Esta tarde se han iniciado la Feria y Fiestas de San Julián con el tradicional acto del pregón en el Parque de San Julián a cargo del conquense Carlos Martínez Descalzo, miembro de ADOCU. Un emotivo y sincero discurso, dirigido a un ser querido que “hace mucho” que se marchó representado en una silla vacía, con el que ha deleitado a los presentes expresando sus recuerdos de estas fiestas, “insignia de esta ciudad” porque “solamente en San Julián, jóvenes y mayores / recuerdan cómo un día fue Cuenca y cómo es en la actualidad”.

Unas rimas que han terminado por resumir lo que para Martínez es la feria: “Conciertos, verbenas, carpas, atracciones y un recinto ferial / que hacen de las noches de San Julián / que Cuenca sea el lugar de fiesta donde todo el mundo quiere estar”.

Este joven ordenanza de la Subdelegación de Defensa ha tenido también hueco para su infancia en el pregón, recordando a su familia y su casa en la zona del Castillo, y sus años en el colegio, donde comenzaron sus “andanzas” en el mundo de la lectura y el teatro. También su paso por el instituto y formación profesional, su primer trabajo, sus oposiciones y su puesto en la Subdelegación de Defensa.

También para ADOCU, la asociación a la que pertenece y que para él es “un regalo en mi vida”, momento en el que ha señalado que “sí, es verdad, soy Carlos y tengo síndrome de Down. ¿Y qué? Lo importante de mi presencia aquí no es que tenga un cromosoma más, sino que pese a eso puedo ponerme detrás de este atril”. Algo que para el joven pregonero sirve “para mandar un mensaje claro y conciso” y es demostrar a la sociedad “que la integración, la diversidad, la normalización y sobre todo el visionado son las herramientas para que, por mucho que demuestre nuestra cara la existencia de una alteración genética, nada impide que consigamos aquello que nos proponemos”. Añadiendo que “nosotros no nos ponemos barreras, no sabemos nada más que quitarlas y debemos concienciar al mundo de que la discapacidad que nos señalan solamente está en los ojos de quien nos mira”.

Un camino de vida en el que su madre, entre otras personas, ha tenido un papel protagonista, así como la ciudad de Cuenca, a la que “tanto tengo que agradecerle … que daría para cinco pregones”. Ahí Carlos Martínez se ha lanzado con las rimas, haciendo un repaso por los diferentes momentos en un año en la ciudad, desde septiembre hasta llegar a estas fiestas de San Julián. Finalizando con un “ya ves lo que ha cambiado Cuenca, y lo que juntos podemos alcanzar / porque esta ciudad como te dije, lo tiene todo especial”.

Tras el pregón, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha entregado a Carlos Martínez una placa realizada para la ocasión por el ceramista Luis Castillo.

Corte de Honor y Premios Ciudad de Cuenca

El acto ha sido presentado por el Cronista Oficial de la ciudad, Miguel Romero, y ha comenzado con la imposición de bandas y ramo a las 11 Damas que componen la Corte de Honor.

A continuación ha tenido lugar la entrega de los Premios Ciudad de Cuenca, que han recaído en Jennifer Morter a la labor empresarial, a Estival Cuenca (con su director Marco Antonio de la Ossa) a la labor cultural y a la Sección Especial del Club Natación Cuenca (con su presidente David Ocaña y los chicos que componen esta sección) a la labor social. A todos ellos les ha entregado el primer edil la medalla en bronce realizada por el escultor Javier Barrios.

El acto lo ha cerrado el alcalde, Darío Dolz, quien ha agradecido a todos los implicados (asociaciones vecinales, clubes deportivos y personas y entidades colaboradoras) su implicación en estas fiestas, así como al pregonero y al cartelista su labor. También a los premiados Ciudad de Cuenca, de quienes ha destacado “su capacidad de trabajo, tesón y amor que han demostrado por su ciudad”.

Dolz ha asegurado que las Ferias se han organizado “con mucho cariño” por parte del nuevo equipo de gobierno municipal y ha planteado los retos que hay por delante en la ciudad, como el empleo o la mejora de los servicios públicos, para apuntar que “vamos a trabajar, de la mano del resto de instituciones, para dar a Cuenca un impulso importante, pero lo primero van a ser las personas”.