincial de Cuenca. Una prueba de mountainbike de la que se ha dado cuenta al detalle en una rueda de prensa ofrecida en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, a la que no ha faltado del presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, quien ha estado acompañado del concejal de Deportes de Beteta, Sergio Pulla; el director de la carrera, Daniel Vicente; y el representante del Club Beteta MTB, Fernando Rubio.

Prieto ha llamado la atención sobre la relevancia de esta carrera de MTB, de la que ha querido resaltar su gran atractivo no solo deportivo por haberse consolidado como una cita obligada en el calendario, sino también turístico, puesto que este año discurrirá por los términos municipales de Beteta, El Tobar, Santa María del Val, Lagunaseca, Masegosa, Valsalobre, Cueva del Hierro y Carrascosa de la Sierra.

Es por ello que ha querido felicitar a los organizadores por mantener esta prueba, que viene a contribuir a difundir el nombre de Beteta fuera de nuestra provincia, ya que no hay que olvidar, según ha subrayado, que serán muchas las personas venidas de otros puntos del país las que se acerquen el próximo fin de semana a disfrutar de esta carrera y de su maravillo entorno natural y paisajístico.

Una manera, a su juicio, de dinamizar esta zona de La Serranía conquense, compartiendo objetivo con la Diputación conquense, que en los últimos años está llevando a cabo numerosas acciones encaminadas al desarrollo de Beteta y su entorno. En este sentido, ha puesto como ejemplos, desde la rehabilitación del Castillo de Rochafría hasta el futuro convenio con la UCLM y el Ayuntamiento para llevar a cabo un proyecto de investigación del patrimonio, pasando por la puesta a disposición de un millón de euros para la finalización de la Residencia de Mayores.

El concejal de Deportes de Beteta, por su parte, tras agradecer especialmente el respaldo constante de la Diputación al pueblo de Beteta y a esta prueba, ha resaltado de esta cuarta edición la gran novedad, que no ha sido otra que el hecho de establecer dos recorridos, uno de 58,7 kilómetros de longitud y otro de 102. Algo que ha obligado a contar con cerca de un centenar de voluntarios para velar por el buen desarrollo de la carrera, lo que, tal y como ha subrayado, no hubiera sido posible sin la implicación de las asociaciones y vecinos no solo de Beteta, sino de los municipios de toda la comarca.

El director de la Carrera, por otro lado, ha llamado la atención sobre la excelente respuesta que está obteniendo esta IV Beteta Marathon BikeXtreme, puesto que a falta de un día para cerrar las inscripciones, ya se han registrado más de 410 bikers, lo que, en su opinión, viene a corroborar la consolidación de esta carrera como una buena cita para los aficionados al mountainbike.

Carrera y otras actividades

La IV Beteta Marathon BikeXtreme consta de dos recorridos, uno corto de 58,7 kilómetros de longitud con una elevación mínima de 1.221 metros y una máxima de 1.574, y otro largo de 102 kilómetros con una altitud mínima de 1.117 metros y una máxima de 1.573. En ambos casos se trata de una recorrido con algunos tramos muy técnicos y con cierto nivel de dificultad, puesto que no solo discurrirá por pistas, sino también por senderos.

Pero la jornada del sábado, 9 de junio, no se reducirá exclusivamente a la competición deportiva, sino que habrá mucho más, con un programa de actividades pensando también en los espectadores. Así, a partir de las 11 horas, habrá parque infantil en el frontón de la localidad y a las 13 horas irá comenzando la comida, una vez vayan llegando los corredores. De esta manera, en torno a las 14:30 horas está prevista la entrega de trofeos y premios y a partir de las 17:30 horas se dará paso al sorteo de regalos entre los participantes y, como colofón, no faltará la música para amenizar esta intensa jornada en torno al mountainbike.

Una jornada que el presidente de la Diputación espera se desarrolle según lo previsto y vuelva ser todo un éxito, consolidando, más si cabe, esta importante carrera de MTB.