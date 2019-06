Las últimas elecciones municipales celebradas en Beteta han dado un resultado incierto de tres concejales del PSOE, tres concejales del PP y uno perteneciente a nuestro grupo, Agrupación por la Serranía.

Queremos hacer patente que desde que se conoció este resultado, varias han sido las veces que desde el Partido Popular han contactado con nuestra Agrupación, planteando que se abriese un diálogo y que trabajásemos codo con codo con ellos, barajando diversas propuestas e incluso llegando a ofrecernos la posibilidad de ocupar la alcaldía como garantía. Por su parte, el PSOE local sólo nos planteó una reunión de su candidata con la nuestra, en la que nos ofreció una concejalía a cambio de darles paso sin ofrecernos ninguna promesa de proyectos concretos.

Cabe decir que nuestra Agrupación no nació para buscar una cuota de poder o prebenda. No es nuestra intención el gobernar este Ayuntamiento por el simple hecho de gobernarlo, ni permitir que ningún partido, solo porque sí, pueda ejercer dicho poder sin ningún tipo de control, sino que nuestra intención es conseguir que nuestro municipio pueda aspirar al mejor de los futuros posibles.

Es por todo esto que queremos, antes de cerrar cualquier tipo de acuerdo con ningún partido, hacer un último llamamiento al PSOE de CLM para que, ofreciéndole la alcaldía del ayuntamiento, este partido se comprometa por escrito con el futuro de la Serranía y así, se pueda evitar la terrible despoblación que nos amenaza.

Por todo ello, queremos plantear una serie de compromisos y debatir los mismos para, si podemos llegar a un acuerdo, ofrecerle a cambio al PSOE la posibilidad de la alcaldía de este municipio.

PRIMERO.- Que los 200.000 € que hay ahora presupuestados para realizar las obras del castillo de Beteta no se vean congelados con el cambio de gobierno en la Diputación de Cuenca, iniciándose los trámites para que en este año 2019 dichas obras sean realizadas.

Asimismo, que el PSOE de CLM se comprometa a destinar anualmente una partida no inferior a los 50.000 euros en sus presupuestos destinada a la recuperación total del castillo. No es entendible que se inicie una obra o un proyecto para luego dejarlo a medias.

SEGUNDO.- Iniciar las obras de la Residencia de Beteta (esto es una línea roja) antes de finalizar este año 2019, (entendemos que ya no hay excusas para que la Diputación y el Gobierno de CLM, ahora de la mano, pospongan esta tarea) y dicha residencia sea terminada a más tardar a lo largo del año 2020, siendo amueblada y abierta a lo largo del año 2021. Sabemos que el dinero existe, ahora queremos ver la voluntad.

TERCERO.- Que en el año 2020 se inicie el proyecto de crear una serie de viviendas sociales, nuevas y de bajo alquiler (10 como mínimo), en Beteta o El Tobar para personas que se instalen a trabajar en la Serranía, (la premisa es el empadronamiento y mantener la casa abierta por periodos de larga duración de más de 6 meses).

CUARTO.- Entendemos que los servicios de urgencias son prioritarios para mantener la población de nuestra Comarca, por lo tanto queremos que el parque de bomberos de la zona norte de Cuenca se convierta en una realidad en los próximos dos años, sin que su apertura vaya en detrimento del número de personal de los ya existentes en Motilla o Tarancón. Además, su ubicación deberá ser en una zona intermedia entre la Serranía Alta y la Alcarria (pero no en la localidad de Cuenca).

Asimismo, pedimos que en el próximo convenio del transporte sanitario, se mantenga el servicio de la ambulancia en Beteta y que el mismo no sea sólo una mejora en un convenio.

QUINTO.- Entendemos que la futura alcaldía de nuestro municipio la debería ocupar alguien que resida y tenga casa abierta en Beteta o El Tobar, no alguien que viva en Cuenca y sólo suba a trabajar al pueblo. Eso no es ejemplo de lucha contra la despoblación. Por lo tanto, entendemos que la alcaldía la debería de ostentar Gerardo Sotos Arnao, ya que es el único de los tres candidatos del PSOE que han sido elegidos en sus listas y que vive realmente en nuestro municipio.

SEXTO.- Siguiendo el planteamiento del anterior punto y observando que el PSOE y el PP tienen un número igual de concejales, en pro del trabajo en común y del deseo habido en las urnas por parte de los votantes de este municipio, solicitamos que el puesto de Teniente Alcalde lo ocupe Abel Cava Garay para crear un ayuntamiento de consenso. Por nuestra parte, nos pondríamos a disposición de dicho consistorio sin exigir concejalía alguna.

SEPTIMO.- Que el incumplimiento de cualquiera de estos puntos lleve inmediatamente a la renuncia del alcalde del PSOE en Beteta.

OCTAVO.- Por último, que el acuerdo al que lleguemos sea ratificado (y ésta es otra línea roja) con las firmas de Emiliano García Page como máximo representante del PSOE en Castilla la Mancha, así como por sus concejales electos en Beteta.

Si esto es así y de verdad el PSOE desea trabajar por la Serranía de Cuenca y sus gentes, si de verdad les interesa el futuro de estas tierras, ahora es el momento de demostrarlo.

Si finalmente no se ponen en contacto con nosotros o no llegamos a ningún tipo de acuerdo, nuestra candidata se verá obligada a votarse a sí misma y, desde su posición, seguir luchando porque Beteta y con ella los demás pueblos de la Serranía no acaben desapareciendo. Ya hemos dicho que desde la Agrupación por la Serranía estamos dispuestos a hablar sin pedir concejalía alguna y ofreciéndoles al PSOE la alcaldía de Beteta. Ahora son ustedes los que deberán decir si aceptan este debate o no.