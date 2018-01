La Cabalgata de los Reyes Magos de 2018 repartirá mañana 5 de enero más de 2.000 kilos de caramelos en un recorrido que comenzará a las 18:30 horas en Recinto Ferial.

Siete carrozas más las tres de los Reyes compondrán el desfile, además de las de los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes irán escoltados por guardia a caballo. En todas ellas serán los niños de las asociaciones de vecinos de la ciudad los que participen disfrazados con trajes típicos navideños.

La música la pondrá Banda Municipal de Música de Cuenca y el pasacalles de la Asociación Cultural Palanca Teatro, amenizará también la comitiva, además del grupo musical Tiruraina que irá acompañado por gigantes y cabezudos. También participará un cortejo de burros con carro.

Cruz Roja y Protección Civil cerrará la comitiva, que tendrá su punto final en la Plaza de España, donde los Reyes Magos recibirán las peticiones de los niños.

Desde su salida, el recorrido continuará por C/ Escultor Jamete, Avenida de Castilla-La Mancha, Hurtado de Mendoza, C/ Cervantes, Plaza de la Hispanidad, C/ Carretería, en la Plaza de la Constitución, Sus Majestades se dirigirán a pie hasta el Portal de Belén de la Plaza de España.

Desde la organización de la Cabalgata se pide a los asistentes que respeten las recomendaciones de seguridad de no acercarse, ni meterse debajo de las carrozas.

Asimismo, y con motivo de la cabalgata real, la Policía Local llevará a cabo restricciones y cortes de tráfico en las vías afectadas así como las vías adyacentes.