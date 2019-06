El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha salido al paso de la crítica “devastadora y demencial” que ha hecho el sindicato UGT tanto al Gobierno de Castilla-La Mancha como a los empresarios de la región y ha dejado claro que la patronal no va a aceptar “de ninguna manera” que UGT le venga a dar clases sobre cómo hacer prevención de riesgos laborales y, menos en Castilla-La Mancha, —ha afirmado— porque en la región se está haciendo “la tarea desde el principio”.

Así ha reaccionado Nicolás, a preguntas de los medios, después de que UGT haya exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que acometa con urgencia las medidas que viene pidiendo UGT porque no se puede “estar en funciones” en materia de siniestralidad laboral y haya apelado también a la responsabilidad de Cecam, que, según el sindicato, “mira para otro lado” en este asunto “a pesar de que las empresas llevan tres años creciendo en facturación”.

Nicolás, que ha asegurado que los empresarios castellano-manchegos lamentan “cualquier accidente aunque no tengan consecuencias graves”, ha cargado contra UGT por su “dura” crítica pero sin embargo ha acogido las palabras de CCOO “con mucho agrado” porque, según ha manifestado el presidente de la patronal regional, reconoce que los empresarios están “tan preocupados”, al menos como ellos, de que “no se produzcan accidentes en esta tierra”.

“Hemos abierto la puerta a los sindicatos para hacer pactos con ellos y los hemos hecho, y de hecho los tenemos, por eso me sorprende que una parte de este pacto, del que forma parte el Gobierno, critique tan duramente tanto al Gobierno como a los empresarios de que no se hace nada en Castilla-La Mancha por la prevención de riesgos laborales, cosa que tengo que desmentir rotundamente y no lo vamos a aceptar”, ha sentenciado.

Es por ello que el presidente de los empresarios regionales ha aconsejado a UGT, que “en este momento está diciendo lo que dice”, analizar internamente si ellos están haciendo lo que tienen que hacer en materia de siniestralidad porque a él le consta que el sindicato CCOO, el Gobierno de Castilla-La Mancha y Cecam sí “están haciendo lo que tienen que hacer”.

REUNIÓN CON GARCÍA-PAGE

Sobre la reunión que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mantendrá el próximo 17 julio con empresarios y sindicatos para reeditar el Pacto por la Recuperación firmado en 2016, Nicolás ha explicado que en ese encuentro se seguirá incidiendo en la prevención de riesgos laborales porque “se trabaja en una estrategia de accidentes cero”.

Otro de los temas que se abordarán en ese encuentro será dejar claro de qué manera los agentes sociales se van a relacionar con el Gobierno en el diálogo institucional, aseverando que “los agentes sociales y el diálogo social sin el impulso del Gobierno no existe, es una quimera y no vale para nada y ya lo hemos vivido en esta tierra”.

En este sentido, ha manifestado que el diálogo social tiene que venir apadrinado e impulsado por el Gobierno regional y, según ha desvelado, él tiene el aval del presidente regional de que eso va a ser así. “El día 17 vamos a ir a una reunión en principio muy amable pero a exponer ciertos temas que nos preocupan en la región y que necesitamos la ayuda del presidente”, como la negociación colectiva, ha puesto de ejemplo.

En cualquier caso, los empresarios de Castilla-La Mancha acudirán a la reunión con afán “colaborado” y la idea de alcanzar acuerdos para lograr que la región sea cada día “más moderna y segura”.