El Grupo Municipal Ciudadanos (C´s) denuncia la “jugada” del PP, apoyada por un PSOE “dividido”, para que las conclusiones de la comisión de estudio y análisis de los edificios de los sindicatos y empresarios no se remitan al Tribunal de Cuentas. Y, en este sentido, se pregunta por qué no quieren que el máximo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y el sector público supervise la gestión que desde el Ayuntamiento de Cuenca se hizo del préstamo de cinco millones de euros contraído para construir unos edificios en los que finalmente sólo se invirtieron unos 2,5.

Los ediles de la formación naranja creen que el objetivo de la enmienda presentada ayer por el Grupo Popular en Pleno para que las conclusiones de la Comisión se remitieran al Servicio de Intervención del Ayuntamiento en lugar de al Tribunal de Cuentas –respaldada por cinco ediles socialistas, insisten-, tiene como objetivo que la comisión “entre en vía muerta”. Entienden que “la Intervención municipal ya ha cumplido durante estos años con las labores de contabilidad y control interno que tiene encomendadas”, y que remitirles de nuevo la documentación es “dar un paso atrás”.

Desde la formación naranja afirman no sorprenderse por las “pinzas” entre PP y PSOE cuando se trata de arrojar luz sobre gestiones pasadas. Y recuerdan que ambos partidos se opusieron en septiembre de 2016 a la moción que llevaron a Pleno para depurar responsabilidades en torno a la construcción de la estación del AVE junto al vertedero.

C´s afirma que “la transparencia de la que se jacta el equipo de Gobierno no tiene reflejo en los hechos”. Así, apunta que, junto a la enmienda para que no se remita al Tribunal de Cuentas las conclusiones de la comisión, la opacidad del PP quedó ayer patente al no dar explicaciones sobre el supuesto dispositivo antiterrorista puesto en marcha para la cabalgata de Reyes –información desmentida días después por un sindicato de policía–, o votar en contra de la moción presentada por Ciudadanos para regular el reparto de la publicidad institucional con criterios objetivos, que salió adelante con los votos a favor de PSOE, IU y Cs.

En aras a la transparencia, la portavoz de Cs, María Jesús Amores, pidió al equipo de Gobierno que implementara medidas como las de publicar en la web municipal las cuentas de los grupos políticos, que se haga una auditoria de la deuda municipal para conocer su origen, y que se facilitase en tiempo y forma la información que solicitan los grupos de la oposición para poder ejercer su función de control.

Publicidad Institucional

Ciudadanos se muestra satisfecho con el hecho de que saliera adelante su moción para que el Ayuntamiento disponga de un reglamento que regule la gestión y contratación de la publicidad institucional. En este sentido, Amores insta al alcalde, Ángel Mariscal, que proceda a crear un grupo de trabajo para su elaboración que cuente con la participación de las asociaciones profesionales, los editores y la Universidad, además de con los técnicos de la casa.

La formación naranja subraya que el objetivo de este reglamento es el de fijar los criterios objetivos que han de determinar el reparto de la publicidad institucional –siguiendo además las estipulaciones de la Ley de Contratos del Sector Público-; así como el de definir qué es publicidad y qué propaganda “para evitar malos entendidos con la delgada línea roja que las separa”.

Además de elaborar un reglamento, la moción de Ciudadanos compromete al equipo de Gobierno de turno a rendir cuentas periódicamente en el seno de la Comisión de Transparencia sobre la distribución de la publicidad institucional, así como del control acreditado de la difusión, audiencia, impacto u otros criterios que se establezcan para motivar el reparto.

Otros temas

En su línea de apoyar todas las iniciativas que sean beneficiosas para la ciudad, los ediles de Ciudadanos votaron a favor de puntos como los de la modificación de plantilla del presupuesto prorrogado de 2016 y de crédito número 2, que permitirá la creación de tres plazas de policía local, dos de bomberos y una de asesor jurídico –esta última reclamada por Cs-; y el compromiso plenario de inclusión en presupuestos futuros de créditos para la contratación del servicio de ayuda a domicilio, por un importe anual de 674.157,62 euros.

También, apoyaron la moción presentada por el PSOE relativa a la modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), al entender que “la extensión de la parte resolutiva de los plenos no puede menoscabar la parte de control de la oposición”; la presenta por esta misma formación pidiendo la comparecencia del concejal de Personal; y la presentada por IU para la puesta en funcionamiento de las vídeo-actas.