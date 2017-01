Una sopa castellana, servida en una caña de cerveza, ha sido la gran novedad de la muestra gastronómica con productos de Cuenca que se ha realizado en el stand del Gobierno de Castilla-La Mancha, en FITUR. El plato ha sido elaborado por el chef Javier Ruiz con la ayuda de la Escuela de Gastronomía y Hostelería de Toledo.

“Cuando me han dado a probar la sopa castellana, pensé que se habían equivocado y me habían servido una caña de cerveza. Era exactamente igual. Sin embargo, cuando la he tomado, me he dado cuenta que era la auténtica sopa castellana. Me ha parecido una manera muy innovadora de presentar un plato de toda la vida al que también se le ha añadido un poco de jamón”, ha destacado uno de los asistentes a la muestra de gastronomía.

Ruíz ha presentado también otros cuatro platos con productos conquenses: una mini tosta de morteruelo, un bombón de queso manchego con mermelada de tomate, unas migas ruleras en deconstrucción y un lomo de cerdo en escabeche con alioli de ajo.

Aprendiendo a trenzar el ajo morado de Las Pedroñeras

Durante esta mañana, además, ha tenido lugar en el espacio dedicado a los alimentos de Castilla-La Mancha, llamado Venta de Dulcinea, una cata comentada de Aceite Montes de Toledo, una cata de vino Uclés, una degustación de tapa fría de Cordero Manchego, una cata de vino de la DO La Mancha, una degustación Vino Cuevas, una degustación de licor tradicional de Iniesta y una demostración de trenzado de ajo morado de Las Pedroñeras.

Esta última actividad ha llamado la atención de los asistentes. “Me ha encantado ver cómo se hace el trenzado de ajo. Me alegro que este año el stand de Castilla-La Mancha lo haya incorporado como una actividad más, ya que no es muy conocido”, ha explicado otra de las asistentes.