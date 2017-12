“La residencia escolar ‘Albaladejito’ no debe cerrarse”, subraya Julio Dolz, responsable de Personal Laboral de CCOO-Enseñanza en la provincia de Cuenca.

“El traslado repentino al que ha renunciado la directora provincial por la presión de las familias afectadas hubiera sido una chapuza y un engaño, y hubiera incumplido lo establecido en la Orden 120/2017 de Admisión de Alumnado de las Residencias Escolares”, indica Dolz

“Los residentes eligieron la residencia ‘Albaladejito’ entre toda la oferta que había dentro de la Red de Residencias Escolares de Castilla la Mancha porque era la que mejor se adecuaba a los estudios que iban a cursar, y por los distintos servicios complementarios que presta. Se les ofreció y se les adjudicó, no era de recibo obligarles a trasladarse a la R.E. San José, que no fue la que eligieron ni la que se les concedió.”

Además, relata Dolz, “la residencia San José tan solo tiene reformadas y adecuadas dos de las cuatro plantas de las que dispone. Haber traslado allí a los 20 residentes de ‘Albaladejito’ habría obligado a disponer habitaciones con tres camas, e incluso un par de habitaciones con cuatro camas, compartidas por menores de edad y alumnos de más de 20 años”

“Los baños disponibles tendrían que haber sido usados por 20 residentes más. En una de las plantas tendría dos retretes para 12 alumnos”

“Y las normas de convivencia de ambas residencias son muy diferentes. Hay que tener en cuenta que los alumnos de ‘Albadalejito’ son de ciclos formativos de grado medio y superior de la rama agraria, la mayoría mayores de edad, salvo cuatro que están a punto de serlo.

“Por el contrario, el la residencia San José son casi todos alumnos de la ESO, por eso cierra a las 22.30 horas, un horario muy distinto del que tiene la otra Residencia y que sería inadecuado aplicarlo a alumnos que están entre los 20 y 23 años de edad.”

“Son algunas de las situaciones que se han evitado con la renuncia momentánea de la directora provincial a su plan de cerrar ‘Albaladejito’. Pero la directora mantiene su objetivo de llevar a cabo el cierre el próximo mes de junio, y los problemas que ahora se han evitado se producirán igualmente entonces. Por eso insistimos en que el ‘Albaladejito’ no debe cerrarse. No, al menos, mientras no se reforme y adecúe la residencia San José.”

“Recordar al respecto que la Dirección Provincial dispone en el centro de Cuenca de la Residencia Universitaria ‘María de Molina’, actualmente cerrada por decisión del Gobierno de Cospedal, que dispone de 99 plazas para residentes entre habitaciones dobles y sencillas. Mucho más preparada que el San José, donde primero tendrían que hacer reformas.”

“En cualquier caso, estamos muy preocupados por la política que está siguiendo últimamente el Gobierno regional de cierre de centros en la provincia de Cuenca, como el del Aula de Trastorno de Espectro Autista del Colegio Público Fuente del Oro de Cuenca y la Escuela de Educación Infantil Ntra. Sra. de Riánsares de Tarancón. Se añade ahora la posibilidad de cerrar la R.E. Albaladejito para el próximo curso escolar, y ello a pesar de que cada año se está incrementando en ella el número de residentes.”

“También nos parece inaudito e hipócrita que el Partido Popular se erija ahora como abanderado defensor de los Servicios Públicos, cuando durante la anterior legislatura se dedicó a cerrar y privatizar centros como las Residencias Universitarias, el Laboratorio del Centro de Capacitación Agraria de Albaladejito, 30 colegios rurales en la provincia… por mencionar sólo algunos de los muchos destrozos de los Servicios Públicos que hicieron.”

“Queremos recordar tanto al actual Gobierno como al anterior, que los Servicios Públicos no tienen que ser rentables; los Hospitales, Colegios, Residencias, Bibliotecas, etc. tienen que prestar un servicio cuyo fin no es un beneficio económico, sino un beneficio social para todos los ciudadanos y ciudadanas.”

“Y en el caso que ahora nos afecta, que es la R.E. ‘Albaladejito’, se debe buscar el beneficio de los residentes actuales y de los que quieran acceder en un futuro a ella, no la rentabilidad o si se puede sacar intereses económicos en relación con los terrenos que posee un particular”, concluye Dolz