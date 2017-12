El Seminario Conciliar de San Julián nos ofrece, como anticipo de la Navidad, una original propuesta Musical de la mano de la Celtic Chamber Orchestra. Un concierto que no deberías perderte, con dos pases el mismo día 17 de diciembre, uno a las 12:00 y otro a las 18:00 en el incomparable marco de la Biblioteca de la Merced.

Con el título “Celtic Christmas Celebration”, Álvaro Carbonell García, músico, compositor y Director artístico de la Celtic Chamber Orchestra, presenta un nuevo espectáculo, de manos de la agrupación folk de solistas Boys of the Hills, cuyo 20 aniversario celebran en este programa orquestal. En él expone al público un renovado repertorio en el que se intercalan piezas de las obras Celtic Breeze, y Celtic Christmas Concert estrenadas con gran éxito en los años 2013 y 2015. A esta selección sumarán la presentación de nuevos temas en busca de nuevas combinaciones de sonidos, ofreciendo al espectador una colorida muestra cultural entre el folk más puro y la orquestación clásica. Así mismo, se interpretarán temas del compositor irlandés Turlough O’Carolan del siglo XVIII, y una cuidada selección de villancicos irlandeses creando una atmósfera más cálida en estas fechas cercanas de la navidad.

Para el concierto del día 17 de Diciembre, en la Biblioteca La Merced, contarán con la participación de la soprano Virginia Llamas y el tenor Ángel Partearroyo en la interpretación de algunas canciones míticas del repertorio irlandés.

Celtic Christmas Celebration renueva su espíritu en busca de nuevas formas de expresión adentrándose en otras disciplinas que complementen las sensaciones del espectador, sin perder la esencia de estos programas orquestales donde se fusiona la música folk con la música y orquestación clásica de mano de la Celtic Chamber Orchestra fundada en 2013 por Álvaro Carbonell.

Puedes adquirir tu entrada (10 €) en el Seminario Conciliar de San Julián o reservarla en el mail seminariocuenca@gmail.com

Boys of the Hills es una de las bandas más consolidadas en España dentro de la música folk, nacida en 1997 en Alcalá de Henares (Madrid). Una formación que lleva más de 20 años difundiendo la música y la tradición irlandesa por todo el territorio nacional, así como en otros países europeos como Portugal, República Checa y cómo no, innumerables viajes a Irlanda, tocando su música por festivales, conciertos locales y los míticos pubs. Ganadores de diversos premios nacionales en España como el Folkez Blai de Ermua (2007), una agrupación que ha participado activamente con su música en distintos programas de RTVE como “TVE es música” o en “Musical Cities”, para el grupo MEDIA SET ESPAÑA estrenado en febrero de 2016.

Son colaboradores habituales de una de las agrupaciones más emblemáticas del mundo folk irlandés, The Chieftains, agrupación amiga con los que han trabajado repetidas veces por festivales en España y con los que guardan una relación muy cercana, con colaboraciones conjuntas como la producción en DVD-video del especial “Celebration” con Kevin Conneff (percusionista de The Chieftains) como músico invitado, o en grabaciones recíprocas. La agrupación ha representado además a la Oficina de Turismo de Irlanda y a la Embajada de la República de Irlanda en actos culturales importantes en España como FITUR (Feria Internacional del Turismo). También durante las celebraciones del día de EUROPA en diversos años en la Comunidad de Madrid, y durante la Navideña Feria Internacional de las Culturas en diciembre de 2015, en colaboración del Ayto. de Madrid, el Centro Cultural Conde Duque. Cabe destacar su participación en el XX Festival Intercéltico de Avilés (Asturias) en 2016; concierto en el Teatro Juan del Enzina (Salamanca); y el Intercéltico de Lausanne (Suiza) en Junio de 2017, así como su protagonismo evidente en los programas orquestales de la Celtic Chamber Orchestra dirigidos por Álvaro Carbonell García.

Nada sería igual sin la participación de solistas de la talla de David Mayoral, destacado y reconocido percusionista de la música antigua (músicas históricas), colaborador habitual con Hespérion XXI formación liderada por Jordi Savall, con una larga trayectoria de grandes éxitos en ese género convirtiéndose en un músico de reconocido prestigio, hoy volcado de lleno en este espectáculo y en la Celtic Chamber Orchestra. También destacamos el calor de uno de los mejores gaiteros de la zona, Javier Celada, que además de buen conocedor del folk gallego y destacado intérprete del género, estudió en el Real Conservatorio de Madrid flauta de pico (música antigua) y aporta un equilibrio esencial en los programas orquestales de la Celtic Chamber Orchestra interpretando instrumentos como la flauta de pico, whistle, ocarina, y gaita gallega, entre otros.

CELTIC CHAMBER ORCHESTRA

Fundada en 2013 por Álvaro Carbonell García. Es una orquesta independiente formada por músicos muy diversos. Estudiantes de conservatorio, músicos profesionales y otros aficionados con gran competencia musical.

Esta orquesta tiene la característica principal de que estrena e interpreta en exclusiva las obras de su fundador, por lo que no programa música clásica como tal sino que desea posicionarse como una de las alternativas más sólidas en cuanto a “música inédita” de composición, ofreciendo una visión renovada, joven y fresca de lo que la música puede alcanzar en nuestros corazones.

La orquesta está compuesta por:

Sección de cuerda

4 Violines primeros

4 Violines segundos

2 Violas

1 Violonchelo

1 Contrabajo

1 Arpa Celta

Sección de viento madera

1 flauta irlandesa / flauta clásica

1 flauta de pico / whistle / ocarina / gaita gallega

2 clarinetes

2 oboes

1 uilleann pipe (gaita irlandesa)

Sección de viento metal

1 trompa

1 trompeta

Sección de percusión de música antigua.

1 Soprano 1 Tenor 2 bailarinas de danza irlandesa