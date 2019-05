Explican que esta iniciativa se limita a dar consejos sobre como autoprotegerse y no ponen el foco en el agresor

CCOO Cuenca ha exigido al Ayuntamiento de la capital que retire de forma “inmediata” la campaña ‘Protége-T’, ya que consideran que contiene medidas “retrógradas y muy antiguas” al dar consejos a las mujeres sobre como autoprotegerse y no poner el foco en el agresor.

Así lo ha indicado la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO-Cuenca, Laura Garrote, en declaraciones a Europa Press donde ha añadido que esta campaña de lo “único que habla” es de que las mujeres “no vayan solas por la calle” o que “no usen auriculares” ya que “no oirían si van a ser atacadas”.

Por ello, ha considerado esta campaña como “retrógrada y muy antigua”, ya que esta, a su juicio, “no es forma de proteger a las mujeres”, sino que hay que poner en foco “en el agresor”.

“Esta campaña es una vergüenza. No pone el foco en los agresores, que son los que tienen y los que causan los problemas; sino en las propias mujeres de Cuenca, a las que nos hace responsables de lo que nos pueda pasar”, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

“¿Y si es en casa donde está el agresor? Como tantas veces ocurre, desgraciadamente. Los que no obran bien son los agresores, no las mujeres, no nos equivoquemos”, ha insistido.

Así, Garrote ha indicado que cree que toda campaña que quiera ayudar debe de ir por otra línea “y no con estos consejos trasnochados del siglo XVIII”, ya que “hay que educar en igualdad, respeto y tolerancia”.