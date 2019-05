Así lo ha indicado el exministro de Justicia en una comparecencia ante medios de comunicación que ha ofrecido este lunes en la sede de los ‘populares’ conquenses, en donde ha declarado que se necesitan “personas nuevas, proyectos renovados e ilusionantes”.

“Tras tantos años de servicio público, no me siento ahora con la ilusión para liderar con la energía que hará falta este proyecto en Cuenca”, ha apuntado el hasta ahora diputado conquense.

Según ha indicado, pese a los “extraordinarios resultados” electorales en las generales de 2015 y 2016 —en los primeros comicios el PP obtuvo 50.695 votos y en la segunda cita 52.951—, las de abril de 2019 —con 31.971 votos— “han puesto de manifiesto que muchos de nuestros antiguos votantes han preferido otras propuestas políticas”.

“Los que me conocen saben que soy muy exigente conmigo mismo y con los que forman parte de mis equipos, y estoy convencido de que hay que aprender de las experiencias, corregir los errores, redefinir estrategias para el futuro, y sé asumir mis responsabilidades”, ha proseguido.

LE SUSTITUYE MARÍA JESÚS BONILLA

El acta parlamentaria que ha dejado vacía por el PP de Cuenca la recogerá la que iba de número dos en las elecciones del 28 de abril, María Jesús Bonilla, mostrándose Catalá convencido de que “para la difícil labor parlamentaria que hay por delante, la experiencia y la capacidad de María Jesús Bonilla son el mejor aval para hacer bien este trabajo en el Congreso”.

“Esto no significa en absoluto que pase página o que abandone mi compromiso con Cuenca, he conocido aquí personas extraordinarias, he hecho amigos para toda la vida, me he implicado en esta tierra como pocos lo habían hecho antes, y eso se mantendrá para siempre”, ha aseverado el exministro.

En la misma línea, se ha propuesto formar parte de asociaciones y entidades cívicas que trabajan por encontrar soluciones a los problemas de Cuenca, asegurando que allí donde vaya, “habrá siempre un conquense más hablando bien de esta tierra y de sus gentes”.

Del mismo modo, ha agradecido al presidente provincial del PP, Benjamín Prieto, “su afecto y su ayuda en estos años” al igual que los concejales y alcaldes ‘populares’, “quienes me han profesado mucho cariño y respeto”. Al mismo tiempo se ha mostrado igualmente agradecido a los conquenses, “que me han acogido y me han tratado como uno más y que me han hecho sentir siempre como en mi casa”.