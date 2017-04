En la rueda de prensa de presentación del festival, Higueras ha agregado que, bajo el título ‘¿Malos tiempos para la lírica? Radiografía del panorama musical independiente’ y organizado en colaboración con este Seminario, el ciclo se compone de varias conferencias que se desarrollarán todos los jueves en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades del campus de Cuenca de la UCLM con una posterior sesión DJ, a partir de las 23.30 horas en el pub Vaya Vaya a cargo de los propios conferenciantes.

Arranca este jueves 20 de abril con la presencia de Jesús Ordovás, periodista y locutor de radio que dictará la ponencia ‘Esto no es Hawai. La historia oculta de la movida’ y una sesión en la que “pinchará” pop y rock español de los 80.

La próxima semana el conferenciante será Fernando Pardo, músico, compositor y productor y guitarrista de Sex Museum, Los Coronas y Corizonas y su ponencia versará sobre ‘La realidad del músico alternativo o underground’. A continuación, ofrecerá una sesión con música surf, r’n’r primitivo, soul bailongo y exótica.

Ya el jueves 4 de mayo, el periodista, promotor musical y codirector de la revista Ruta 66 Alfred Crespo hablará sobre ‘Cómo sobrevivir ejerciendo de crítico de rock. Grandezas y miserias del periodismo musical actual’ y su sesión estará centrada en el pub rock, garage sixties, rock, country rock y power pop.

El ciclo concluirá el 11 de mayo con Jorge Muñoz-Cobo, músico y productor, guitarrista de Dr. Explosión y The Ripe y propietario estudios Circo Perrotti y su conferencia ‘Stay weirdo and follow your own way.Toda una vida dando la nota’ y ofrecerá una sesión DJ con música garage, Rock&Roll, Rhyth&Blues o soul.

Higueras ha avanzado que se trata de una actividad complementaria de “enorme atractivo para atraer a un publico amplio” y ha agradecido al Centro de Iniciativas Culturales de la UCLM que La Haya integrado en su Pasaporte Cultural.

PODER DE CONVOCATORIA DE LA RAÍZ

Con respecto al apartado musical, Sinesio Barquín, organizador del festival, ha asegurado que este año tenían “muy claro” que el cabeza de cartel debía ser La Raíz y que la actuación del resto de bandas se ha adecuado a la agenda de este grupo, que, según Barquín, actualmente “tiene un poder de convocatoria enorme y se va a notar en cuanto a asistencia”.

Junto a ellos, los granadinos Eskorzo, “viejos conocidos del público conquense, ya que han tocado en la sala Babylon siempre con enorme éxito”, según el organizador, que también ha adelantado la presencia de los navarros Vendetta.

Como representantes conquenses tocarán Fizzy Soup, que llegan al II Babylon Festival avalados por una trayectoria “bastante asentada en festivales muy importantes y referentes del país”, así como los debutantes Xofoko, cuyos integrantes son herederos de varias agrupaciones conquenses de los años 90.

Tras agradecer su aportación a todos los patrocinadores, Barquín ha subrayado que el cambio de fecha con respecto a la primera edición se debe a que septiembre es un mes “bastante complicado por eventos como San Mateo”. “Para nosotros era fundamental que hiciera buen tiempo y hubiera actividad universitaria”, ha agregado, señalando que el público de este evento es, mayoritariamente, estudiante.

En el mismo sentido el exgerente, junto a Barquín, de la Sala Babylon, Javier Guijarro, ha anunciado que, de cara a la tercera edición, el objetivo es ampliar los conciertos hasta los dos días, así como “variar un poco el cartel con nuevos estilos”.

Finalmente, el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Cuenca, Pedro José García Hidalgo, ha aseverado que el certamen presenta un “gran cartel, atractivo e incluso con mayor potencia que la primera edición” y que el consistorio conquense, coorganizador, va a “apoyar, impulsar y potenciar” esta cita musical con la aspiración de que se convierta en un “elemento fijo en la programación cultural y festiva de la ciudad”.