La Confederación de Empresarios de Cuenca señala que la recuperación no ha llegado a nuestra provincia de la misma manera que lo ha hecho con otras cercanas como Madrid y Valencia y por este motivo esperan que se tomen medidas que permitan un crecimiento sostenido de la economía, apostando por la creación de empresas o la atracción de compañías de otras provincias, evitando así un estancamiento.

CEOE CEPYME Cuenca confía que este debería ser el año del despegue económico de la provincia de Cuenca, un crecimiento que ya se ha podido experimentar en provincias cercanas como Madrid o Valencia, o incluso en otros puntos de la región, pero que no ha llegado de igual manera a Cuenca.

Por este motivo piden medidas que apuesten por la atracción de empresas de otras provincias y también que se den mayores facilidades a la creación de nuevos negocios, para evitar así un estancamiento de la economía, pues la organización empresarial tiene claro que sin empresas no habrá crecimiento.

La Confederación de Empresarios de Cuenca prevé que nuevamente será el sector agroalimentario el que está llamado a encabezar este crecimiento económico, impulsado por las ventas al exterior de productos como vino, ajo, aceite o legumbres que suponen más del 80% de las exportaciones provinciales.

Por otro lado, CEOE CEPYME Cuenca requiere que se establezcan actividades que potencien el sector turístico en la provincia, generando la llegada de nuevos viajeros y que éstos visitantes permanezcan el mayor número de días posibles.

En este sentido, se señala que los datos del turismo han sufrido un estancamiento en 2017 y de ahí que se haga necesario tomar este tipo de medidas e incluso llegar a un pacto provincial por el turismo con el fin de impulsar un sector con un potencial enorme para la creación de empresas y puestos de trabajo en la provincia.

Sobre la compraventa de viviendas, apuntan que el crecimiento ha sido importante, pero basado en la usada, lo que no es reflejo de una recuperación real del sector, que no llegará hasta que no incrementen las operaciones de vivienda nueva.

CEOE CEPYME Cuenca indica que es vital que la provincia no quede despegada de este ciclo de crecimiento económico y por lo tanto espera un mayor crecimiento de la economía, y que se siga en la línea de disminución del desempleo, pero también advierte de que la provincia está frente a un tren que no debe dejar escapar si no quiere estancarse.

Para ello, y además de solicitar a las administraciones medidas de apoyo a autónomos y empresas, la Confederación de Empresarios de Cuenca seguirá trabajando en aspectos importantes como la formación de sus asociados, con el fin de que adapten sus negocios a las nuevas legislaciones, pero también a las nuevas tecnologías, haciendo lo más fácil posible su transición al mundo digital.

Del mismo modo, se va a seguir trasladando información sobre las distintas ayudas y subvenciones, así como cerrar convenios para facilitar la financiación de las empresas.

Despoblación

En lo referente a los trabajos que está realizando CEOE CEPYME Cuenca desde hace cuatro años con el objetivo de captar fondos comunitarios específicos de la Unión Europea para luchar contra la despoblación, la organización empresarial provincial tiene claro que estamos ante un período clave.

Así, la Confederación de Empresarios de Cuenca indica que durante este ejercicio se van a comenzar a perfilar los presupuestos para el Acuerdo de Asociación 2020-2026 y que durante 2018 se decidirán muchas de las líneas clave en este punto.

Por lo que a CEOE CEPYME Cuenca respecta, seguirá trabajando en la SSPA junto a las organizaciones de Soria y Teruel, así como las comarcas de Evrytania en Grecia y Lika Senj en Croacia, para seguir llamando la atención sobre su delicada situación a nivel comunitario y realizar más encuentros a nivel nacional que les permitan tener visibilidad y contar con fondos propios en el siguiente Acuerdo de Asociación.

En este punto, consideran clave que se modifiquen algunas líneas en política comunitaria como incluir a la despoblación como un criterio claro para otorgar ayudas, así como que estas ayudas vayan dirigidas a potenciar la generación de empresas, como elemento que genera empleo y permite la fijación de población.

Desarrollo programa

Durante el próximo año, CEOE CEPYME Cuenca también centrará sus esfuerzos en el cumplimiento del programa electoral con el que David Peña compareció a la presidencia y para el que ya se han establecido comisiones de trabajo para empezar a trabajar en los mismos.

En esta línea, pronto se mantendrá una reunión de trabajo con los alcaldes de los distintos municipios que han mostrado interés en estar presentes en el mapa de suelo industrial que quiere realizar la Confederación y empezar a ver el terreno que se puede poner a disposición de las empresas.

Asimismo, también se seguirá trabajando en el análisis de las infraestructuras de la provincia con el fin de solicitar aquellas que se consideren fundamentales para el futuro económico y empresarial.

Del mismo modo, CEOE CEPYE Cuenca seguirá ofreciéndose como mediador ante las distintas administraciones con el fin de buscar puntos de encuentro para aspectos que pueden ser clave en el futuro económico y empresarial, en lo que se ha llamado en el programa Conferencia por Cuenca.

Tampoco cesarán los trabajos en la búsqueda de un nuevo edificio para CEOE CEPYME Cuenca que cumpla con las condiciones necesarias para atender a sus asociados. Con tal fin se visitarán distintos locales en la ciudad y luego se buscará un acuerdo con el ministerio de Empleo y Seguridad Social que ya señaló a los agentes sociales con el fin de que se haga cargo del coste, tal y como ofreció en su momento.