Según han informado CCOO y UGT en nota de prensa, el pasado 10 de septiembre, el vicepresidente de la Diputación, Julián Hueta, “ofreció públicamente a los bomberos la oportunidad de solicitar la adhesión al convenio laboral de la Diputación”, ofrecimiento que fue aceptado por el Comité de Empresa presentando por registro la solicitud de adhesión el día 4 de octubre.

Los sindicatos han explicado que este proceso “precisa una negociación” y han lamentado que este martes haya tenido lugar una mesa de negociación “sin éxito” tras “dos meses de excusas y aplazamientos”.

En este sentido, los representantes de los trabajadores han apuntado que, con su gestión, Cuesta “niega” el compromiso de Huete a hacer efectiva la adhesión al convenio y ha roto los acuerdos que los bomberos firmaron con su antecesor, Carlos Algaba, y con el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, en el año 2012 “al no negociar la aplicación de las 35 horas semanales de trabajo igual que el resto de empleados de la Diputación”.

“David Cuesta ha demostrado una nula conciencia de los que implica tener una responsabilidad política”, han criticado los sindicatos, asegurando que el diputado provincial ha iniciado la reunión “acusando al presidente del Comité de haber enviado un audio al resto de trabajadores tergiversando lo acontecido en una reunión anterior y amenazando tomar medidas contra él”.

“Hoy David Cuesta tenía el compromiso de presentar por escrito un documento en el que se detallaría dicha adhesión por parte de los bomberos al convenio de la Diputación, pues no sólo no lo ha presentado sino que ya no contempla esa posibilidad”, ha concluido.